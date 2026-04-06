Sillalla tavataan lauantaina 18. huhtikuuta – oma kruunu päähän!
8.4.2026 09:59:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingin Laajasalon ja Korkeasaaren yhdistävä Suomen pisin silta, Kruunuvuorensilta, avataan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön lauantaina 18.4.2026. Jalankulkijat pääsevät sillalle klo 14 ja pyöräilijät klo 17. Samalla aukeaa merkittävä uusi väylä kantakaupungin ja Laajasalon välille.
Kruunuvuorensilta on näyttävä maamerkki, jota pitkin voimme kaikki astella kruunupäinä. Pukeudu siis oman elämäsi kuninkaaksi, kuningattareksi, prinssiksi tai prinsessaksi ja tule mukaan avaamaan silta. Jokainen on kunniavieras!
”Meillä on aivan liian harvoin tilaisuus käyttää kruunujamme. Nyt siihen olisi mainio hetki”, sanoo Kruunusillat-raitiotien viestintäpäällikkö Lauri Hänninen.
Voit myös ottaa mukaan pienen lipun tai muun tunnelmaa nostattavan koristeen tai asusteen, kun lähdet ensimmäisten joukossa kokemaan merellisen Helsingin aivan uudesta näkökulmasta.
Ohjelmaa sillalla ja sillan päissä
Juhlallisuudet alkavat klo 14, kun pormestari Daniel Sazonov avaa Kruunuvuorensillan leikkaamalla avajaisnauhan sillan Korkeasaaren päässä. Nauhanleikkuun jälkeen silta on avoinna helsinkiläisille jalankulkijoille. Silta aukeaa samanaikaisesti myös Laajasalon päästä, jossa sillan avaa apulaispormestari Johanna Laisaari.
Samana iltana klo 17 Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo) yhteistyökumppaneineen juhlistaa uutta Kruunuvuorensiltaa koko perheen pyöräparaatilla, johon kaikki ovat tervetulleita. Paraati kokoontuu Laajasalon Koirasaarentielle pyörätielle sillan alkuun klo 16.30 ja lähtee liikkeelle klo 17. Kulkueen liikkuessa silloilla vastaantulijat ohjataan pyörätieltä sivuun. Paraati päättyy Hakaniementorille. Lisätietoja kulkueesta osoitteesta hepo.fi
Lisäksi Laajasalo-Degerö Seura ja Kruunuvuorenranta ry järjestävät ohjelmaa Kruunuvuorenrannassa. Kalasataman asukasyhdistys ry järjestää ohjelmaa Kalasataman puolella siltaa.
Myös Korkeasaaressa juhlistetaan uusien siltayhteyksien avautumista. Viikonloppuna 17.-19.4. eläintarhaan pääsee vierailulle 10 euron sisäänpääsymaksulla. Eläintarha on avoinna klo 10-16, viimeinen sisäänpääsy on klo 15. Lisäksi uuden sisäänkäyntirakennuksen kaupassa on tuotetarjouksia.
Nyt jos koskaan kannattaa lähteä ulkoilemaan siltoja pitkin kaupunginosasta toiseen!
Sillalle pääsee keskustan suunnasta Korkeasaaren eläintarhan nettisivujen saapumisohjeiden mukaan www.korkeasaari.fi tai Laajasalon Kruunuvuorenrannan kautta, www.reittiopas.fi
Kaikille avoin uusi merellinen reitti
Kruunuvuorensilta on osa Kruunusillat-raitiotieyhteyttä, johon kuuluu sen lisäksi kaksi muuta siltaa: Hakaniemen ja Nihdin yhdistävä Merihaansilta sekä Nihdistä Korkeasaareen johtava Finkensilta.
Merihaansilta avattiin liikenteelle jo kesäkuussa 2025, ja Finkensiltakin on ollut jalankulkijoiden käytössä joulukuusta 2025 lähtien. Kruunuvuorensillan avautuessa 18.4. myös Finkensillalla sallitaan pyöräily.
Tulevana kesänä saatetaan joutua rajoittamaan jalankulkua ja pyöräliikennettä lyhytaikaisesti Kruunuvuorensillalla viimeistelytöiden takia. Lisäksi raitiotiealueella ajetaan koe- ja koulutusajoja. Raitiotiealueella asiaton liikkuminen on kielletty.
Raitiotien matkustajaliikenne on tavoite aloittaa viimeistään alkuvuonna 2027. HSL päättää ja tiedottaa aikanaan matkustajaliikenteen aloittamisesta.
Kruunuvuorensilta on Suomen pisin ja korkein silta
Kruunuvuorensilta on paitsi Suomen pisin (1191 m; luku on sillan jännemittojen summa), myös korkein silta. Sillan keskipyloni kohoaa 135 metrin korkeuteen merenpinnasta (N2000). Alikulkukorkeus pääveneväylällä on 20,0 metriä (MW) / 20,2 metriä (N2000).
Silta on maailmanluokassakin poikkeuksellinen, sillä näin isoja siltoja ei ole tiettävästi missään muualla rakennettu pelkästään raitiotieliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Silta on siten kiinnostava nähtävyys paitsi kokonsa ja arkkitehtuurinsa, myös sen suunnittelun takana olevan edistyksellisen liikenneajattelun ansiosta.
Siltakannen leveys on 15-19 metriä. Raitiotieväylän leveys on 9 metriä ja pyörätien 3 metriä. Jalkakäytävän leveys vaihtelee kahden ja kuuden metrin välillä. Sillan ylittävät pääsevät sekä nousemaan pientä ylämäkeä että laskemaan alamäkeä, sillä sillan raitiotiealue ja kevyen liikenteen väylä ovat korkeimmillaan sillan keskivaiheilla noin tasossa +25. Pituuskaltevuus on suurimmillaan 3,9 %.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Avajaistapahtuma:
Lauri Hänninen, p. 040 5686 711
Viestintäpäällikkö
Kruunusillat-raitiotie
Koko hanke:
Ville Alajoki, p. 040 334 7301
Kruunusillat-raitiotien hankejohtaja
Siltarakennus:
Jari Humalajoki, p.0400 437884
Projektipäällikkö, Työyhteenliittymä Kruunusillat
Raitiotien käyttöönotto:
Artturi Lähdetie, p. 040 673 1602
Yksikön johtaja, suuret kaupunkiraidehankkeet
Kaupunkiliikenne Oy
Matkustajaliikenne:
Teuvo Syrjälä, p. 040 486 7474
Projektipäällikkö
HSL
Kruunusillat-raitiotie Kruunusillat-raitiotie yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Tavoitteena on aloittaa raitiotien matkustajaliikenne Laajasalon ja Hakaniemen välillä vuonna 2027.
Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Kruunuvuorensillasta, noin 1200 metriä, tulee Suomen pisin silta.
Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla. Allianssiin sisällytetään myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.
Kruunusillat-allianssin osapuolet ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, YIT Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Finland Oy ja Sitowise Oy.
Kruunusillat-kokonaisurakan urakoitsijat ovat YIT Infra Oy ja Kreate Oy. Kruunuvuorensillan ovat suunnitelleet WSP Finland Oy ja Knight Architects Ltd.
www.kruunusillat.fi
