Cervi laajenee Lahteen – vahvistaa valtakunnallista asemaansa olosuhdetekniikan edelläkävijänä

Yritysjärjestelyn myötä Cervi ottaa merkittävän askeleen uudella markkina-alueella. Lahti toimii jatkossa tärkeänä tukikohtana Päijät-Hämeessä, ja paikallinen asiantuntemus mahdollistaa entistä paremman palvelun alueen asiakkaille.

– Kahden vahvan paikallisen toimijan liittyminen Cerviin on meille tärkeä askel. Samalla vahvistamme valtakunnallista verkostoamme ja kykyämme palvella asiakkaita yhä laajemmin eri puolilla Suomea, sanoo Jarno Hacklin, Cervin toimitusjohtaja.

Cervin olosuhdetekniikan palvelut kattavat ilmanvaihdon lisäksi myös kylmätekniikan ja energiaratkaisut. Yhdessä nämä muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla asiakkaiden kiinteistöjen sisäolosuhteita voidaan kehittää tehokkaasti, vastuullisesti ja energiaviisaasti.

Albek Oy on ilmanvaihdon huolto- ja puhdistuspalveluihin erikoistunut yritys, jonka vahvuuksia ovat ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus, mittaus ja säätötyöt eri kiinteistötyypeissä. Etelä-Suomen IV-Huolto Oy puolestaan tarjoaa monipuolisia ilmanvaihdon huolto-, säätö- ja asennuspalveluita erityisesti Lahden alueella.

– Paikallisen yhteistyön vahvistaminen Lahden seudulla on meille tärkeää. Cervin mukana saamme tueksemme lisää osaamista ja resursseja, joiden avulla voimme kehittää toimintaamme ja palvella asiakkaita entistä laajemmin myös valtakunnallisesti, kertovat yrittäjät Ali Sivenius (Albek Oy) ja Jere Kivistö (Etelä-Suomen IV-Huolto Oy).

Yhtiöt jatkavat toimintaansa itsenäisinä toimijoina omilla nimillään osana Cervi-konsernia. Paikallinen yrittäjyys ja asiakastyö säilyvät ennallaan, ja toimintaa kehitetään konsernin tuella. Yritysten henkilöstö jatkaa nykyisten yhtiöiden palveluksessa.

Yhteistyön tavoitteena on kehittää alueen ilmanvaihtopalveluita entistä tehokkaammiksi sekä tuoda asiakkaiden käyttöön laajempi olosuhdetekniikan osaaminen.

Laajentuminen Lahteen tukee Cervin strategiaa kasvaa valtakunnallisesti vahvaksi toimijaksi ja olosuhdetekniikan edelläkävijäksi.