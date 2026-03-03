Cervi laajenee Lahteen – vahvistaa valtakunnallista asemaansa olosuhdetekniikan edelläkävijänä
8.4.2026 07:02:00 EEST | Cervi | Tiedote
Cervi jatkaa kasvuaan ja laajentaa toimintaansa Päijät-Hämeeseen. Lahden alueella Cerviin liittyvät ilmanvaihtoalan yritykset Albek Oy ja Etelä-Suomen IV-Huolto Oy, jotka tuovat mukanaan vahvaa paikallista osaamista sekä pitkän kokemuksen ilmanvaihtojärjestelmien huollosta ja puhdistuksesta.
Yritysjärjestelyn myötä Cervi ottaa merkittävän askeleen uudella markkina-alueella. Lahti toimii jatkossa tärkeänä tukikohtana Päijät-Hämeessä, ja paikallinen asiantuntemus mahdollistaa entistä paremman palvelun alueen asiakkaille.
– Kahden vahvan paikallisen toimijan liittyminen Cerviin on meille tärkeä askel. Samalla vahvistamme valtakunnallista verkostoamme ja kykyämme palvella asiakkaita yhä laajemmin eri puolilla Suomea, sanoo Jarno Hacklin, Cervin toimitusjohtaja.
Cervin olosuhdetekniikan palvelut kattavat ilmanvaihdon lisäksi myös kylmätekniikan ja energiaratkaisut. Yhdessä nämä muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla asiakkaiden kiinteistöjen sisäolosuhteita voidaan kehittää tehokkaasti, vastuullisesti ja energiaviisaasti.
Albek Oy on ilmanvaihdon huolto- ja puhdistuspalveluihin erikoistunut yritys, jonka vahvuuksia ovat ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus, mittaus ja säätötyöt eri kiinteistötyypeissä. Etelä-Suomen IV-Huolto Oy puolestaan tarjoaa monipuolisia ilmanvaihdon huolto-, säätö- ja asennuspalveluita erityisesti Lahden alueella.
– Paikallisen yhteistyön vahvistaminen Lahden seudulla on meille tärkeää. Cervin mukana saamme tueksemme lisää osaamista ja resursseja, joiden avulla voimme kehittää toimintaamme ja palvella asiakkaita entistä laajemmin myös valtakunnallisesti, kertovat yrittäjät Ali Sivenius (Albek Oy) ja Jere Kivistö (Etelä-Suomen IV-Huolto Oy).
Yhtiöt jatkavat toimintaansa itsenäisinä toimijoina omilla nimillään osana Cervi-konsernia. Paikallinen yrittäjyys ja asiakastyö säilyvät ennallaan, ja toimintaa kehitetään konsernin tuella. Yritysten henkilöstö jatkaa nykyisten yhtiöiden palveluksessa.
Yhteistyön tavoitteena on kehittää alueen ilmanvaihtopalveluita entistä tehokkaammiksi sekä tuoda asiakkaiden käyttöön laajempi olosuhdetekniikan osaaminen.
Laajentuminen Lahteen tukee Cervin strategiaa kasvaa valtakunnallisesti vahvaksi toimijaksi ja olosuhdetekniikan edelläkävijäksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarno HacklintoimitusjohtajaCerviPuh:+358 40 864 4401jarno.hacklin@cervi.fi
Linkit
Cervi on 2014 perustettu kiinteistöjen olosuhteiden erikoisasiantuntija. Teemme kiinteistöistä energiatehokkaampia ja viihtyisämpiä vaikuttamalla niiden olosuhteisiin. Tämä vähentää energian kulutusta ja käyttökustannuksia sekä parantaa käyttömukavuutta. Cervi-konserni toimii Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjanmaalla. Yhtiön palveluksessa on lähes 450 työntekijää, ja sen liikevaihtotavoite vuodelle 2026 on 100 miljoonaa euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme