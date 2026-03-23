Mihin paikalliset Säästöpankit lahjoittavat rahaa? Hyviä tekoja -äänestys käynnistyy

Hyviä tekoja -kampanjassa on vuodesta 2015 alkaen lahjoitettu ja myönnetty apurahoja yli kymmenen miljoonaa euroa, muun muassa koulutukseen ja tutkimukseen, paikallisille yhdistyksille sekä lasten ja nuorten harrastus- ja liikuntatoimintaan. Kampanjan keskiössä onkin erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen.

Äänestykseen voi osallistua kuka tahansa. Äänestäjät voivat nimetä mielestään sopivan lahjoituskohteen, ja äänestää jo ehdotettuja kohteita. Paikalliset Säästöpankit ja Säästöpankkisäätiöt hyödyntävät äänestyksen tuloksia itsenäisten lahjoitus- ja apurahapäätöstensä tukena.

Lahjoituksia ja apurahoja myönnetään eri puolilla Suomea kuluvan vuoden aikana, ja paikalliset Säästöpankit tiedottavat omista lahjoituksistaan omilla alueillaan. Koko Säästöpankkiryhmän lahjoitusten ja apu-rahojen yhteissumma julkistetaan myöhemmin vuoden aikana.

Jaossa 70 000 euroa paikallisiin hyviin tekoihin

Vuosien varrella avustusten määrä on kasvanut sadoista tuhansista euroista miljooniin euroihin vuodessa. Vuoden 2025 aikana Hyviä tekoja -kampanjassa jaettiin lahjoituksia ja apurahoja ennätykselliset 3,1 miljoonaa euroa. Aito Säästöpankki lahjoitti ja myönsi apurahoja yhdessä paikallisten Säästöpankkisäätiöiden kanssa yhteensä lähes 900 000 euroa.

Myös näissä lahjoituksissa painotettiin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Lahjoituksia ohjattiin tahoille, jotka tarjoavat matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille, ehkäisevät kiusaamista, syrjäytymistä tai lähisuhdeväkivaltaa sekä tukevat huostaanotettuja tai vakavasti sairaita lapsia ja heidän perheitään.

”Meille on tärkeää kohdentaa lahjoitukset aidosti tärkeisiin kohteisiin. Hyviä tekoja -äänestys antaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mihin alueellamme panostetaan, ja tuoda esille sitä, mitkä kohteet koetaan paikallisesti tärkeiksi. Tulemme jakamaan tämän vuoden äänestyksen kautta Aito Säästöpankin toimialueella yhteensä 70 000 euroa paikallisiin hyviin tekoihin”, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Heini Piitulainen kertoo.

Lahjoituskohteen nimeäminen ja äänestäminen tapahtuvat täällä: Hyviä tekoja. Äänestys on käynnissä sunnuntaihin 3.5. asti.