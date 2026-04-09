Helsingin Messukeskuksen laajennusosan rakentaminen alkoi – poikkeuksellinen rakennuskohde nousee Messuaukiolle

Davidsson Tarkela Siren Arkkitehtien suunnittelema, lähes kymmenen metrin korkeuteen kohoava lasirakenteinen Messukeskus Solar vahvistaa Helsingin Messukeskusta kansainvälisenä tapahtuma-areenana. Uusi tapahtumatila on Messukeskukselle myös näyteikkuna. Tulevaisuudessa jokainen kävijä näkee sen ensimmäisenä Messuaukiolle saapuessaan.

Laajennusosan myötä uudistuvat myös Messukeskuksen julkisivu sekä pääsisäänkäynti. Uusi sisäänkäynti rakennetaan ensimmäisenä ja otetaan käyttöön jo syksyllä 2026.

”Valoisa ja avara Messukeskus Solar on valmistuessaan Pohjoismaiden nykyaikaisimpia tapahtumatiloja, jossa upea arkkitehtuuri yhdistyy tilan muunneltavuuteen ja huippuluokan av-palveluihin. Solar elää ja muuttuu monenlaisten tapahtumien – seminaareista gaaloihin – mukana ja vahvistaa Messukeskusta kansainvälisenä tapahtumapaikkana”, Suomen Messujen toimitusjohtaja Veronica Lindholm kertoo.

Solar on poikkeuksellinen rakennuskohde, sillä rakentaminen tapahtuu keskellä Messukeskuksen päivittäistä toimintaa. Tämä edellyttää rakennuksen toteuttavalta YIT:ltä ja Messukeskukselta erityisen tarkkaa suunnittelua.

Suunnittelussa on alusta alkaen huomioitu Messukeskuksen tiivis tapahtumakalenteri. Työmaa on kiinni toukokuussa järjestettävän Arctic Lights Comic Con -tapahtuman ja touko–kesäkuussa järjestettävien Helsingin yliopiston pääsykokeiden aikana.

Uusi sisäänkäynti valmistuu ensimmäisenä

Työmaa etenee neljässä vaiheessa keväästä 2026 syksyyn 2027. Ensimmäinen näkyvä vaihe on Messukeskuksen uuden sisäänkäynnin rakentaminen. Se otetaan käyttöön jo syksyllä 2026.

Rakentaminen pitää sisällään useita teknisesti haastavia vaiheita. Esimerkiksi suuret ilmanvaihtokonehuoneet nostetaan paikoilleen moduuleina, jotka painavat noin 20 tonnia. Nosturi mahdollistaa elementtien liikuttelun nopeasti ja turvallisesti. Messukeskus Solarin katolle sijoitetaan aurinkopaneelikenttä.

Kulkureitit ja liikennejärjestelyt Messuaukiolla suunnitellaan siten, että asiakkaiden liikkuminen on sujuvaa ja turvallista. Fyysinen työmaa-aita erottaa työmaan ja ohikulkijat.

Messukeskus Solar toteutetaan allianssimallilla, jossa ovat YIT:n lisäksi mukana Davidsson Tarkela Siren Arkkitehdit, Sweco Rakennetekniikka, insinööritoimisto Äyräväinen ja Insinööritoimisto E-Plan.

Messukeskus Solarin ovet avautuvat syksyllä 2027. Messukeskuksen toiminta jatkuu keskeytyksettä läpi rakennusajan.