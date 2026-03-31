VR-Yhtymä Oyj

Kesäreissaajien suosima junayhteys palaa – Riihimäeltä Hankoon pääsee kesällä viikon jokaisena päivänä

7.4.2026 13:00:00 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote

Suositut kesäjunat liikennöivät Riihimäen ja Hangon välillä myös tulevana kesänä, jolloin H-junalla pääsee 22.6. alkaen matkustamaan Hankoon kesäpäivän viettoon päivittäin. Junareitti tarjoaa matkailijoille suoran ja vähäpäästöisen tavan reissata Suomen eteläisimpään kaupunkiin – vain noin kahdessa tunnissa.

"Riihimäki–Hanko-lähijunayhteyden suuri suosio yllätti meidät positiivisesti viime kesänä. Ajoimme  vuoroja kolmena päivänä viikossa ja suurin osa vuoroista myytiin nopeasti loppuun. Tulevana kesänä haluamme vastata suureen kiinnostukseen ja tarjota suoran yhteyden ainutlaatuiseen Hankoon viikon jokaisena päivänä 22.6. alkaen”, kertoo VR:n lähiliikenteen johtaja Anu Punola.

Reitti avataan kesän ajaksi, koska Helsinki–Karjaa-välillä tehdään ratatöitä osana Väyläviraston Espoon kaupunkiratahanketta, jolloin junakalustoa vapautuu kesäreitin liikennöintiin.

Suora junareitti Hankoon päivittäin

Lähijunayhteys Riihimäen ja Hangon väillä kulkee päivittäin 22.6.-26.7.2026 välisenä aikana. Junavuoroja ajetaan VR:n liikennöimillä tutuilla lähiliikennejunilla.

Aikataulut mahdollistavat mukavan, noin viiden tunnin päiväretken Hankoon. Matka-aika on noin 2 tuntia 15 minuuttia. Vaihtoyhteydet on suunniteltu sujuvaksi Riihimäellä pysähtyvien kaukoliikenteen junien kanssa.

Liput tulevat myyntiin toukokuun alussa ja lipunmyynnin alkamisesta viestitään tarkemmin VR:n verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa huhtikuun aikana. Lippuja voi ostaa kaikista VR:n lipunmyyntikanavista ja R-kioskeilta.

Myös Helsingistä pääsee Hankoon tuttuun tapaan junalla. VR korvaa kuitenkin 27.6.-10.8. junat busseilla Helsingin ja Karjaan välillä. Liikennekatkos johtuu Väyläviraston Espoon kaupunkiratahankkeen ratatöistä. Lähijunaliikenne Karjaan ja Hangon välillä kulkee katkon aikana normaalisti. Kaukoliikenteen junat liikennöivät Karjaan ja Turun välillä harvennetuin vuorovälein.

Mahdollisuuksien Hanko kutsuu kesäpäivän viettoon

Vähäpäästöinen matka voi jatkua rautatieasemalta vaikka Jopolla, jonka voi vuokrata kätevästi jo aseman Cafe Stationista. Lähietäisyydellä on ravintoloita, rantoja ja vesitorni, josta upeat näkymät jopa kolmelle majakalle. Lähistöltä löytyy myös kirkko, taidegallerioita ja putiikkeja. Hangon museossa voi tutustua paikalliseen huvilaelämään, historiaan, saaristolaisuuteen ja teollisuuteen.

Hangossa voi myös nauttia merellisistä maisemista rantakaduilla kävellen ja nauttimaan paikallisista herkuista. Myös lapset viihtyvät kesäisessä Hangossa: tarjolla on leikkipuistoja ja pohjoismaiden ainoa vesikaruselli. Tarjolla on myös kahden tunnin risteilyjä Hauensuolen salmeen, jossa on kalliokaiverruksia jo keskiajalta lähtien. Lisäksi löytyy hyljesafareja ulkomerelle. Bengtskärin majakkasaarelle järjestetään päiväretkiä 1.6.-22.8.

Hangon kesä on vilkas ja täynnä tapahtumia. Tutustu Visit Hangon tapahtumakalenteriin. Mahdollisuuksia on monia – tervetuloa Hankoon!

Yhteyshenkilöt

VR Mediadesk

Viestintäyksikkömme palvelee mediaa puh. 029 434 7123 ja viestinta@vr.fi. Olemme tavoitettavissa ma-pe 8-16. Arki-iltaisin klo 16 jälkeen, arkipyhinä ja viikonloppuisin palvelemme mediaa puhelimitse akuuteissa häiriötilanteissa.

Puh:+358 29 434 7123viestinta@vr.fi

Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikennettä. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa hiilineutraalin raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa ja kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 252,5 miljoonaa euroa ja työllistimme vuoden lopussa yli 9500 rautaista ammattilaista. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/

