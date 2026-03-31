Kesäreissaajien suosima junayhteys palaa – Riihimäeltä Hankoon pääsee kesällä viikon jokaisena päivänä

"Riihimäki–Hanko-lähijunayhteyden suuri suosio yllätti meidät positiivisesti viime kesänä. Ajoimme vuoroja kolmena päivänä viikossa ja suurin osa vuoroista myytiin nopeasti loppuun. Tulevana kesänä haluamme vastata suureen kiinnostukseen ja tarjota suoran yhteyden ainutlaatuiseen Hankoon viikon jokaisena päivänä 22.6. alkaen”, kertoo VR:n lähiliikenteen johtaja Anu Punola.

Reitti avataan kesän ajaksi, koska Helsinki–Karjaa-välillä tehdään ratatöitä osana Väyläviraston Espoon kaupunkiratahanketta, jolloin junakalustoa vapautuu kesäreitin liikennöintiin.

Suora junareitti Hankoon päivittäin

Lähijunayhteys Riihimäen ja Hangon väillä kulkee päivittäin 22.6.-26.7.2026 välisenä aikana. Junavuoroja ajetaan VR:n liikennöimillä tutuilla lähiliikennejunilla.

Aikataulut mahdollistavat mukavan, noin viiden tunnin päiväretken Hankoon. Matka-aika on noin 2 tuntia 15 minuuttia. Vaihtoyhteydet on suunniteltu sujuvaksi Riihimäellä pysähtyvien kaukoliikenteen junien kanssa.

Liput tulevat myyntiin toukokuun alussa ja lipunmyynnin alkamisesta viestitään tarkemmin VR:n verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa huhtikuun aikana. Lippuja voi ostaa kaikista VR:n lipunmyyntikanavista ja R-kioskeilta.

Myös Helsingistä pääsee Hankoon tuttuun tapaan junalla. VR korvaa kuitenkin 27.6.-10.8. junat busseilla Helsingin ja Karjaan välillä. Liikennekatkos johtuu Väyläviraston Espoon kaupunkiratahankkeen ratatöistä. Lähijunaliikenne Karjaan ja Hangon välillä kulkee katkon aikana normaalisti. Kaukoliikenteen junat liikennöivät Karjaan ja Turun välillä harvennetuin vuorovälein.

Mahdollisuuksien Hanko kutsuu kesäpäivän viettoon

Vähäpäästöinen matka voi jatkua rautatieasemalta vaikka Jopolla, jonka voi vuokrata kätevästi jo aseman Cafe Stationista. Lähietäisyydellä on ravintoloita, rantoja ja vesitorni, josta upeat näkymät jopa kolmelle majakalle. Lähistöltä löytyy myös kirkko, taidegallerioita ja putiikkeja. Hangon museossa voi tutustua paikalliseen huvilaelämään, historiaan, saaristolaisuuteen ja teollisuuteen.

Hangossa voi myös nauttia merellisistä maisemista rantakaduilla kävellen ja nauttimaan paikallisista herkuista. Myös lapset viihtyvät kesäisessä Hangossa: tarjolla on leikkipuistoja ja pohjoismaiden ainoa vesikaruselli. Tarjolla on myös kahden tunnin risteilyjä Hauensuolen salmeen, jossa on kalliokaiverruksia jo keskiajalta lähtien. Lisäksi löytyy hyljesafareja ulkomerelle. Bengtskärin majakkasaarelle järjestetään päiväretkiä 1.6.-22.8.

Hangon kesä on vilkas ja täynnä tapahtumia. Tutustu Visit Hangon tapahtumakalenteriin. Mahdollisuuksia on monia – tervetuloa Hankoon!