Byggandet av Helsingfors Mässcentrums utbyggnad har inletts – ett exceptionellt byggprojekt reser sig på Mässplatsen
9.4.2026 08:00:00 EEST | Messukeskus | Tiedote
Byggandet av Helsingfors Mässcentrums framtida evenemangsutrymme Mässcentrum Solar har inletts på Mässplatsen. Södra Finlands största tornkran anlände till platsen i slutet av mars, och byggstarten firades onsdagen den 8 april 2026. I den första fasen byggs Mässcentrums nya huvudentré, som tas i bruk redan hösten 2026. Mässcentrum Solars dörrar öppnas hösten 2027.
Det glasbaserade evenemangsutrymmet Mässcentrum Solar, ritat av Davidsson Tarkela Siren Arkkitehdit och med en takhöjd på nästan tio meter, stärker Helsingfors Mässcentrum som en internationell evenemangsarena. Den nya lokalen fungerar också som Mässcentrums skyltfönster – i framtiden är det det första besökarna ser när de anländer till Mässplatsen.
I samband med utbyggnaden förnyas även Mässcentrums fasad och huvudentré. Den nya entrén byggs först och tas i bruk redan hösten 2026.
”Det ljusa och rymliga Mässcentrum Solar blir ett av Nordens modernaste evenemangsutrymmen, där imponerande arkitektur kombineras med flexibilitet och förstklassiga AV-tjänster. Solar lever och förändras i takt med olika evenemang – från seminarier till galor – och stärker Mässcentrums position som internationell evenemangsplats”, säger Veronica Lindholm, verkställande direktör för Finlands Mässa.
Solar är ett unikt byggprojekt eftersom det genomförs mitt i Mässcentrums löpande verksamhet. Detta kräver särskilt noggrann planering av entreprenören YIT och Mässcentrum.
Redan i planeringsskedet har Mässcentrums täta evenemangskalender beaktats. Byggarbetsplatsen stängs tillfälligt under evenemanget Arctic Lights Comic Con i maj samt under Helsingfors universitets inträdesprov i maj–juni.
Ny huvudentré färdigställs först
Byggprojektet framskrider i fyra faser från våren 2026 till hösten 2027. Den första synliga fasen är byggandet av Mässcentrums nya huvudentré, som tas i bruk redan hösten 2026.
Projektet omfattar flera tekniskt krävande moment. Exempelvis lyfts stora ventilationsmaskinrum på plats som moduler som väger cirka 20 ton. Tornkranen möjliggör snabb och säker hantering av dessa element. På Mässcentrum Solars tak installeras ett fält av solpaneler.
Gångvägar och trafikarrangemang på Mässplatsen planeras så att kundernas rörelse är smidig och säker. Ett fysiskt arbetsplatsstängsel skiljer byggområdet från förbipasserande.
Solar genomförs enligt alliansmodellen
Mässcentrum Solar genomförs enligt alliansmodellen, där förutom YIT även Davidsson Tarkela Siren Arkitekter, Sweco Byggnadsteknik, Ingenjörsbyrå Äyräväinen och Ingenjörsbyrå E-Plan deltar.
Mässcentrum Solars dörrar öppnas hösten 2027. Mässcentrums verksamhet fortsätter utan avbrott under hela byggtiden.
Pia Sievinen, kommunikations- och brandchef, Helsingfors Mässcentrum, tel. +358 40 559 9155, pia.sievinen@messukeskus.com
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
