Byggandet av Helsingfors Mässcentrums utbyggnad har inletts – ett exceptionellt byggprojekt reser sig på Mässplatsen

Det glasbaserade evenemangsutrymmet Mässcentrum Solar, ritat av Davidsson Tarkela Siren Arkkitehdit och med en takhöjd på nästan tio meter, stärker Helsingfors Mässcentrum som en internationell evenemangsarena. Den nya lokalen fungerar också som Mässcentrums skyltfönster – i framtiden är det det första besökarna ser när de anländer till Mässplatsen.

I samband med utbyggnaden förnyas även Mässcentrums fasad och huvudentré. Den nya entrén byggs först och tas i bruk redan hösten 2026.

”Det ljusa och rymliga Mässcentrum Solar blir ett av Nordens modernaste evenemangsutrymmen, där imponerande arkitektur kombineras med flexibilitet och förstklassiga AV-tjänster. Solar lever och förändras i takt med olika evenemang – från seminarier till galor – och stärker Mässcentrums position som internationell evenemangsplats”, säger Veronica Lindholm, verkställande direktör för Finlands Mässa.

Solar är ett unikt byggprojekt eftersom det genomförs mitt i Mässcentrums löpande verksamhet. Detta kräver särskilt noggrann planering av entreprenören YIT och Mässcentrum.

Redan i planeringsskedet har Mässcentrums täta evenemangskalender beaktats. Byggarbetsplatsen stängs tillfälligt under evenemanget Arctic Lights Comic Con i maj samt under Helsingfors universitets inträdesprov i maj–juni.

Ny huvudentré färdigställs först

Byggprojektet framskrider i fyra faser från våren 2026 till hösten 2027. Den första synliga fasen är byggandet av Mässcentrums nya huvudentré, som tas i bruk redan hösten 2026.

Projektet omfattar flera tekniskt krävande moment. Exempelvis lyfts stora ventilationsmaskinrum på plats som moduler som väger cirka 20 ton. Tornkranen möjliggör snabb och säker hantering av dessa element. På Mässcentrum Solars tak installeras ett fält av solpaneler.

Gångvägar och trafikarrangemang på Mässplatsen planeras så att kundernas rörelse är smidig och säker. Ett fysiskt arbetsplatsstängsel skiljer byggområdet från förbipasserande.

Solar genomförs enligt alliansmodellen

Mässcentrum Solar genomförs enligt alliansmodellen, där förutom YIT även Davidsson Tarkela Siren Arkitekter, Sweco Byggnadsteknik, Ingenjörsbyrå Äyräväinen och Ingenjörsbyrå E-Plan deltar.

Mässcentrum Solars dörrar öppnas hösten 2027. Mässcentrums verksamhet fortsätter utan avbrott under hela byggtiden.