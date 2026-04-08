Kulttuuripolitiikka tarvitsee tilaa keskustelulle – Kulttuuripolitiikan tila ‑tapahtuma 25.5.2026 Helsingissä
8.4.2026 14:47:03 EEST | Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore | Tiedote
Cupore järjestää Lasipalatsin Bio Rexissä Kulttuuripolitiikan tila ‑tapahtuman, joka edistää tutkimustietoon pohjautuvaa, moniäänistä ja eri osapuolia arvostavaa keskustelua suomalaisen kulttuuripolitiikan nykytilasta ja tulevaisuuden suunnista.
Tapahtuman ohjelma ja puhujat on julkaistu tänään 8.4., ilmoittautuminen avautuu 15.4. Cuporen verkkosivuilla.
Kulttuuripolitiikka tarvitsee tilaa keskustelulle – ja keskustelu tarvitsee rakenteita. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore järjestää ensimmäistä kertaa Kulttuuripolitiikan tila ‑tapahtuman, joka toimii uudenlaisena foorumina kulttuuripolitiikkaa koskevalle yhteiskunnalliselle keskustelulle Suomessa.
Lasipalatsin Bio Rex täyttyy Kulttuuripolitiikan tila 2025 ‑raportin löydöksistä ammentavista puheenvuoroista, paneelikeskusteluista ja dialogeista. Tapahtuma kokoaa yhteen taide‑ ja kulttuurialan toimijat, rahoittajat, päättäjät ja muut asiantuntijat pohtimaan suomalaisen kulttuuripolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä.
Tapahtuman ohjelmaosuudet järjestetään pääasiassa suomeksi. Osa ohjelmasta toteutuu myös ruotsiksi ja englanniksi.
Raportin julkistus virittää moniäänistä keskustelua kulttuuripolitiikasta
Tapahtuman aamupäivässä julkaistaan Kulttuuripolitiikan tila 2025 ‑raportti, joka perustuu tuoreeseen tutkimustietoon suomalaisesta kulttuuripolitiikasta sekä avaa näkymiä kulttuuripolitiikan tulevaisuuksiin ja niiden seurantaan. Lisäksi kuullaan kommenttipuheenvuoroja kulttuurin ja taiteen tekijöiden, rahoittajien ja päätöksentekijöiden edustajilta sekä paneelikeskustelu, jossa alan toimijat tarkastelevat kulttuuripolitiikan nykytilaa, haasteita ja mahdollisuuksia.
Aamupäivän ohjelma on maksuton, avoin kaikille ja seurattavissa myös etäyhteydellä.
Iltapäivässä syvennytään kulttuuripolitiikan tulevaisuuksiin
Iltapäivän maksullisessa ohjelmaosuudessa osallistujat syventyvät rinnakkaisiin, moderoituihin dialogeihin kulttuuripolitiikan tulevaisuudesta. Keskusteluja käydään muun muassa kulttuurisista oikeuksista ja velvollisuuksista, kulttuurin taloudesta ja arvosta, kulttuurisesta kestävyydestä sekä digitaalisesta murroksesta. Päivän päätteeksi kuullaan alan edustajien puheenvuoroja kulttuuripolitiikan tulevaisuuden näkymistä.
Pilottitapahtuma osana laajempaa hanketta
Kulttuuripolitiikan tila ‑tapahtuma on osa Cuporen toteuttamaa Kulttuuripolitiikan tila ‑hanketta, jonka tavoitteena on parantaa kokonaiskuvaa ja lisätä ymmärrystä suomalaisen kulttuuripolitiikan nykytilasta. Tapahtuma on pilotti ja sen mahdollisesta jatkosta päätetään muun muassa osallistujilta koottavan palautteen perusteella.
Hanketta rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Amos Andersonin rahaston ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen kanssa.
Yhteyshenkilöt
Vappu RenkoErikoistutkija, YTT, VTM, FMCuporePuh:+358 50 566 0360vappu.renko@cupore.fiwww.cupore.fi/contact/vappu-renko/
Oula HyleTuottajaharjoittelijaCuporePuh:+35850 40 78131ext-oula.hyle@cupore.fi
Linkit
Cupore - Kulttuuripoliittinen tutkimuskeskus
Cupore on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämä tutkimuskeskus
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on kulttuuripolitiikan tutkimuksen asiantuntija. Cuporen tehtävänä on tuottaa ja välittää kulttuuripolitiikkaa koskevaa tutkimustietoa, selvityksiä ja arviointeja päätöksenteon ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön. Tutkimuskeskusta ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme