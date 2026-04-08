Kulttuuripolitiikka tarvitsee tilaa keskustelulle – Kulttuuripolitiikan tila ‑tapahtuma 25.5.2026 Helsingissä

Kulttuuripolitiikka tarvitsee tilaa keskustelulle – ja keskustelu tarvitsee rakenteita. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore järjestää ensimmäistä kertaa Kulttuuripolitiikan tila ‑tapahtuman, joka toimii uudenlaisena foorumina kulttuuripolitiikkaa koskevalle yhteiskunnalliselle keskustelulle Suomessa.

Lasipalatsin Bio Rex täyttyy Kulttuuripolitiikan tila 2025 ‑raportin löydöksistä ammentavista puheenvuoroista, paneelikeskusteluista ja dialogeista. Tapahtuma kokoaa yhteen taide‑ ja kulttuurialan toimijat, rahoittajat, päättäjät ja muut asiantuntijat pohtimaan suomalaisen kulttuuripolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä.

Tapahtuman ohjelmaosuudet järjestetään pääasiassa suomeksi. Osa ohjelmasta toteutuu myös ruotsiksi ja englanniksi.

Raportin julkistus virittää moniäänistä keskustelua kulttuuripolitiikasta

Tapahtuman aamupäivässä julkaistaan Kulttuuripolitiikan tila 2025 ‑raportti, joka perustuu tuoreeseen tutkimustietoon suomalaisesta kulttuuripolitiikasta sekä avaa näkymiä kulttuuripolitiikan tulevaisuuksiin ja niiden seurantaan. Lisäksi kuullaan kommenttipuheenvuoroja kulttuurin ja taiteen tekijöiden, rahoittajien ja päätöksentekijöiden edustajilta sekä paneelikeskustelu, jossa alan toimijat tarkastelevat kulttuuripolitiikan nykytilaa, haasteita ja mahdollisuuksia.

Aamupäivän ohjelma on maksuton, avoin kaikille ja seurattavissa myös etäyhteydellä.

Iltapäivässä syvennytään kulttuuripolitiikan tulevaisuuksiin



Iltapäivän maksullisessa ohjelmaosuudessa osallistujat syventyvät rinnakkaisiin, moderoituihin dialogeihin kulttuuripolitiikan tulevaisuudesta. Keskusteluja käydään muun muassa kulttuurisista oikeuksista ja velvollisuuksista, kulttuurin taloudesta ja arvosta, kulttuurisesta kestävyydestä sekä digitaalisesta murroksesta. Päivän päätteeksi kuullaan alan edustajien puheenvuoroja kulttuuripolitiikan tulevaisuuden näkymistä.

Pilottitapahtuma osana laajempaa hanketta



Kulttuuripolitiikan tila ‑tapahtuma on osa Cuporen toteuttamaa Kulttuuripolitiikan tila ‑hanketta, jonka tavoitteena on parantaa kokonaiskuvaa ja lisätä ymmärrystä suomalaisen kulttuuripolitiikan nykytilasta. Tapahtuma on pilotti ja sen mahdollisesta jatkosta päätetään muun muassa osallistujilta koottavan palautteen perusteella.

Hanketta rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Amos Andersonin rahaston ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen kanssa.