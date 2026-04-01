Vihreät: Hallitus rakentaa opiskeluoikeuden rajauksella korkeakouluihin lisäbyrokratiaa

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säännöstä opiskeluoikeuden päättymisestä, kun opiskelija ottaa vastaan uuden tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden.

– Vihreät ei kannata tutkinto-oikeuden mekaanista rajaamista, joka rakentaa uusia raja-aitoja ja byrokratiaa korkeakouluopintoihin. Pahimmillaan samalla pedataan tietä toisen tutkinnon lukukausimaksujen käyttöönotolle, vihreiden kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Mari Holopainen sanoo.

Esitys kuvastaa hallituksen väheksyvää suhdetta tietoon, koulutukseen ja osaamiseen.

– Korkeakoulut eivät ole pelkkiä makkaratehtaita. Olennaisinta on se, että nuoret voivat tavoitella unelmiaan ja hankkia osaamista epätavallisillakin yhdistelmillä. Jossain tapauksissa toisen tutkinnon suorittamiselle voi olla hyvät perusteet, eikä silloin opiskelijoille pitäisi luoda keinotekoisia hidasteita, Holopainen korostaa.

Hallituksen perustelut siitä, että rajauksella vapautettaisiin opiskelupaikkoja nuorille, eivät vakuuta.

– Pelkkä opinto-oikeus ei kuluta korkeakoulun resursseja eli lisäsäästöjä tai uusia aloituspaikkoja tästä ei synny. Korkeakoulujen suunnalta on myös kuulunut viestiä, että nyt syntyy turhaa lisäbyrokratiaa. Olleellista olisi turvata monialaisten opintojen mahdollisuus jatkossakin esimerkiksi osatutkinnoin ilman, että joutuisi opiskelemaan kaksi peräkkäistä tutkintoa ja käyttämään tähän siksi vielä enemmän aikaa, vihreiden kansanedustaja ja parlamentaarisen korkeakouluvisioryhmän jäsen Inka Hopsu toteaa.

Hallituksen opiskelijoita koskeva politiikka ei saa vihreiltä laajemminkaan kiitosta.

– Flirttailu lukukausimaksujen kanssa nakertaa nuorten tulevaisuudenuskoa vielä entisestään. Korkeakoulutuksen hankkiminen on monelle merkittävä kuluerä. Opintorahan reaalinen arvo on laskenut ja ostovoima heikentynyt. Samalla lainapainotteisuutta on lisätty. Vastavalmistuneella ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella on nyt jo yli 20 000 euroa lainaa, eikä lainataakka osoita kutistumisen merkkejä, Vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Saita korostaa.

Vihreät jätti tiistaina 7.4. aiheesta vastalauseen sivistysvaliokunnassa yhdessä vasemmistoliiton kanssa.