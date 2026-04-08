Lähetysjuhlat Espoossa: kansainvälisiä kohtaamisia toivon aalloilla

Toivon aalloilla – Lähetysjuhlat Espoossa kutsuvat kaikenikäiset osallistumaan yhteiseen viikonloppuun, joka kokoaa yhteen kirkon kansainvälisestä työstä kiinnostuneita ihmisiä pääkaupunkiseudulta ja kaikkialta Suomesta.

Lähetysjuhlat alkavat lauantaina 16. toukokuuta Espoonlahden kirkolla (Kipparinkatu 8). Iltapäivällä on lisäksi kolme ajankohtaista keskustelutilaisuutta Lippulaivan kirjastossa (Espoonlahdenkatu 8). Sunnuntaina 17. toukokuuta juhlien ohjelma jatkuu Olarin kirkolla (Rälssitilankuja 1). Molempina päivinä ohjelmassa on keittoruokailu, ja ruokalippuja myydään paikan päällä.

Tapahtumapaikoille pääsee helposti julkisilla kulkuneuvoilla. Erityisesti suositellaan metron ja bussien käyttöä. Ohjelmaan osallistuminen on maksutonta.

Mitä erityisesti odotat näiltä juhlilta, Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jukka Lehti?

"Ennen kaikkea sitä, että ihmiset tulevat yhteen pohtimaan Jumalan valtakunnan sanoman leviämisen mahdollistamista sekä sanomaa Jumalan rakkaudesta."

Kansainvälisiä vieraita Lähetysseuran työalueilta

Juhlille saapuvat Kolumbian evankelis-luterilaisen kirkon piispa John Rojas sekä Etiopiasta Luterilaisen Maailmanliiton Pohjois-Etiopian koordinaattori, rauhantyön asiantuntija Kebede Manjur Gebrun. Kansainväliset vieraat osallistuvat keskusteluihin ja ohjelmaosuuksiin.

”Odotan verkostoitumista Lähetysseuran ja Suomen ulkoministeriön kanssa kehitysyhteistyössä ja rauhantyössä. Lisäksi haluan oppia muiden kokemuksista ja käytännöistä kehitysyhteistyössä”, Kebede Manjur kertoo videotervehdyksessään.

Sunnuntaiaamun juhlamessussa saarnan pitää Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka. Messu radioidaan Olarin kirkosta Yle Radio 1 -kanavalle, ja sen voi kuunnella myös Yle Areenasta.

Lauantaina myös ruotsinkieliset lähetysjuhlat

Lauantaina 16. toukokuuta Olarin kirkolla järjestetään ruotsinkielinen Missionsfesten-tapahtuma. Missionsfestin ruokailuihin (lounas ja iltapäiväkahvi) on suositeltavaa ilmoittautua Esbo svenska församlingin kautta. Ruokailuun ilmoittautuminen on avoinna 7.5. saakka osoitteessa esbosvenskaforsamling.fi.

Mitä odotat Missionsfesteiltä, Esbo svenska församlingin kirkkoherra Kira Ertman?

”Erityisesti odotan messua, jossa rukoillaan rauhan puolesta. Lisäksi on hauska päästä tapaamaan ihmisiä juhlilla ja vaihtamaan ajatuksia.”

Kansainvälisen vastuun superviikonloppu pääkaupunkiseudulla

Sattumoisin juuri 16.–17.5. Helsingissä järjestetään Maailma kylässä -festivaali, jossa Espoon seurakunnat ovat myös mukana. Onko tapahtumien osuminen samaan viikonloppuun mielestäsi uhka vai mahdollisuus, Olarin seurakunnan kirkkoherra Antti Malinen?

”Metro yhdistää niin nopeasti Olarin ja Espoonlahden kirkot Helsingin keskustaan, että tapahtumat voivat täydentää toistensa ohjelmaa. Molemmissahan kansainvälisyys, suvaitsevaisuus ja jaettu vastuu maailman tulevaisuudesta ovat keskeisiä teemoja. Maailma kylässä -festivaaleillakin on kirkollisia ohjelmia, mutta toki kirkon missio on erityisen vahvasti läsnä Lähetysjuhlilla. Saman viikonvaihteen aikana on mahdollista osallistua kumpaankin tapahtumaan ja löytää juuri itselle merkityksellisiä sisältöjä.”

Lähetysjuhlien ohjelmassa runsaasti musiikkia ja hienoja ilmaistapahtumia

Kysyimme kirkkoherroilta menotärppejä juhlien runsaasta ohjelmatarjonnasta.

Jukka Lehden menovinkit lauantaille:

16.5. klo 11.30 Espoonlahden kirkko. ”Maailman ympäri -muskari avaa sitä iloa ja riemua, mitä yhdessä, yhteisellä musiikin kielellä jaettu sanoma meille tuottaa.” Cumina Legends – yhteislaulukonsertti klo 17.30 Espoonlahden kirkko. ”Tilaisuudessa esiintyy myös tamperelainen rap-artisti JEEL. Nimi JEEL tulee sanoista Jeesus Elää. Konsertin jälkeen kirkolla on nuorille omaa iltaohjelmaa.”

Kira Ertmanin menovinkit lauantaille:

16.5. klo 12.30 Olarin kirkko. ”Tule kuulemaan Lähetysseuran työstä eri näkökulmista. Tilaisuudessa luodaan katsaus siihen, mitä lähetystyö on tämän päivän maailmassa.” Mässa – förbön och musik från den världsvida kyrkan 16.5. klo 15 Olarin kirkko. ”Tänä aikana tuntuu erityisen tärkeältä saada yhdessä rukoilla rauhaa ja ihmisoikeuksia kaikkialle maailmaan.”

Antti Malisen menovinkit sunnuntaille: