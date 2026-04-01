KOVA: Kohtuuhintaiset kodit kustannuspaineista huolimatta edelleen selvästi markkinahintaisia edullisempia
8.4.2026 03:30:00 EEST | KOVA ry | Tiedote
Kohtuuhintaisten, normaalien vuokra-asuntojen vuokra on keskimäärin 13,70 euroa asuinneliöltä kuukaudessa vuonna 2026. Erityisryhmien vuokra-asuntojen keskivuokra on 15,29 euroa per neliömetri. Omakustannusvuokrat kattavat asunnoista aiheutuvat hoito- ja pääomamenot. Keskimäärin suurimmat menoerät ovat asuntojen vuosikorjaukset (17 % vuokrasta) ja lämmitys (10 %) sekä lainanlyhennykset (19 %) ja korkokustannukset (13 %).
Asumisoikeusasuntojen keskimääräinen käyttövastike on 13,93 euroa neliömetriä kohden kuukaudessa. Kuten vuokrapuolellakin, myös käyttövastikkeiden suurimpia keskimääräisiä menoeriä ovat vuosikorjaukset (16 % käyttövastikkeesta), lämmitys (8 %), lainanlyhennykset (20 %) ja korkokulut (21 %). Luvut käyvät ilmi Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n vuosittaisesta tilastokyselystä.
- Verrattuna Tilastokeskuksen tilastoon vapaarahoitteisista vuokrista viime vuoden lopulta, ovat KOVAn jäsenten valtion tukemien normaalien vuokra-asuntojen vuokrat keskimäärin 17 prosenttia ja asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet keskimäärin 15 prosenttia niitä alhaisemmat. Erot ovat hieman kaventuneet viimeisten muutaman vuoden aikana johtuen aiemmin huomattavasti nousseista hoito- ja pääomakustannuksista, jotka heijastuvat suoraan – vaikkakin viiveellä – valtion tukemien asuntojen vuokriin ja käyttövastikkeisiin. Vuokra- tai asumisoikeusasuntojen suurimmat menoerät eivät ole vuodessa vaihtuneet, joskin korkokustannusten osuus on hieman kasvanut ja lainanlyhennysten osuus on hieman laskenut, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.
KOVAn jäsenet vastaavat joka viidennestä asuntoaloituksesta Suomessa
KOVAn jäsenet aloittavat tänä vuonna yhteensä 2 900 asunnon rakentamisen, joista 2 700 on normaaleja valtion tukemia vuokra-asuntoja, alle 100 erityisryhmien vuokra-asuntoja ja 200 asumisoikeusasuntoja. Purkupallon alle päätyy noin 800 asuntoa. Peruskorjausinvestointeja käynnistetään 360 miljoonalla eurolla ja vuosikorjauksia 310 miljoonalla eurolla. Vuonna 2027 arvioidaan käynnistettävän rakentamista 1 800 asunnon verran, joista 1 700 on normaaleja valtion tukemia vuokra-asuntoja ja 100 erityisryhmien vuokra-asuntoja. Peruskorjauksiin ennakoidaan investoitavan ensi vuonna 350 miljoonaa euroa.
- Viimeisenä kolmena vuotena valtion tukema asuntotuotanto on vastannut lähes joka toisesta asuntoaloituksesta. Asuntorakentamisen alakulo jatkuu kuitenkin edelleen. Korkotukilainavaltuuksien lasku tälle ja ensi vuodelle vaikeuttaa asuntorakentamisen tilannetta. KOVAn ennuste vuoden 2026 asuntoaloitusten määrälle on 15 000 asuntoa, joten KOVAn jäsenyhteisöjen osuus kokonaistuotannosta on noin 20 prosenttia. Vuonna 2027 tuo osuus putoaa reiluun 10 prosenttiin, mikäli korkotukilainavaltuuksia ei nosteta 500 miljoonasta eurosta, Parkkonen arvioi.
Jouni ParkkonentoimitusjohtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 593 3338jouni.parkkonen@kovary.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 139 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 340 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on julkaissut kohtuuhintaisen asumisen toimialakatsauksen. Katsaus käsittelee asumista laajasti erityisesti kohtuuhintaisuuden näkökulmasta. Kyseessä on kohtuuhintaisen asumisen toimialakatsauksen toinen vuosikerta. Katsaus on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi, ja katsaukseen pääsee tutustumaan kokonaisuudessaan osoitteessa https://www.kovary.fi/tietoa-toimialasta/. Painettua versiota voi tiedustella KOVAsta.
Tanskassa sosiaalinen ja kohtuuhintainen asuminen on olennainen osa asuntopolitiikkaa. Tanskan tilastoviranomaisen Danmarks Statistikin mukaan sosiaaliset ja kohtuuhintaiset asunnot (almene boliger) vastaavat 20 prosentista asuntokannasta ja niitä on yhteensä noin 560 000. Asunto-osuuskunnilla (private andelsboligforeninger) on noin 200 000 asuntoa eli 7 prosenttia asuntokannasta. Yksityisiä vuokra-asuntoja on noin 610 000, mikä vastaa 21 prosenttia kaikista asunnoista. Tyypillisin asuntotyyppi on kuitenkin omistusasunto, joita on 47 prosenttia asunnoista.
Suomen talouskasvua on odotettu malttamattomana jo useamman vuoden ajan, käytännössä aina Ukrainan sodasta alkaneen energiakriisin pahimman vaiheen helpotettua. Vaikka joitain positiivisia signaaleja on ollut havaittavissa, eivät yksittäiset palikat ole riittäneet sysäämään taloutta kasvu-uralle geo- ja kauppapoliittisten jännitteiden myllerryksen keskellä. Nyt näistä palikoista alkaa hiljalleen muodostua eheämpi kuva, vaikkakin epävarmuus on maailmalla edelleen poikkeuksellisen huomattava. Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry odottaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2026 maltillisesti, 0,8 prosenttia. Kasvun odotetaan hieman kiihtyvän ensi vuonna, yltäen 1,2 prosenttiin.
Joroisissa toimiva Kiinteistö Oy Honkaura on Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n uusin jäsen. KOVAn hallitus hyväksyi yhtiön KOVAn jäseneksi tänään.
Suomen talous on kasvanut verkkaisesti käytännössä Ukrainan sodan alusta lähtien. Geo- ja kauppapoliittisista jännitteistä johtuvan epävarmuuden lisäksi talouden kasvuvauhtia on painanut erityisesti rakennusalan jopa ennätyksellisen heikko suhdanne. Kuluvalta 2020-luvulta on vaikea löytää normaalia ajanjaksoa sopivaksi referenssiksi, mutta investoinnit asuinrakennuksiin vastasivat Tilastokeskuksen aineistojen mukaan keskimäärin noin 6,1 prosentista Suomen bruttokansantuotteesta vuosina 2000–2019. Vuosina 2023–2025 keskimääräinen osuus laski 4,7 prosenttiin ja voidaan jo sanoa, että asuinrakentamisen volyymi oli reaalisesti edelliskerran yhtä alhaisella tasolla vuosituhannen taitteessa kuin vuonna 2025. Samalla vuosina 2023–2025 markkinakorot kapusivat korkeimmalle tasolleen sitten finanssikriisin.
