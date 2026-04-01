KOVA: Kohtuuhintaiset kodit kustannuspaineista huolimatta edelleen selvästi markkinahintaisia edullisempia

Asumisoikeusasuntojen keskimääräinen käyttövastike on 13,93 euroa neliömetriä kohden kuukaudessa. Kuten vuokrapuolellakin, myös käyttövastikkeiden suurimpia keskimääräisiä menoeriä ovat vuosikorjaukset (16 % käyttövastikkeesta), lämmitys (8 %), lainanlyhennykset (20 %) ja korkokulut (21 %). Luvut käyvät ilmi Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n vuosittaisesta tilastokyselystä.

- Verrattuna Tilastokeskuksen tilastoon vapaarahoitteisista vuokrista viime vuoden lopulta, ovat KOVAn jäsenten valtion tukemien normaalien vuokra-asuntojen vuokrat keskimäärin 17 prosenttia ja asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet keskimäärin 15 prosenttia niitä alhaisemmat. Erot ovat hieman kaventuneet viimeisten muutaman vuoden aikana johtuen aiemmin huomattavasti nousseista hoito- ja pääomakustannuksista, jotka heijastuvat suoraan – vaikkakin viiveellä – valtion tukemien asuntojen vuokriin ja käyttövastikkeisiin. Vuokra- tai asumisoikeusasuntojen suurimmat menoerät eivät ole vuodessa vaihtuneet, joskin korkokustannusten osuus on hieman kasvanut ja lainanlyhennysten osuus on hieman laskenut, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

KOVAn jäsenet vastaavat joka viidennestä asuntoaloituksesta Suomessa

KOVAn jäsenet aloittavat tänä vuonna yhteensä 2 900 asunnon rakentamisen, joista 2 700 on normaaleja valtion tukemia vuokra-asuntoja, alle 100 erityisryhmien vuokra-asuntoja ja 200 asumisoikeusasuntoja. Purkupallon alle päätyy noin 800 asuntoa. Peruskorjausinvestointeja käynnistetään 360 miljoonalla eurolla ja vuosikorjauksia 310 miljoonalla eurolla. Vuonna 2027 arvioidaan käynnistettävän rakentamista 1 800 asunnon verran, joista 1 700 on normaaleja valtion tukemia vuokra-asuntoja ja 100 erityisryhmien vuokra-asuntoja. Peruskorjauksiin ennakoidaan investoitavan ensi vuonna 350 miljoonaa euroa.

- Viimeisenä kolmena vuotena valtion tukema asuntotuotanto on vastannut lähes joka toisesta asuntoaloituksesta. Asuntorakentamisen alakulo jatkuu kuitenkin edelleen. Korkotukilainavaltuuksien lasku tälle ja ensi vuodelle vaikeuttaa asuntorakentamisen tilannetta. KOVAn ennuste vuoden 2026 asuntoaloitusten määrälle on 15 000 asuntoa, joten KOVAn jäsenyhteisöjen osuus kokonaistuotannosta on noin 20 prosenttia. Vuonna 2027 tuo osuus putoaa reiluun 10 prosenttiin, mikäli korkotukilainavaltuuksia ei nosteta 500 miljoonasta eurosta, Parkkonen arvioi.