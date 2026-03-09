Ampumahiihdon maailmancup-tapahtumalle myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

8.4.2026 06:36:13 EEST | Kontiolahti Biathlon | Tiedote

Maailmancupin Suomen osakilpailun ympäristötyö auditoitiin maaliskuun tapahtuman yhteydessä Kontiolahdella.

Maaliskuussa 2026 ampumahiihdon maailmancupissa kävi 18600 katsojaa. Kuva: Esa Kinnunen

Maailmancupin yhteydessä maaliskuussa 2026 tehty auditointi toi tapahtumalle Ekokompassi-sertifikaatin, joka myönnetään hyvin tehdystä ympäristötyöstä.

Ensimmäisen kerran ampumahiihdon maailmacup-tapahtuman Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä auditoitiin Kontiolahdella joulukuussa 2020.

Kehittyy ajan mukana 

Ekokompassi-järjestelmän kriteeristöä on päivitetty viime vuosina. Nyt järjestelmä kattaa muun muassa kasvihuonekaasupäästöt. Myös vastuullisuusviestintää painotetaan enemmän.

”Ympäristöjärjestelmässä ei keskitytä enää vain negatiivisten vaikutusten vähentämiseen, vaan pyritään lisäämään positiivisia vaikutuksia yhteiskunnassa”, sanoo tapahtuman vastuullisuustyöstä vastaava Sari Jormanainen.

Vähemmän hävikkiä

Ympäristövastuullisuus näkyy tapahtumassa esimerkiksi jätteen vähentämisenä ja lajitteluna, ruokahävikin vähentämisenä, materiaalien uudelleenkäyttönä, vihreän energian suosimisena, kasvisruokavaihtoehtoina sekä vastuullisuusviestintänä. ​

Myös kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU edellyttää maailmancup-tapahtumilta vastuullisia toimintatapoja ja kerää muun muassa hiilijalanjälkidataa.

”Päivitetty ympäristöohjelmamme ohjaa esimerkiksi tekemään vastuullisempia hankintoja ja pohtimaan päästöjen vähentämiskeinoja. Ympäristöjärjestelmän päivitetyt kriteerit edellyttävät myös organisaation sisäisiä auditointeja vuosittain”, Jormanainen sanoo.

INFO: KOLME VUOTTA, NELJÄ TAVOITETTA

Ampumahiihdon maailmancupin Suomen osakilpailun ympäristöjärjestelmä Kontiolahdella rakentuu vuosina 2026-2028 neljän tavoitteen ympärille:

  • päästövähennyssuunnitelman laatiminen
  • hankintojen ympäristövastuullisuuden kehittäminen
  • luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja parantaminen
  • yhteiskunnallisen vaikuttamisen kasvattaminen


Tapahtuman käyttämä Ekokompassin ympäristöjärjestelmä perustuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin, jota on sovellettu pienille ja keskisuurille organisaatioille. Järjestelmän rakentaminen aloitetaan alkukartoituksella ja ympäristövaikutusten arvioinnilla.  

Sari JormanainenVastuullisuuspäällikköAmpumahiihdon maailmancup Kontiolahti

Puh:0500 180800

Kontiolahti Biathlon / Kontiolahden Urheilijat

Kontiolahden Urheilijat on järjestänyt ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia ja lajin arvokilpailuja Pohjois-Karjalan Kontiolahdella vuodesta 1990. Seuraavan kerran Kontiolahti isännöi maailmancup-tapahtumaa 25.-29.11.2026.

