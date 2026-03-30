Kriisiytynyt maailma, rikollisuuden monet kasvot ja historian käännekohtia – Docendon syksy on ajan hermolla

8.4.2026 11:04:00 EEST | Docendo | Tiedote

Syksyn kaunokirjallisuus tarjoaa niin jännitystä, historiallisia tarinoita kuin lohtulukemista. Dekkarit, trillerit ja feelgood-romaanit vievät lukijan rikosten äärelle ja aurinkoisille lomasaarten kujille. Helena ImmosenPronssiyö jatkaa äärimmäisen ajankohtaista Havu-sarjaa, suomalaisten rakastama islantilaisdekkaristi Lilja Sigurdardóttir päättää Reykjavik noir -trilogiansa ja Sofia Sjöholmin esikoisromaani kuljettaa lukijan isovihan aikaan.  

Syksyn elämäkerroissa päästään kurkistamaan rakastettujen viihdyttäjien elämänvaiheisiin Kai Lehtisen, Tapani Kansan ja Tapio Liinojan henkilökuvien myötä. Tuomas Marjamäen teos Kummeli – Vihko kiinni kuvaa ​pirkanmaalaisen huumoriryhmän aloittamaa kansallista viihdehistoriaa ja kohellusta.

Maailma on kriisissä, kun käynnissä on samaan aikaan monta kylmää ja kuumaa sotaa. Siinä missä Jukka Valtasaari valottaa Amerikan näkyviäkin toimintamalleja, keskittyy Katleena Kortesuon teos kuvaamaan Kiinan jo vuosikymmeniä jatkunutta, hidasta aivosotaa länttä vastaan. Serhii Plokhyn teos Ydinaseaika antaa hyytävän käsityksen siitä, kuinka suurvallat käyvät kilpajuoksua uuden kuilun – ydinasesodan – partaalle. 

Rikostietokirjoissa Riika Nykänen valottaa, miksi lapset tappavat ja millaisia henkirikoksia alaikäiset ovat tehneet. Janne ”Nacci” Tranberg ja Joni Soila paljastavat kirjassaan, kuinka Suomen suurinta nettihuumekauppaa pyöritettiin sekä kuinka poliisi lopulta pääsi Tranbergin jäljille. Pekka Heikkisen ja Heidi Holmavuon Häke 112 kuvaa, kuinka hätätilanteessa jokainen sekunti ratkaisee. 

Tutustu myös näihin teoksiin: 

Annika Sipilä ja Jouni Mölsä: Takamäki 
Timo J. Tuikka: Kohtelias murhaaja 
Lucy Steeds: Provencen polttava valo 
Jouko Vuolle: Talermo – Alppirinteiltä urheilubisneksen huipulle 
Maxim Fedorov: Suomi: Ylipitkä oppimäärä 
Arto Luukkanen: Venäjän vallanvaihdosten julma historia 
Jyri Kuusisalo ja Anne-Maarit Sepling: Ahvenen viemää – Vuosi kansalliskalan matkassa 

Tutustu koko kirjaluetteloomme täältä: https://issuu.com/kirja/docs/docendo_syksy_2026

Lisätietoja ja mediavedospyynnöt: tiedotus@docendo.fi 

Me rakastamme hyviä kirjoja sekä aitoja tarinoita. Maineemme perustuu korkeatasoisiin sekä kiinnostaviin teoksiin, joiden tekijöinä ovat parhaat kirjailijat ja asiantuntijat. Docendo kuuluu Werner Söderström Osakeyhtiöön.

