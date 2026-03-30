Kriisiytynyt maailma, rikollisuuden monet kasvot ja historian käännekohtia – Docendon syksy on ajan hermolla
8.4.2026 11:04:00 EEST | Docendo | Tiedote
Uusia avauksia, tuttuja henkilöitä ja ajankohtaisia aiheita. Tutustu koko luetteloon tiedotteen linkistä ja tilaa mediavedos ennakkoon tiedotus@docendo.fi.
Syksyn kaunokirjallisuus tarjoaa niin jännitystä, historiallisia tarinoita kuin lohtulukemista. Dekkarit, trillerit ja feelgood-romaanit vievät lukijan rikosten äärelle ja aurinkoisille lomasaarten kujille. Helena Immosen Pronssiyö jatkaa äärimmäisen ajankohtaista Havu-sarjaa, suomalaisten rakastama islantilaisdekkaristi Lilja Sigurdardóttir päättää Reykjavik noir -trilogiansa ja Sofia Sjöholmin esikoisromaani kuljettaa lukijan isovihan aikaan.
Syksyn elämäkerroissa päästään kurkistamaan rakastettujen viihdyttäjien elämänvaiheisiin Kai Lehtisen, Tapani Kansan ja Tapio Liinojan henkilökuvien myötä. Tuomas Marjamäen teos Kummeli – Vihko kiinni kuvaa pirkanmaalaisen huumoriryhmän aloittamaa kansallista viihdehistoriaa ja kohellusta.
Maailma on kriisissä, kun käynnissä on samaan aikaan monta kylmää ja kuumaa sotaa. Siinä missä Jukka Valtasaari valottaa Amerikan näkyviäkin toimintamalleja, keskittyy Katleena Kortesuon teos kuvaamaan Kiinan jo vuosikymmeniä jatkunutta, hidasta aivosotaa länttä vastaan. Serhii Plokhyn teos Ydinaseaika antaa hyytävän käsityksen siitä, kuinka suurvallat käyvät kilpajuoksua uuden kuilun – ydinasesodan – partaalle.
Rikostietokirjoissa Riika Nykänen valottaa, miksi lapset tappavat ja millaisia henkirikoksia alaikäiset ovat tehneet. Janne ”Nacci” Tranberg ja Joni Soila paljastavat kirjassaan, kuinka Suomen suurinta nettihuumekauppaa pyöritettiin sekä kuinka poliisi lopulta pääsi Tranbergin jäljille. Pekka Heikkisen ja Heidi Holmavuon Häke 112 kuvaa, kuinka hätätilanteessa jokainen sekunti ratkaisee.
Tutustu myös näihin teoksiin:
Annika Sipilä ja Jouni Mölsä: Takamäki
Timo J. Tuikka: Kohtelias murhaaja
Lucy Steeds: Provencen polttava valo
Jouko Vuolle: Talermo – Alppirinteiltä urheilubisneksen huipulle
Maxim Fedorov: Suomi: Ylipitkä oppimäärä
Arto Luukkanen: Venäjän vallanvaihdosten julma historia
Jyri Kuusisalo ja Anne-Maarit Sepling: Ahvenen viemää – Vuosi kansalliskalan matkassa
Tutustu koko kirjaluetteloomme täältä: https://issuu.com/kirja/docs/docendo_syksy_2026
Lisätietoja ja mediavedospyynnöt: tiedotus@docendo.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annika BackViestintäpäällikköDocendoPuh:040 412 6123annika.back@wsoy.fidocendo.fi
Lisätietoa julkaisijasta Docendo
Docendo
Piippukatu 7 A 7
40100 JYVÄSKYLÄ
Lönnrotinkatu 18 A,
00120 Helsinki
https://docendo.fi
Me rakastamme hyviä kirjoja sekä aitoja tarinoita. Maineemme perustuu korkeatasoisiin sekä kiinnostaviin teoksiin, joiden tekijöinä ovat parhaat kirjailijat ja asiantuntijat. Docendo kuuluu Werner Söderström Osakeyhtiöön.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Docendo
Tämä täytyy tietää drooneista ja tulevaisuuden sodankäynnistä –Turvallisuuspoliittinen iltapäivä Keskustakirjasto Oodissa 8.4.30.3.2026 11:05:00 EEST | Tiedote
Avoin yleisötilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa tulevaisuuden sodankäynnistä ja Venäjän toimintatavoista. Puhujina tekniikan ja sotatieteiden tohtori Jyri Kosola sekä Exeterin yliopiston emeritusprofessori David Lewis. Tapahtuman moderaattorina toimii suurlähettiläs emeritus Hannu Himanen.
Pekka Virkki suorittaa kirjassaan suomalaisen kommunismin ruumiinavauksen26.3.2026 02:00:00 EET | Tiedote
Pekka Virkin Suomalaisen kommunismin ruumiinavaus -kirjan julkistustilaisuus järjestetään Ravintola Ostrobotnian juhlasalissa 26.3. kello 14.00–15.30, osoitteessa Museokatu 10. Tervetuloa mukaan!
Entinen ”Puolustusvoimien Q” Jyri Kosola kertoo kirjassaan, mitä on sodankäynnin tulevaisuus12.3.2026 02:00:00 EET | Tiedote
Jyri Kosolan ajankohtainen tietoteos Koneiden sota – droonien läpimurto ja vallankumous julkaistaan 12. maaliskuuta.
Pate Mustajärven elämäkerta julkaistaan 8.7.24.2.2026 11:03:10 EET | Tiedote
Pate Mustajärven ja Tina Finnin teos Testamenttini julkaistaan heinäkuussa. Kirjan nimi ja kansi säilyvät edesmenneen Mustajärven toiveen mukaisena.
Drooneja, vaurastumista ja huippuromaaneja – Docendon kevään 2026 kustannusohjelma on nyt julkaistu11.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Uusia avauksia, tuttuja henkilöitä ja ajankohtaisia aiheita. Tutustu koko luetteloon tiedotteen linkistä ja tilaa mediavedos tiedotus@docendo.fi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme