VM: Hankintalain muutos lisää kustannuksia, ei luo markkinoita ja vaarantaa kyberturvan

Kuusi esimerkkiä hankintalakimuutoksen vaarallisista ja kalliiksi tulevista käytännön vaikutuksista 7.4.2026 12:12:38 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomeen jopa 600 ICT-kilpailutusta! Pienkuntien muutoskustannus talous- ja henkilöstöhallinnon uudelleenjärjestelystä 2 miljoonaa euroa per kunta! Ei lonkkaleikkauksia Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla! Kansallinen kyberturva vaarantuu, jos laki estää inhouse-yhtiön kriittisten palveluiden runkoverkon käytön! Tekstiilipesu keskittyy jatkossa yhdelle yritykselle! Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat vaille yhteistä ruokapalvelua! Siinä kuusi konkreettista esimerkkiä suunnitellun hankintalain vaikutuksista joka puolella Suomea.