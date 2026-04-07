Sofia Virta: Hallituksen politiikan seurauksena pian lähes joka kuudes lapsi Suomessa elää köyhyydessä

Virta toteaa, että Suomi tuskin on maailman onnellisin maa niille lapsille, jotka kasvavat köyhyydessä. Hänen mukaansa se on kansallinen häpeä, jonka edessä ei voi jäädä toimettomaksi.

– Tämä hallitus on valinnut leikata lasten ja nuorten unelmista maassa, jonka lupaus on ollut, että ketään ei jätetä. Maassa, jonka vahvuus on aina ollut siinä, että samassa pihassa voivat leikkiä lapset erilaisista taustoista voiden luottaa siihen, että heistä kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Orpon hallituksen politiikan seurauksena pian näillä leikkipihoilla lähes joka kuudes lapsi elää köyhyydessä. Pahimmillaan perheiden arki eriytyy niin, ettei eri tulotasojen perheitä näy samoissa puistoissa. Lapsiperheköyhyys ei ole jotain, miltä voisi vain ummistaa silmänsä. Se ulottuu luokkahuoneisiin, päiväkotiryhmiin ja leikkipihoille läpi Suomen, ja sen seuraukset tulevat näkymään vielä vuosienkin päästä niin sote-palveluissa, työelämässä kuin vankiloissakin, Virta listaa.

Virran mukaan yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua kantamaan huolta perheensä pärjäämisestä.

– Näiden lasten elämässä se ei tarkoita ainoastaan, ettei ole varaa kaverisynttäreihin, luokkaretkiin tai uusiin sopivan kokoisiin vaatteisiin, vaan se tarkoittaa äärimmillään sitä, ettei ole kotona mitä syödä, ettei lääkkeisiin ole varaa tai ettei talvella ole pukea päälle lämpimiä ulkovaatteita. Se tarkoittaa lapsuudesta saakka koettua huolta oman perheen pärjäämisestä – huolta, jota yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua kantamaan, Virta jatkaa.

Virta toteaa, että on hallitukselta epäisänmaallista aiheuttaa 31 000 uuden lapsen putoaminen köyhyysrajan alapuolelle. Yksikin köyhyydessä kasvava lapsi on liikaa, ja heitä on Suomessa arvioiden mukaan pian jo yli 150 tuhatta – yhtä paljon kuin Jyväskylässä on asukkaita.

– Kun maailman turvallisuustilanne ympärillämme kiristyy, olisi entistä tärkeämpää varmistaa, että kuilut suomalaisten välillä eivät syvene. On hallitukselta kohtalokas virhe syventää köyhyyttä ja pudottaa 31 000 uutta lasta köyhyyteen tilanteessa, jossa meillä pitäisi olla vahva ja yhtenäinen Suomi. Se ei ole isänmaallista – se on heikkoa ja vastuutonta politiikkaa, johon Suomella ei ole varaa. Siksi tähän maahan tarvitaan uusi oikeudenmukaisempi hallitus, jolla sydän ei ole oikealla vaan paikallaan, Virta painottaa.