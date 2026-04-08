Ruoka on osa Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelmaa – Hyvää Oulua – Kurkistuksia arktiseen ruokalaboratorioon -kirja julkistetaan Helsingissä 15.4. ja Oulussa 16.4.

Mikko Lohikosken muistelmat Niin kauas kuin maailmaa riittää – Kirjan julkistamistilaisuus on 16.4. Helsingissä 8.4.2026 10:34:55 EEST | Tiedote

Ainutlaatuinen kuvaus elämäntyöstä rauhan ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Kanslianeuvos Mikko Lohikoskella on takanaan pitkä ja ansiokas ura kansalaisjärjestöissä ja virkamiehenä sekä kotimaassa että ulkomailla. Elävästi ja lämpimästi kerrotuista muistelmista avautuu poikkeuksellinen näköala siihen, kuinka suomalainen sodan jälkeinen yhteiskunta askel askeleelta avautui tuntemaan vastuuta muusta maailmasta, osoittamaan solidaarisuutta kaukaisiakin kansoja kohtaan sekä toimimaan rauhan ja aseidenriisunnan puolesta. *** TERVETULOA Niin kauas kuin maailmaa riittää -kirjan julkistamistilaisuuteen torstaina 16.4. Postitalon Rosebud-kirjakauppaan kello 17. - Yleisölle avoimeen tilaisuuteen ei tarvita ilmoittautumista.