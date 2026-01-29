Suunto lanseeraa uudet open-ear-kuulokkeet – Spark-kuulokkeiden ominaisuudet tukevat harjoittelua monipuolisesti

90-vuotisjuhlavuottaan viettävä Suunto tuo markkinoille uudet Suunto Spark -open-ear-kuulokkeet. Spark-kuulokkeet laajentavat Suunnon open-ear-kuulokkeiden mallistoa, johon kuuluvat ennestään vaativiin olosuhteisiin sopivat Wing 2 -kuulokkeet, aktiiviseen arkeen suunnatut Sonic-kuulokkeet sekä uimareille ja monilajiurheilijoille kehitetyt Aqua- ja Aqua Light -kuulokkeet.

Open-ear-teknologia mahdollistaa musiikin ja podcastien sujuvan kuuntelun sekä saumattomat puhelinkeskustelut peittämättä korvakäytävää. Näin käyttäjä pysyy tietoisena ympäröivästä liikenteestä ja muista liikkujista esimerkiksi juostessa tai pyöräillessä.

Suunto Spark -kuulokkeet tulevat saataville 149 euron hintaan Suunto.com-verkkokauppaan ja valituille jälleenmyyjille tänään 8. huhtikuuta 2026. Kuulokkeiden värivaihtoehdot ovat musta, valkoinen ja korallioranssi.

Harjoitteludataa, keveyttä ja älyominaisuuksia

Suunto Spark -kuulokkeet sisältävät useita harjoittelua tukevia ominaisuuksia, kuten askeltiheyden mittauksen, juoksutekniikan analysoinnin ja niskan asennon seurannan. Kun kuulokkeet on yhdistetty Suunnon urheilukelloon, ne välittävät harjoituksen aikana ääniohjauksen kautta tietoa esimerkiksi tahdista, sykkeestä ja matkasta.

Kuulokkeiden kevyt rakenne, pehmeä ja ihoystävällinen silikonipinta sekä silikonilla pinnoitettu titaaninen kaari parantavat käyttömukavuutta. Yksi kuuloke painaa vain yhdeksän grammaa, ja kuulokkeiden IP55-luokitus suojaa niitä pölyltä, hieltä sekä vaihtelevilta sääolosuhteilta. Akunkesto on jopa seitsemän tuntia yhdellä latauksella ja latauskotelon kanssa jopa 36 tuntia.

Suunto Spark -kuulokkeet tarjoavat tasapainoisen äänentoiston, selkeät puhelut ja tehokkaan äänenvuodon eston. Lisäksi ne tukevat langatonta Hi-Res Audio -ääntä LHDC 5.0:n kautta ja mahdollistavat ääniasetusten säädön Suunto-sovelluksessa. Sovelluksen Find My Spark -toiminto auttaa paikantamaan kuulokkeet, ja kosketusohjaimet mahdollistavat musiikin, puheluiden ja harjoitustoimintojen hallinnan myös liikkeellä ollessa. Kuulokkeissa on Bluetooth 5.4 -yhteys, ja ne tukevat kahden laitteen samanaikaista käyttöä.