Kostilainen teki maalin ja Ässät voitti – myös Veikkauksen asiakkaat juhlivat

- Veikkauksen Pitkäveto-kohde, jossa oli mahdollista pelata spesiaalivetona Kostilaisen maalia ja Ässien voittoa kiinnosti asiakkaita kertoimella 15. Molemmat toteutuivat ja lisäksi Kostilaista oli pelattu lukuisiin vetoihin ottelun maalintekijäksi. Hän oli selvästi kiinnostavin pelaaja maalintekijävedoissa, Veikkauksen Betting Growth & Performance Manager Sami Siltanen kertoo.

Kostilaisen näyttävä maali maksoi Veikkaukselle tuhansien eurojen tappiot. Veikkaus hävisi. Ja Kostilaista pelanneet voittivat ottelusta.

- Sellaista on vedonlyönti. Tällä kertaa kävi näin. Kostilainen on kuuma pelaaja ja hänen onnistumisensa maalin muodossa maksoi meille hieman.

Tänä iltana kotimaisen jääkiekon Liigan pudotuspeleissä kohtaavat SaiPa ja Ässät sekä Ilves ja KalPa. Molemmat ottelusarjat ovat tasatilanteessa 2-2.



Eilisiltana paikkansa välieriin varmistivat Tappara ja KooKoo.

- Liiga on tärkein vedonlyöntisarjamme ja kiinnostus on vain noussut, kun pelit kovenevat. Tappara on ollut jo pitkään selkeä ennakkosuosikki voittamaan mestaruuden, ja on sitä edelleen, Sami Siltanen arvioi.

- Veikkaukselle Tapparan mestaruus olisi itse asiassa kuitenkin vedonlyönnin järjestäjänä edullinen lopputulos. Asiakkaat ovat lyöneet pudotuspeleissä paljon vetoja altavastaajien puolesta, joten Tapparan mahdollisen mestaruuden osalta meillä ei ole ainakaan vielä merkittävää riskiä.



Minkä joukkueen osalta riskiä Veikkauksella sitten on?



- Nooh. Niistä joukkueista, jotka ovat vielä pudotuspeleissä mukana, suurin riski kohdistuu Porin Ässiin, joita Kostilainen tähdittää. Ja Veikkauksella on myös riski Kouvolan KooKoon osalta, mutta se on kooltaan pienempi, Siltanen kertoo.



