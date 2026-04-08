Vihreiden Tiina Elo vastaa Essayahille: Fossiiliriippuvuus vaarantaa ruokaturvan, ja juuri siksi maataloustukia on uudistettava

8.4.2026 14:04:51 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Kansanedustaja Tiina Elo perää hallitukselta toimia maataloustukien uudistamiseksi ja kierrätyslannoitteiden käytön vauhdittamiseksi. Hänen mukaansa Suomen ruokaturvaa uhkaavat paitsi riippuvuus fossiilisista tuontilannoitteista, myös erityisesti ilmastokriisi sekä luontokato.

Vihreitä maa- ja metsätalousvaliokunnassa edustava Tiina Elo kommentoi ministeri Sari Essayahin tuoretta lausuntoa, jonka mukaan maataloustukiin ei ole tulevassa kehysriihessä syytä puuttua muun muassa maailmanpoliittisten epävarmuuksien vuoksi. Elo jakaa Essayahin huolen erityisesti Hormuzinsalmeen liittyen, mutta korostaa fossiiliriippuvuuden olevan hetkellistä kriisiä syvempi ongelma.

– Suomen maatalous on äärimmäisen riippuvainen ulkomaisista tuontilannoitteista, joiden hinnat ovat nousseet Iranin sodan vuoksi reippaasti. Vaikka tilanne Hormuzinsalmella näyttää ainakin hetkellisesti helpottavan, on vain ajan kysymys, milloin fossiiliriippuvuus lannotteissa kostautuu meille seuraavan kerran, Elo painottaa.

Tässä akuutissa tilanteessa Elon mukaan tärkeintä olisi tukea viljelijöitä kriittisen kevätkylvöajan ohi. Vaikka lannoitepula ei ole hänen mukaansa Suomessa vielä pahasti eskaloitunut, tuottaa hintojen äkillinen nousu varmasti monelle vaikeuksia.

– Vihreille oli edellisellä hallituskaudella tärkeää panostaa kotimaisten kierrätyslannoitteiden kehittämiseen ja sen tarjonnan lisäämiseen. Fossiiliriippuvuudesta irtautuminen on paitsi ilmastopolitiikan kannalta keskeistä, myös huoltovarmuusteko, Elo toteaa.

Elo muistuttaa, että Orpon hallitus leikkasi kierrätyslannoitteiden tukea kautensa alussa, mutta palautti lopulta siitä osan edellisessä budjettiriihessään. Tätä päätöstä hän pitää hyvänä. Hän kritisoi kuitenkin hallituksen näköalattomuutta maatalouspolitiikan uudistamisessa kestävämpään sekä huoltovarmempaan suuntaan.

– Ministeri Essayah toteaa ykskantaan, että maataloustukiin ei tulisi koskea. Itse ajattelen kuitenkin, että vain maataloustukia rohkeasti uudistamalla voimme todella taata sen, että Suomessa kasvatetaan ruokaa kestävällä tavalla jatkossakin. Fossiiliriippuvuudesta irtautumista on tuettava, uudistavaan viljelyyn kannustettava ja kaiken maatalouden pohjaa nakertavaa luontokatoa torjuttava, Elo luettelee.

Luontokato sekä ilmastokriisi ovatkin Elon mielestä suomalaisen ruuantuotannon suurimmat uhat. Hän viittaa Britanniassa turvallisuuspalveluiden julkaisemaan analyysiin, jonka mukaan maan ruokaturva saattaa vaarantua jo tulevina vuosikymmeninä, mikäli ekosysteemien heikkeneminen jatkuu nykyisellä tahdilla. 

– Suomesta en ole tunnistanut vastaavaa kokonaisvaltaista analyysia, mutta sen tulokset olisivat suurella todennäköisyydellä samansuuntaisia. Jos ilmastokriisiä ja luontokatoa ei saada pysäytettyä, on kotimainen maanviljely vakavassa vaarassa, Elo päättää.

maatalousruokaturvahuoltovarmuusluontokato

