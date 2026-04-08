Lastensuojeluun liittyviä huijausviestejä liikkeellä Keski-Suomessa
8.4.2026 14:37:42 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen tietoon on tullut, että alueen asukkaat ovat saaneet lastensuojeluun liittyviä huijausviestejä sähköpostitse. Hyvinvointialue muistuttaa, että epäilyttäviä linkkejä ei tule avata.
Keski-Suomen hyvinvointialueen tietoon on tullut, että alueen asukkaat ovat saaneet lastensuojeluun liittyviä huijausviestejä sähköpostitse. Tapauksia on tullut ilmi muutamia. Huijausviesteissä on ilmoitettu vireille tulleesta lastensuojeluilmoituksesta ja ohjattu tutustumaan asiaan viestissä olevan linkin kautta. Kyseessä on tietojen kalasteluyritys eikä epäilyttäviä linkkejä tule avata.
Tietoon tulleita viestejä ei ollut naamioitu Keski-Suomen hyvinvointialueen nimiin. Silti Keski-Suomen hyvinvointialue muistuttaa, ettei se lähetä asiakkailleen sähköpostitse tietoa lastensuojeluilmoituksista eikä pyydä linkin kautta kirjautumista pankkitunnuksilla.
Toimi näin, jos epäilet saaneesi huijausviestin:
- Älä klikkaa epäilyttäviä linkkejä. Älä vastaa saamaasi viestiin.
- Poista viesti.
- Jos epäilet viestin aitoutta, voit ottaa yhteyttä Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluihin.
- Palveluiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta osoitteesta https://www.hyvaks.fi/asiointi.
- Jos viestissä mainitaan lastensuojelu, voit ottaa yhteyttä perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaukseen ja neuvontaan ja varmistaa viestin aitouden. Ohjauksen ja neuvonnan numero on 014 366 5850 ja soitto aika on arkisin maanantaista perjantaihin kello 8-14.
- Jos olet antanut pankki- tai tunnistautumistietojasi huijaussivulle, ota välittömästi yhteys pankkiisi ja tee tarvittaessa rikosilmoitus poliisille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria Aalto, palvelujohtaja, perheiden palvelut, maria.aalto(at)hyvaks.fi, p. 050 413 5912
Jari Liesoja, tietoturvapäällikkö, jari.liesoja(at)hyvaks.fi, p. 014 269 2565
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme