Mitä sodasta voidaan oppia tänään? Juhlaseminaari kokoaa asiantuntijat Muistiin Veteraaniviikolla
8.4.2026 15:15:31 EEST | Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy | Tiedote
Veteraaniviikon juhlaseminaari tuo Mikkeliin sodan historian, veteraanien kokemukset ja Ukrainan nykyhetken asiantuntijat saman keskustelun ääreen. Sunnuntaina 26.4. järjestettävässä tilaisuudessa pohditaan, mitä sodasta selviytymisestä, yhteiskunnan jälleenrakentamisesta ja veteraanisukupolven perinnöstä voidaan oppia tämän päivän maailmassa.
Sodan ja rauhan keskus Muisti järjestää sunnuntaina 26.4.2026 klo 12–15 juhlaseminaarin Yhdessä eteenpäin katsoen, joka kokoaa yhteen historian, sodan kokemusten ja nykyajan asiantuntijat tarkastelemaan sodan vaikutuksia yksilöihin ja yhteiskuntaan.
Seminaari on osa Mikkelissä vietettävää Veteraaniviikkoa, joka huipentuu kansallisen veteraanipäivän valtakunnalliseen juhlaan maanantaina 27.4.
Tilaisuudessa tarkastellaan, miten sodan kokeneet sukupolvet palasivat arkeen, rakensivat yhteiskuntaa ja kantoivat mukanaan kokemuksia, jotka muovasivat koko Suomea. Samalla seminaari avaa sodasta selviytymisen inhimillisiä ulottuvuuksia: tunteita, muutosta ja niitä tekijöitä, jotka auttavat jatkamaan eteenpäin vaikeiden kokemusten jälkeen.
”Seminaarin ytimessä on kysymys siitä, mitä veteraanisukupolven kokemuksista ja arvoista voidaan oppia tänään. Haluamme tuoda samaan keskusteluun historian, ihmisten kokemukset ja nykyajan ilmiöt”, toteaa Muistin sisältöjohtaja Pia Puntanen.
Seminaari tuo rinnalle myös ajankohtaisen näkökulman Ukrainan sotaan. Puheenvuoroissa tarkastellaan Ukrainan jälleenrakentamista, yhteiskunnan mielialoja ja sodan vaikutuksia kestävyyteen sekä siihen, miten yhteiskunta sopeutuu pitkäkestoiseen kriisiin.
Tilaisuuden juontaa Yleisradion uutisankkuri ja tuottaja Jussi-Pekka Rantanen.
Asiantuntijapuheenvuoroja kuullaan seuraavilta puhujilta:
- Olli Kleemola, poliittisen historian dosentti
- Jenni Kirves, tunnesotahistorioitsija ja tietokirjailija
- Ilmari Käihkö, sotatieteiden dosentti
- Arseniy Svynarenko, sosiologi ja nuorisotutkija
Seminaarin päätteeksi järjestetään paneelikeskustelu, jossa puhujat keskustelevat sodan kokemuksista, yhteiskunnan toipumisesta ja tulevaisuuden näkymistä.
Tilaisuus järjestetään Sodan ja rauhan keskus Muistin Päämajasalissa, ja sitä voi seurata myös suorana verkossa YouTubessa ja Muistin Facebookissa. Päämajasaliin mahtuu 130 osallistujaa.
Aika: sunnuntai 26.4.2026 klo 12–15
Paikka: Sodan ja rauhan keskus Muisti, Päämajasali, Ristimäenkatu 4, Mikkeli, etänä striimi Ilmoittautuminen: Yhdessä eteenpäin katsoen -juhlaseminaari 26.4.2026 -
Sodan ja rauhan keskus Muisti on Mikkelissä toimiva valtakunnallinen tiedekeskus ja museo, joka tarkastelee sodan vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan. Muisti tuo yhteen tutkimuksen, näyttelyt ja yhteiskunnallisen keskustelun. Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa.
Yhteyshenkilöt
Leena HangasmaatutkijaSodan ja rauhan keskus Muisti Oy
sisällöntuotanto, viestintä
Olli-Pekka LeskinentoimitusjohtajaSodan ja rauhan keskus Muisti OyPuh:0451102013olli-pekka.leskinen@muisti.org
Pia PuntanenasiamiesSodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö srPuh:0449012592pia.puntanen@muisti.org
Lue lisää julkaisijalta Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy
Sodan ja rauhan keskus Muisti ja Päämajamuseo tekivät kävijäennätyksen vuonna 20258.1.2026 10:06:00 EET | Tiedote
Sodan ja rauhan keskus Muisti ja Päämajamuseo saavuttivat viime vuonna kävijäennätyksen, 43 815 kävijää. Luku ylitti kävijätavoitteen usealla tuhannella.
Viestikeskus Lokin avaaminen nytkähti merkittävästi eteenpäin - MPY Osuuskunnalta huomattava lahjoitus12.12.2025 09:32:15 EET | Tiedote
MPY Osuuskunnan ylimääräinen kokous päätti 11.12.2025 lahjoittaa Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr:lle 1 000 000 euroa Mikkelissä sijaitsevan Viestikeskus Lokin näyttelyjen uudistamiseen. Tavoitteena on, että sodanaikaisen Päämajan viestikeskus avataan yleisölle kesällä 2027. Samassa kokouksessa päätettiin neljännestä, yhteensä 15,5 miljoonan euron varojen jaosta osuuskunnan jäsenille.
Sodan ja rauhan keskus Muisti vahvistaa ammattikoululaisten osallisuutta ja demokratiataitoja24.11.2025 13:30:15 EET | Tiedote
Etelä-Savon ammattiopisto Esedun ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat päässeet tänä syksynä tutustumaan Sodan ja rauhan keskus Muistiin Mikkelissä. Vierailut ovat osa Esedun ja Muistin uutta yhteistyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden ammatti-identiteettiä ja tuoda esiin ammatillisen osaamisen merkitystä yhteiskunnassa. Yhteistyö ammattiopistojen kanssa on tuore avaus tiedekeskuskentällä.
Länsi-Savo-konserni juhlistaa 135-vuotista toimintaansa 135 000 euron lahjoituksella Sodan ja rauhan keskus Muistille6.10.2025 10:55:52 EEST | Tiedote
Vuosi 2024 oli Länsi-Savo-konsernin 135-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden kunniaksi konserni on päättänyt lahjoittaa 135 000 euroa Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiölle. Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Jenni Haukio pitää lahjoitusta arvokkaana avauksena tiedekeskuksen kumppanuuksien luomisessa.
Ranskalaisen Olivier Norekin menestyskirja Talven soturit ilmestyy suomeksi - kirjailija haastateltavana Sodan ja rauhan keskus Muistissa Mikkelissä 6.9.20251.9.2025 08:58:14 EEST | Tiedote
Maailmalla suuren menestyksen saavuttanut talvisodasta kertova historiallinen romaani Talven soturit (Les guerriers de l'hiver) on viimein ilmestynyt suomeksi. Kirjan kirjoittaja Olivier Norek saapuu vierailulle Sodan ja rauhan keskus Muistiin lauantaina 6.9. klo 13.30. Tilaisuudessa kirjan esittelee ja Norekia haastattelee Turun yliopiston poliittisen historian professori Louis Clerc. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja sieltä on mahdollista ostaa uutuuskirjaa.
