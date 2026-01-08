Mitä sodasta voidaan oppia tänään? Juhlaseminaari kokoaa asiantuntijat Muistiin Veteraaniviikolla

Sodan ja rauhan keskus Muisti järjestää sunnuntaina 26.4.2026 klo 12–15 juhlaseminaarin Yhdessä eteenpäin katsoen, joka kokoaa yhteen historian, sodan kokemusten ja nykyajan asiantuntijat tarkastelemaan sodan vaikutuksia yksilöihin ja yhteiskuntaan.

Seminaari on osa Mikkelissä vietettävää Veteraaniviikkoa, joka huipentuu kansallisen veteraanipäivän valtakunnalliseen juhlaan maanantaina 27.4.

Tilaisuudessa tarkastellaan, miten sodan kokeneet sukupolvet palasivat arkeen, rakensivat yhteiskuntaa ja kantoivat mukanaan kokemuksia, jotka muovasivat koko Suomea. Samalla seminaari avaa sodasta selviytymisen inhimillisiä ulottuvuuksia: tunteita, muutosta ja niitä tekijöitä, jotka auttavat jatkamaan eteenpäin vaikeiden kokemusten jälkeen.

”Seminaarin ytimessä on kysymys siitä, mitä veteraanisukupolven kokemuksista ja arvoista voidaan oppia tänään. Haluamme tuoda samaan keskusteluun historian, ihmisten kokemukset ja nykyajan ilmiöt”, toteaa Muistin sisältöjohtaja Pia Puntanen.

Seminaari tuo rinnalle myös ajankohtaisen näkökulman Ukrainan sotaan. Puheenvuoroissa tarkastellaan Ukrainan jälleenrakentamista, yhteiskunnan mielialoja ja sodan vaikutuksia kestävyyteen sekä siihen, miten yhteiskunta sopeutuu pitkäkestoiseen kriisiin.

Tilaisuuden juontaa Yleisradion uutisankkuri ja tuottaja Jussi-Pekka Rantanen.

Asiantuntijapuheenvuoroja kuullaan seuraavilta puhujilta:

Olli Kleemola , poliittisen historian dosentti

, poliittisen historian dosentti Jenni Kirves , tunnesotahistorioitsija ja tietokirjailija

, tunnesotahistorioitsija ja tietokirjailija Ilmari Käihkö , sotatieteiden dosentti

, sotatieteiden dosentti Arseniy Svynarenko, sosiologi ja nuorisotutkija

Seminaarin päätteeksi järjestetään paneelikeskustelu, jossa puhujat keskustelevat sodan kokemuksista, yhteiskunnan toipumisesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Tilaisuus järjestetään Sodan ja rauhan keskus Muistin Päämajasalissa, ja sitä voi seurata myös suorana verkossa YouTubessa ja Muistin Facebookissa. Päämajasaliin mahtuu 130 osallistujaa.

Aika: sunnuntai 26.4.2026 klo 12–15

Paikka: Sodan ja rauhan keskus Muisti, Päämajasali, Ristimäenkatu 4, Mikkeli, etänä striimi Ilmoittautuminen: Yhdessä eteenpäin katsoen -juhlaseminaari 26.4.2026 -

Sodan ja rauhan keskus Muisti on Mikkelissä toimiva valtakunnallinen tiedekeskus ja museo, joka tarkastelee sodan vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan. Muisti tuo yhteen tutkimuksen, näyttelyt ja yhteiskunnallisen keskustelun. Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa.