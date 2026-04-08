Kansanedustaja Jenni Pitko tyrmää hallituksen ministereiden ilmastopuheet: “Hallituksen ilmastopolitiikka on vuosisadan sumutus”

8.4.2026 15:03:50 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Ympäristöministeriön tekemä ilmastolain välitarkastelu on valmistunut. Tarkastelun mukaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan lisää toimia. Hallituksen suunnalta kommentointi on keskittynyt toteamaan, että lisätoimia ei tehdä ja myös arvostelemaan koko tarkastelua. Kansanedustaja ja vihreiden varapuheenjohtaja Jenni Pitko pitää hallituksen vastuunpakoilua täysin vastuuttomana.

– Tämä hallituksen ilmastopolitiikka on kyllä vuosisadan sumutus. Ensin väitetään, että ilmastotavoitteisiin on sitouduttu. sen jälkeen istutaan kolme vuotta tekemättä mitään ja saadaan aikaan suunnitelmat, jotka eivät riitä tavoitteisiin. Sitten lopuksi todetaan, että kyllä on ollut tiedossa, että lisätoimia tarvitaan, mutta se on seuraavan hallituksen tontti tehdä. Tällainen vastuunpakoilu on häpeällistä enkä usko, että hallituksen ministerit itsekään hyväksyisivät vastaavaa väistelyä muilla politiikan aloilla, mutta ilmastopolitiikassa se jostain syystä koetaan hyväksyttäväksi, Pitko näpäyttää

Lisätoimien tarpeen tiedostaminen on Pitko mukaan asia, jolta ei ole voinut välttyä, jos on yhtään pitänyt silmiään tai korviaan auki. Esimerkiksi valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut hallituksen tietoisesti jättäneen toimia tekemättä, vaikka heille on tuotu tieto siitä, että pöydällä olleet toimet eivät riitä.

– Se, että esimerkiksi ympäristöministerillä on pokkaa sanoa, että lisätoimien tarpeesta huolimatta emme tee mitään, kertoo ettei hallituksella ole koskaan ollut aikomustakaan tehdä uskottavia ilmastotoimia. Viivyttely on ollut tietoinen taktiikka, jolla kaikki vastuu siirretään seuraaville hallituksille, Pitko jatkaa. 

– Vastuuttomuuden huippu tämä on siinä, että näin toimimalla hallitus on itse vaikeuttanut merkittävästi tulevien hallitusten tehtävää, koska on viivytellyt neljä ratkaisevan tärkeää vuotta. Tällainen keplottelu on tuomittavaa, Pitko päättää. 

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Sofia Virta: Puolueiden on sitouduttava nostamaan Suomi taas koulutuksen mallimaaksi1.4.2026 10:11:35 EEST | Tiedote

Kaikilta koulutusasteilta on 2000-luvun aikana leikattu. Suomen PISA-tulokset ovat pudonneet, korkeakoulutusaste on jämähtänyt paikalleen ja koulutuksen rahoituksessa on revennyt miljardiluokan kuilu muihin pohjoismaihin verrattuna. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta peräänkuuluttaa puolueilta sitoutumista koulutuksen rahoituksen pitkäjänteiseen turvaamiseen, jotta Suomi voidaan nostaa taas koulutuksen mallimaaksi.

