VÄREISSÄ — Taidenäyttely Almintalossa 12.6.–9.8.2026

Loviisan ihana kesä tuo tunnetut kuvataiteilijat Almintaloon

Loviisan keskustassa sijaitsevassa Almintalossa avautuu 12.6.2026 nimekkäiden suomalaisten kuvataiteilijoiden ryhmänäyttely Väreissä. Kokonaisuuden ovat suunnitelleet taiteilijat yhdessä vapaasti: ”Otetaan mukaan ystäviä, kavereita, ja kaverien kavereita…ja pidetään hauskaa!”. Spontaanisti ja orgaanisesti syntyneen yhdeksän taiteilijan joukon muodostavat Eeva-Leena Eklund, Heli Hiltunen, Anna Jaatinen, Marika Mäkelä, Rauha Mäkilä, Jorma Puranen, Vesa-Pekka Rannikko, Päivi Takala ja Anna Tuori. Arvostettujen nykytaiteilijoiden joukolla on useita taiteen alan tunnustuksia, ja heidän teoksiaan on lukuisissa suomalaisissa ja kansainvälisissä kokoelmissa. Näyttelyn nimi Väreissä kuvaa sitä visuaalisuudella iloittelua, jonka kaikki yhdeksän taiteilijaa tunnistavat omassa työssään.

Almintalo

Kulttuurihistorialtaan mielenkiintoinen ja jugend-arkkitehtuurillaan ihastuttava Almintalo luo ainutlaatuiset puitteet nykytaiteen esittelylle. Valoisat ja avarat tilat mahdollistavat miellyttävän käyskentelyn teosten parissa. Näyttelyvieraita palvelee myös Almintalon kesäkahvila Wine&Café. Kahvin, virvokkeen tai kuohuvan voi nauttia tiloissa kierrellessä, sillä anniskelualue kattaa koko gallerian sekä terassin. Ravintolayrittäjä Asta Nurmilaukaksen v. 2023 hankkima ja uudistama Almintalo sijaitsee kätevästi Loviisan keskustassa, uusgoottilaisen kirkon sekä toisen kiinnostavan taidekohteen, Bongan linnan naapurissa. Almintalolle pääsee julkisilla liikennevälineillä ja pienen matkan kävellen, tai autolla aivan talon eteen.

Loviisan kesässä viihtyvät niin seudun monet vapaa-ajan asukkaat kuin runsain joukoin vierailevat matkailijat. Väkimäärän moninkertaistuessa idyllisen kulttuurikaupungin elämä piristyy entisestään. Loviisa on upea kohde taiteen, pikkukaupungin charmin ja rannikkoseudun kulttuurimaiseman ystäville, ja Almintalo on kesäretken ehdoton taide-etappi.

Tervetuloa tutustumaan!