SuPer ja La Carita -säätiö palkitsivat ikääntyneiden laadukkaasta hoitotyöstä Loviisan Hyvän elämän talo Harmaakallion
9.4.2026 12:00:00 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
SuPer on yhdessä La Carita -säätiön kanssa myöntänyt tämän vuoden ruotsinkielisen tunnustuspalkinnon Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella toimivalle Hyvän elämän talo Harmaakalliolle.
Palkintoperusteissa kiitetään sitä, että Harmaakalliossa asiakas on keskeisessä roolissa ja yksikölliset tarpeet otetaan hyvin huomioon. Toiminnassa keskitytään henkilöstön osaamisen kehittämiseen, turvalliseen hoitoon, omaisten osallisuuteen sekä elämän loppuvaiheen hyvää hoitoon.
– On ilahduttavaa, että Harmaakalliossa on panostettu opiskelijoiden hyvään ohjaukseen, jolla myös vahvistetaan alan veto- ja pitovoimaa. La Carita -palkittu työyhteisö tekee myös erinomaista työtä saattohoidon kehittämisen eteen, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kiittää.
Harmaakalliossa on neljä ryhmäkotia, joissa asuu 56 asukasta. Yksikön todellinen henkilöstömitoitus on viimeisen kuuden kuukauden aikana ollut 0,6.
Hoito perustuu asiakkaiden tarpeisiin ja voimavaroihin sekä tiiviiseen yhteistyöhön omaisten kanssa. Hoidon lähtökohtana on asiakkaan osallisuus pienissä ja suurissa hoitopäätöksissä.
Työntekijöistä useat ovat osallistuneet palliatiivisen hoidon ja saattohoidon koulutuksiin. Tämä on tuonut työhön kehitysideoita esim. levon mahdollistavat nojatuolit omaisille läheisen viimeisten hetkien tilanteisiin. Hyvä hoito elämän loppuvaiheessa suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Painopiste on turvallisuudessa ja kärsimyksen lievittämisessä, mutta myös omaisten tukeminen nähdään tärkeänä.
Työtehtävät jaetaan henkilökunnan osaamisen, koulutuksen ja yksilöllisten vahvuuksien mukaan. Henkilökunnan työhyvinvointia seurataan säännöllisillä työilmapiirikyselyillä ja vuosittaisilla kehityskeskusteluilla. Henkilökunnan palaute käsitellään yksikkökokouksissa. Omahoitajuutta halutaan vahvistaa henkilökunnan täydennyskoulutuksen avulla sekä varmistamalla, että yksikön käytännöt tukevat tätä.
Opiskelijoiden ohjaus on osa toimintaa. Hyvä ohjaus tarkoittaa Harmaakalliossa opiskelijan vahvuuksien ja kehitystarpeiden huomioimista oppimisessa, positiivisen palautteen antamista sekä palautteen antamista kehityskohteista. Opiskelijoiden uudet ideat ja tieto nähdään toimintaa kehittävänä. Heihin suhtaudutaan mahdollisina tulevia kollegoina.
La Carita -säätiö on jakanut yhteistyössä SuPerin kanssa tunnustuspalkintoja hyvästä vanhustyöstä vuodesta 2006 lähtien. La Carita -säätiön tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa.
Lisätiedot:
SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg, p. 040 705 9115
SuPerin asiantuntija Anne Nylund, p. 09 2727 9139
SuPerin kehittämisjohtaja Jussi Salo, p. 09 2727 9292
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
Päivi InbergPuheenjohtajaPuh:040 705 9115
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
SuPer och La Carita-stiftelsen belönade Det goda livets hus Gråberg i Lovisa för högkvalitativt vårdarbete för äldre9.4.2026 12:00:00 EEST | Pressmeddelande
SuPer har tillsammans med La Carita-stiftelsen tilldelat årets svenskspråkiga pris för högkvalitativt vårdarbete till Det goda livets hus Gråberg, som verkar inom Östra Nylands välfärdsområde.
