Danske Bankin ja Secton kumppanuus nostaa yritysautokantojen palvelut uudelle tasolle
9.4.2026 07:15:00 EEST | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Tiedote
Danske Bank tuo markkinoille uudenlaisen yritysten autoleasingratkaisun yhteistyössä Secto Automotiven kanssa. Ratkaisu yhdistää joustavan rahoituksen ja Secton digitaaliset hallinta- ja raportointipalvelut, mikä mahdollistaa yritysautokantojen kustannusten ja ympäristövaikutusten läpinäkyvän seurannan ja huippuluokan asiakaskokemuksen.
Danske Bank ja autoalan palveluyhtiö Secto Automotive aloittavat yhteistyön tarjotakseen suomalaisyrityksille kokonaisvaltaisen ratkaisun yritysautokantojen hallintaan. Danske Bankin joustavat leasingrahoituksen ratkaisut yhdistettynä Secton digitaalisin työkaluihin mahdollistavat autokannan kustannusten ja päästöjen hallinnan sekä tehostavat yritysautokantojen operatiivista hallintaa ja vastuullista päätöksentekoa.
Tämä uudenlainen ratkaisu yhdistää autokannan rahoituksen ja operatiivisen hallinnan saumattomaksi kokonaisuudeksi. Secton digitaaliset ratkaisut mahdollistavat yrityksen autokannan kustannusten, käytön ja päästöjen läpinäkyvän seurannan, mikä tukee datapohjaista ja vastuullista päätöksentekoa ja sujuvoittaa työsuhdeautoilijoiden mutkatonta arkea.
”Autokantansa ulkoistava yritys ei tarvitse pelkkää rahoitusta: se tarvitsee ennakoitavuutta ja konkreettisia työkaluja kustannusten ja päästöjen hallintaan. Olemme rakentaneet palvelut ja alustat, jotka vastaavat tähän tarpeeseen kaikenkokoisissa yrityksissä”, Secto Automotiven toimitusjohtaja Markus Vuolle sanoo.
"Yhteistyö tukee kasvustrategiaamme tarjoamalla asiakkaillemme joustavat rahoitusratkaisut ja tehokkaat työkalut autokantojen hallintaan. Päästöseuranta ja muut digitaaliset ratkaisut auttavat asiakkaitamme tekemään vastuullisia päätöksiä, jotka tukevat heidän liiketoimintansa tarpeita. Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme myös edistää kestävää siirtymää", Danske Bankin rahoitusyhtiöliiketoiminnan johtaja Jarkko Vuorikoski sanoo.
”Secto Automotive on Suomen toiseksi suurin autojen ostaja. Danske Bankin asiakkaat hyötyvät tästä skaalaedun ja asiakastarpeista suunnitellun proaktiivisen palvelupolun myötä”, Markus Vuolle sanoo.
Yhteistyön myötä myös Danske Bankin asiakasyritysten työsuhdeautoilijat ja tuotantoautojen käyttäjät pääsevät osallisiksi Secton palvelukokemuksesta, jossa yhdistyvät henkilökohtainen palvelu ja Suomessa toimiville yrityksille kehitetyt digitaaliset ratkaisut. Secton asiakaskokemuksen tasoa kuvaa huippuluokan asiakastyytyväisyys (NPS 54).
Yhteistyö on osa Secton kasvustrategiaa, jossa yhtiö laajentaa palveluidensa ja digitaalisten alustojensa saatavuutta kumppaniverkostonsa kautta.
Lisätiedot:
Danske Bank, viestintä
viestinta@danskebank.fi
P. 050 422 6644
Secto Automotive
Markus Vuolle, toimitusjohtaja
markus.vuolle@secto.fi p. 044 015 1100
Lyhyesti Danske Bankista
Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia.
Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa.
danskebank.fi
Secto Automotive on vuonna 2007 perustettu, suomalaisessa omistuksessa oleva B2B-autoleasingpalveluyhtiö, joka on Suomen toiseksi suurin pakettiautojen ja kolmanneksi suurin henkilöautojen omistaja. Secto Automotiven vertailukelpoinen liikevaihto (FAS) vuonna 2025 oli 235 miljoonaa euroa. Sectolla on noin 4 100 yritysasiakasta. Yrityksen kasvun moottoreina toimivat asiakkaiden mutkaton autoarki ja kestävän autoilun edelläkävijyys.
Tutustu lisää secto.fi.
