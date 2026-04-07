Joulukuun salibandyn MM-kisojen virallinen otteluohjelma on julkaistu

A-lohkossa katseet kohdistuvat erityisesti isäntämaa Suomeen, jonka ohjelmassa riittää herkkupaloja

Suomi avaa kisat lauantaina 5.12. Sveitsiä vastaan, kohtaa Norjan itsenäisyyspäivänä ja päättää alkulohkonsa Latviaa vastaan. Lisäksi Sveitsin, Latvian ja Norjan keskinäiset ottelut tekevät A-lohkosta tasaisen ja kiinnostavan kokonaisuuden, jossa jokaisella pisteellä voi olla suuri merkitys jatkopaikkojen ja sijoitusten kannalta.



Myös muiden huippumaiden ottelut tarjoavat runsaasti seurattavaa jo alkulohkovaiheessa. B-lohkossa nähdään muun muassa Saksa–Tshekki, Slovakia–Ruotsi sekä Ruotsi–Tshekki, joten kovatasoisia kamppailuja on luvassa heti turnauksen alkuun.

Lipunmyynti käynnistyy keskiviikkona 22.4.

Otteluohjelma rakentaa kisaviikolle jännityksen täyteisen rytmin. Alkulohkojen jälkeen panokset kasvavat nopeasti, kun puolivälierät pelataan 10.–11.12., semifinaalit lauantaina 12.12. ja mitalit ratkaistaan sunnuntaina 13.12. Nokia Arenalla.

Alkusarjan ja puolivälierien päiväliput tulevat myyntiin keskiviikkona 22.4. klo 9.00 ja ne ovat ostettavissa Lippu.fi:stä. Finaaliviikonlopun lähes loppuunmyydyt lippupaketit ovat olleet ostettavissa jo joulukuusta lähtien.

Vapaaehtoishaku on käynnissä

Kisojen valmistelu etenee vauhdilla myös kulisseissa ja parhaillaan käynnissä on myös vapaaehtoishaku. MM-kisoihin etsitään tekijöitä monenlaisiin tehtäviin rakentamaan unohtumatonta kotikisatapahtumaa.

Lisätietoja vapaaehtoishausta löytyy Free of Limits -kisasivuston vapaaehtoishaku-osiosta. https://freeoflimits.fi/tule-tekemaan-salibandyn-mm-kisoja-vapaaehtoishaku-on-auki/

Lisätiedot:

Kati Voutilainen

Pääsihteeri, MM-kisat Suomessa 2026–2027

050 362 4903

kati.voutilainen@salibandy.fi