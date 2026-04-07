Joulukuun salibandyn MM-kisojen virallinen otteluohjelma on julkaistu
8.4.2026 16:01:13 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Lipunmyynti käynnistyy keskiviikkona 22.4.
Ensi joulukuussa pelattavien miesten salibandyn MM-kisojen virallinen otteluohjelma on julkaistu. Tampereella 5.–13.12.2026 pelattava turnaus tuo yhteen maailman parhaat maajoukkueet. Kisaviikosta on luvassa tiivis kokonaisuus täynnä huippuotteluita kolmella pelipaikalla Tampereen ytimessä. Alkusarjan ottelut pelataan Hakametsän jäähallissa ja Kauppi Sports Centerissä, sekä puolivälieristä alkaen ratkaisevat ottelut pelataan Nokia Arenalla.
A-lohkossa katseet kohdistuvat erityisesti isäntämaa Suomeen, jonka ohjelmassa riittää herkkupaloja
Suomi avaa kisat lauantaina 5.12. Sveitsiä vastaan, kohtaa Norjan itsenäisyyspäivänä ja päättää alkulohkonsa Latviaa vastaan. Lisäksi Sveitsin, Latvian ja Norjan keskinäiset ottelut tekevät A-lohkosta tasaisen ja kiinnostavan kokonaisuuden, jossa jokaisella pisteellä voi olla suuri merkitys jatkopaikkojen ja sijoitusten kannalta.
Myös muiden huippumaiden ottelut tarjoavat runsaasti seurattavaa jo alkulohkovaiheessa. B-lohkossa nähdään muun muassa Saksa–Tshekki, Slovakia–Ruotsi sekä Ruotsi–Tshekki, joten kovatasoisia kamppailuja on luvassa heti turnauksen alkuun.
Otteluohjelma rakentaa kisaviikolle jännityksen täyteisen rytmin. Alkulohkojen jälkeen panokset kasvavat nopeasti, kun puolivälierät pelataan 10.–11.12., semifinaalit lauantaina 12.12. ja mitalit ratkaistaan sunnuntaina 13.12. Nokia Arenalla.
Virallisen otteluohjelman julkaisu vie kotikisoja jälleen ison askeleen eteenpäin.
Yleisö pääsee jo suunnittelemaan omaa kisaviikkoaan ja poimimaan kalenteriin ne
ottelut, joita ei halua missata oli kiinnostuksen kohteena sitten alkuerät, kansainväliset huippukamppailut tai ratkaisuviikonlopun mitaliottelut.
Alkusarjan ja puolivälierien päiväliput tulevat myyntiin keskiviikkona 22.4. klo 9.00 ja ne ovat ostettavissa Lippu.fi:stä. Finaaliviikonlopun lähes loppuunmyydyt lippupaketit ovat olleet ostettavissa jo joulukuusta lähtien.
Vapaaehtoishaku on käynnissä
Kisojen valmistelu etenee vauhdilla myös kulisseissa ja parhaillaan käynnissä on myös vapaaehtoishaku. MM-kisoihin etsitään tekijöitä monenlaisiin tehtäviin rakentamaan unohtumatonta kotikisatapahtumaa.
Lisätietoja vapaaehtoishausta löytyy Free of Limits -kisasivuston vapaaehtoishaku-osiosta. https://freeoflimits.fi/tule-tekemaan-salibandyn-mm-kisoja-vapaaehtoishaku-on-auki/
Lisätiedot:
Kati Voutilainen
Pääsihteeri, MM-kisat Suomessa 2026–2027
050 362 4903
kati.voutilainen@salibandy.fi
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
