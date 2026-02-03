Kutsu medialle: Arkkitehtipäivä nostaa esiin arkkitehtuurin ratkaisumalleja kohti kulttuuri-ilmastonmuutosta
9.4.2026 13:33:03 EEST | Suomen Arkkitehtiliitto ry. SAFA | Kutsu
Miten osallistuminen, yhteisöllisyys, kestävä materiaalien käyttö ja joustava suunnittelu voivat muuttaa rakennettua ympäristöä pysyvästi parempaan suuntaan? Puolipäiväinen 17.4. järjestettävä seminaari on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa.
Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) järjestämä Arkkitehtipäivä kokoaa arkkitehtuurista kiinnostuneet puolipäiväiseen seminaariin Oulun teatteriin. Tapahtuma on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa.
Seminaarin paikka ja aika:
Oulun teatterin Pikisali
perjantaina 17.4. klo 13–17 (ovet klo 12.30)
OHJELMA:
Seminaarin avaa tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie. Kansainväliset keynote-puhujat tulevat Tanskasta ja Saksasta:
- Martin Laursen (ADEPT): "Designing & Transforming Cities for Cultural Climate Change"
- Fabian A. Wagner (Buero Wagner):”On the Value of Material”
Paneelikeskustelussa pohditaan arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun vaihtoehtoisia ratkaisumalleja kohti kulttuuri-ilmastonmuutosta.
Seminaarissa jaetaan myös nuoren arkkitehdin Wuorio-palkinto vuoden parhaalle diplomityölle, ja kaikki kolme finalistia esittelevät työnsä yleisölle.
Päivä jatkuu Oulun kaupungintalolla, jossa jaetaan klo 19.30 kestävän kehityksen Tunnustuspaanu toimijalle, joka on edistänyt ekologista rakentamista.
OHEISOHJELMAA:
Arkkitehtipäivän ympärillä 16.–18.4. järjestetään myös monipuolista oheisohjelmaa: keskusteluja, julkistuksia ja näyttelyitä, jotka avaavat uusia näkökulmia arkkitehtuurin vastuuseen ja tulevaisuuteen.
- Arkkitehtipäivän etkot torstaina 16.4. Kulttuuritalo Valveella:
- Klo 18.30 Arkkitehtuurikilpailut Oulussa, Janne Pihlajaniemi & Kari Nykänen
- Klo 20 Arkkitehti-lehden uuden Oulu-numeron julkistus & Arkkitehtuuriraati: Millaista Oulua nyt rakennetaan
- Arkkitehtuurin Oulun koulu – Jälkikaikuja -kirjan julkistus ja miniseminaari lauantaina 18.4. klo 10-12 Protossa.
Median edustajat ovat tervetulleita seminaariin ja oheistapahtumiin!
Ilmoittautuminen ennakkoon sähköpostilla: paivi.virtanen@safa.fi
Yhteyshenkilöt
Päivi VirtanenViestintäpäällikköSuomen ArkkitehtiliittoPuh:050 570 4180paivi.virtanen@safa.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme