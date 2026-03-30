Kuljetus- ja konealan järjestöt ehdottavat polttoainetukea uudestaan käyttöön

Raskaita ajoneuvoja ja koneita käyttävät alat kuluttavat dieseliä ja kevyttä polttoöljyä yhteensä jopa yli kaksi miljardia litraa vuodessa. Esimerkiksi reilun 50 sentin nousu polttoaineen litrahinnassa tarkoittaa vuositasolla aloille jopa yli miljardin euron lisätaakkaa.

Vuonna 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan Suomessa otettiin käyttöön määräaikainen polttoainetuki. Se vahvisti poikkeustilanteessa yritysten toimintaedellytyksiä ja antoi elintärkeän näkymän kriisin yli. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Linja-autoliitto ry, Koneyrittäjät ry ja INFRA ry esittävät vastaavan menettelyn käyttöönottoa uudelleen.

”Raskaista ajoneuvoista ja isoista koneista riippuvaiset alat ovat hyvin huoltovarmuuskriittisiä. Niillä yritykset vastaavat ihmisten ja tavaroiden liikkumisesta sekä liikenneväylien, kuntatekniikan ja teollisuuden materiaali- ja raaka-ainelogistiikan häiriöttömästä toiminnasta”, INFRAn toimitusjohtaja Paavo Syrjö perustelee.

”Kun yhteiskunnan pyörien on pyörittävä ja arjen jatkuttava, polttoaineostojen vähentäminen ja yritystoiminnan skaalaaminen alaspäin eivät ole vaihtoehtojen joukossa”, jatkaa Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola.

Yritykset viestivät haasteista päivittäin

Kuljetus - ja konealan yrityksiä edustavat järjestöt kuulevat nyt päivittäin tilanteista, joissa polttonesteiden raju hinnannousu on vaarantanut yritystoiminnan jatkon.

”Yritykset eivät ole voineet varautua näin nopeisiin hinnan nousuihin. Maantiekuljetuksista ja vientiteollisuudesta vahvasti riippuvaiselle Suomelle on tärkeää näiden yritysten toimintakyky ja siksi polttoainetuki on perusteltu”, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Neljä vuotta sitten menestyksekkäästi käytetyn tukimallin etuja ovat nopea käyttöönotto ja tarkka kohdennus eniten polttoainetta käyttäviin yrityksiin. Tuki haettaisiin takautuvasti, jolloin se kohdistuisi suoraan alan yrityksiin.

”Asiassa on syytä edetä nopeasti. Laki kuljetus- ja konealan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta voidaan tehdä neljän vuoden takaisen säädöksen perusteella täsmentäen. Käytännön toimet on jo kertaalleen toteutettu Valtiokonttorissa”, Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä huomauttaa.

