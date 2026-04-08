Kaupunginvaltuusto hyväksyi Junatien metrosillan hankesuunnitelman
9.4.2026 08:08:32 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 8. huhtikuuta kokouksessaan Junatien metrosillan uusimisen hankesuunnitelman. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutokset Pitäjänmäen Patterimäen itäosaan ja Ruskeasuon Koroistentielle.
Junatien metrosillan uusiminen on välttämätöntä sillan rakenteellisen kunnon ja metron liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Nykyinen silta on huonokuntoinen ja sen kantavuus on puutteellinen.
Hankkeen toteuttamiseksi metroliikenne joudutaan katkaisemaan hankealueella keväällä 2027 Herttoniemen ja Hakaniemen metroasemien välillä. Katko kestää tämänhetkisen arvion mukaan seitsemän kuukautta. HSL toteuttaa korvaavan joukkoliikenteen katkon ajaksi.
482 metrin pituinen Junatien metrosilta on pääkaupunkiseudun metroverkon pisin silta. Silta on rakennettu vuonna 1973 ja ollut käytössä vuodesta 1982, jolloin metro aloitti liikennöinnin alkuperäisessä laajuudessaan.
Lisätiedot hankkeesta Kaupunkiliikenteen sivuilla: Kalasataman metroliikenteen katko 2027 - Kaupunkiliikenne Oy
Pitäjänmäen Patterimäkeen uusia asuntoja ja liiketilaa
Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Pitäjänmäen Patterimäen itäosan kaavamuutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa pikaraitiotie 15:n varrelle uutta liiketilaa sekä asuinrakentamista noin 660 asukkaalle.
Kaavaratkaisussa täydennysrakentaminen on sijoitettu siten, että pääosa Patterimäen metsäisestä alueesta voidaan säilyttää rakentamattomana. Kaupunginvaltuuston aiemmin hyväksymään ja Helsingin hallinto-oikeuden vuonna 2020 kumoamaan kaavaehdotukseen verrattuna suunnittelualue ja uudisrakennusten määrä on huomattavasti aiempaa pienempi, puistoaluetta säästyy laajemmin ja asuinrakennukset sijoittuvat kauemmaksi Teknoksen maalitehtaasta.
Ruskeasuon Koroistentielle täydennysrakentamista
Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi Ruskeasuolle kaavamuutoksen, joka koskee Koroistentie 10:ssa sijaitsevaa huoltamotonttia, Tilkanmäen puistoaluetta ja näiden viereisiä katualueita.
Kaavaratkaisu mahdollistaa huoltamotontin käyttötarkoituksen muutoksen asuinkäyttöön huoltamotoiminnan päätyttyä, sekä tonttiin rajautuvan puiston reunojen maltillisen täydennysrakentamisen. Laskennallinen asukasmäärän lisäys on noin 280.
Kaupunginvaltuusto käsitteli myös valtuutettujen aloitteita.
Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.
Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
