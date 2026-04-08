Kaupunginvaltuusto hyväksyi Junatien metrosillan hankesuunnitelman

Junatien metrosillan uusiminen on välttämätöntä sillan rakenteellisen kunnon ja metron liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Nykyinen silta on huonokuntoinen ja sen kantavuus on puutteellinen.

Hankkeen toteuttamiseksi metroliikenne joudutaan katkaisemaan hankealueella keväällä 2027 Herttoniemen ja Hakaniemen metroasemien välillä. Katko kestää tämänhetkisen arvion mukaan seitsemän kuukautta. HSL toteuttaa korvaavan joukkoliikenteen katkon ajaksi.

482 metrin pituinen Junatien metrosilta on pääkaupunkiseudun metroverkon pisin silta. Silta on rakennettu vuonna 1973 ja ollut käytössä vuodesta 1982, jolloin metro aloitti liikennöinnin alkuperäisessä laajuudessaan.

Pitäjänmäen Patterimäkeen uusia asuntoja ja liiketilaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Pitäjänmäen Patterimäen itäosan kaavamuutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa pikaraitiotie 15:n varrelle uutta liiketilaa sekä asuinrakentamista noin 660 asukkaalle.

Kaavaratkaisussa täydennysrakentaminen on sijoitettu siten, että pääosa Patterimäen metsäisestä alueesta voidaan säilyttää rakentamattomana. Kaupunginvaltuuston aiemmin hyväksymään ja Helsingin hallinto-oikeuden vuonna 2020 kumoamaan kaavaehdotukseen verrattuna suunnittelualue ja uudisrakennusten määrä on huomattavasti aiempaa pienempi, puistoaluetta säästyy laajemmin ja asuinrakennukset sijoittuvat kauemmaksi Teknoksen maalitehtaasta.

Ruskeasuon Koroistentielle täydennysrakentamista

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi Ruskeasuolle kaavamuutoksen, joka koskee Koroistentie 10:ssa sijaitsevaa huoltamotonttia, Tilkanmäen puistoaluetta ja näiden viereisiä katualueita.

Kaavaratkaisu mahdollistaa huoltamotontin käyttötarkoituksen muutoksen asuinkäyttöön huoltamotoiminnan päätyttyä, sekä tonttiin rajautuvan puiston reunojen maltillisen täydennysrakentamisen. Laskennallinen asukasmäärän lisäys on noin 280.

Kaupunginvaltuusto käsitteli myös valtuutettujen aloitteita.

