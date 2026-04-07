Henkeä, taidetta ja tulevaisuutta – Konneveden Naisten viikko 2026 julkisti ohjelmansa

Naisten viikko alkaa lauantaina 18.7. kirjailija Eeva Kilven tuotantoon ja elämään perustuvalla, näyttelijä Eija Ahvon tähdittämällä Rakas Eeva Kilpi! -konsertilla Konneveden kirkossa. Ahvo laulaa ja lausuu Kilven runoja pianisti Maija Ruuskasen säestämänä, mukana esityksessä on myös kirjailija Anna-Riikka Carlson, joka julkaisi viime vuonna kirjoittamansa Rakas Eeva Kilpi – Nämä juhlat jatkuvat vielä -teoksen. Samana iltana Konneveden Väentalolla on tarjolla huippukokkien Pipsa Hurmerinnan ja Meri-Tuuli Väntsin suunnittelema ja puhtaista paikallisista raaka-aineista valmistama neljän ruokalajin draamallinen illallinen Myrsky lautasella Shakespearen tapaan.

Sunnuntaina 19.7. Konneveden kirkossa kuullaan alkaen kello 15.00 turkulaisen Trio Unusualin soittamana Igor Stravinskyn, Jukka Tiensuun, Juha T. Koskisen ja Minna Leinosen musiikkia. Konsertin päättää Mikko Heiniön laulusarja runoilija Eira Stenbergin runoihin kokoelmista Erokirja ja Halun ikoni. Ohjelma kirkossa jatkuu kello 19.00 musiikillisella bibliodraamalla Johanneksen matkassa, jossa näyttelijä Tommi Korpela lukee Johanneksen evankeliumia pianisti ja kirkkomuusikko Pami Karvosen kuratoiman musiikin johdattamana. Esitys tarjoaa poikkeuksellisen tilaisuuden kokea sanan ja sävelen syvä yhteys historiallisessa ja henkisessä matkassa, Konneveden kirkon rauhassa. Sunnuntain ohjelma huipentuu kello 21.00 suuren suosion saavuttaneeseen ohjelmalliseen Yöristeilyyn Konneveden selällä.

Maanantaina 20.7. Naisten viikolla useasti vieraillut trumpetisti Verneri Pohjola tuo uuden Fallen Trees -ensemblen Konneveden kunnantalon Konnevesisaliin. Fallen Trees on Pohjolan, lyömäsoittaja Mika Kallion ja kuvataiteilija Perttu Saksan yhteisteos, jossa improvisaatio ja meditatiiviset äänimaisemat sulautuvat Saksan suunnittelemaan visuaaliseen kerrontaan.

Konneveden Naisten viikon järjestää tänä vuonna uusi yhdistys Konneveden Naisten viikko Ry. Festivaalin ohjelman suunnitellut taiteellinen johtaja Kristiina Hurmerinta uskoo taiteen parantavaan ja yhteisöllistävään voimaan nykypäivän rikkinäisessä maailmassa, jossa jokainen huominen on kysymysmerkki.

– Viime vuonna todistimme että Taide todella kuuluu kaikille. Olemme joka vuosi onnistuneet nostamaan ohjelmiston tasoa ja se ei ole karkoittanut vaan päinvastoin vetänyt puoleensa ja puhunut ihmisille. Olen hyvin ylpeä tämän vuoden ohjelmasta, jossa lyriikan syvänpunainen lanka punoo erilaiset ohjelmanumerot yhteen ja läpileikkaa musiikin kautta pääteemoihimme henkeen, taiteeseen ja tulevaisuuteen. Lyriikka solmii siteen antiikista nykypäivään ja antaa avaimia taiteen kokemiseen – niiden avulla kukin voi ja saa nauttia tarjonnastamme aivan omalla persoonallisella tavallaan, Hurmerinta kertoo Naisten viikon vuoden 2026 ydinajatuksesta.

Naisten viikon ohjelma täydentyy tapahtumaa kohti. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Ohjelman päivittymistä voi seurata alkaen ke 15.4. osoitteessa www.konnevedennaistenviikko.fi

Konneveden Naisten viikon 2026 Tiketissä myynnissä olevat tapahtumat:

La 18.7.2026 Konneveden kirkko klo 18.00 (Kirkkotie 1, 44300 Konnevesi)

KONSERTTI: Rakas Eeva Kilpi!

Eija Ahvo, laulu ja lausunta

Maija Ruuskanen, piano

Anna-Riikka Carlson, kirjailija (Rakas Eeva Kilpi – Nämä juhlat jatkuvat vielä)

Liput 40 €

La 18.7. Konneveden Väentalo (Lahdenkyläntie 1, 44300 Konnevesi)

PÄIVÄLLINEN JA ILLALLINEN: Myrsky lautasella Shakespearen tapaan

Klo 16.00 Myrsky lautasella Shakespearen tapaan -päivällinen. Loppuunmyyty!

Klo 20.00 Myrsky lautasella Shakespearen tapaan -illallinen

Liput 100 €

Su 19.7. Konneveden Kirkko klo 15.00 (Kirkkotie 1, 44300 Konnevesi)

KONSERTTI: Shedding my Skin

Trio Unusual: Patrik Kleemola, kitara, Mikko Luoma, harmonikka, Kaisa Kraft, sopraano

Liput 40 €

Su 19.7. Konneveden kirkko klo 19.00 (Kirkkotie 1, 44300 Konnevesi)

KONSERTTI: Johanneksen matkassa

Musiikillinen käsikirjoitus, Pami Karvonen

Tekstin dramaturgia, Kristiina Pelto-Timperi

Musiikkia mm. säveltäjiltä Pärt, Liszt, Bach, Feldman, Kokkonen

Lukija, Tommi Korpela

Piano ja urut, Pami Karvonen

Liput 40 €

Su 19.7. klo 21.00-23.00, (Häyrylänranta, Konneveden sataman laituri,

Satamatie 60, 44300 Konnevesi)

RISTEILY: Yöristeily M/S Linnea -laivalla

Risteily Konnevedellä ja musiikkia (esiintyjät julkistetaan myöhemmin)

Liput 40 €

Ma 20.7. Konnevesisali klo 18.00 (Kauppatie 24, 44300 Konnevesi)

KONSERTTI: Fallen Trees

Verneri Pohjola, trumpetti

Mika Kallio, lyömäsoittimet

Liput 40 €



