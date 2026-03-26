Suomen uteliaimmat luokat 2026 löytyivät Helsingistä ja Porista

Heurekan järjestämä Suomen uteliain luokka -kilpailu on ratkennut ja vuoden 2026 Suomen uteliaimmat luokat valittu. Kilpailussa peruskoulun luokkien tehtävänä oli keksiä kaksi luonnontieteen alaan liittyvää kysymystä, joihin oppilaat halusivat saada vastauksen. Tuomaristossa istuivat Ursan asiantuntija Anne Liljeström ja tiedetoimittaja Maija Karala. Lisäksi raadissa vaikutti Heurekan eri alojen asiantuntijoita. Voittajaluokat palkitaan Suomen uteliain luokka -arvonimellä ja ikimuistoisella kevätretkellä Heurekaan.

Alakoulun sarjan voittajaluokka 3C Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta kysyi ”Kuuluuko bakteereista tai viruksista ääntä?” Yläkoulun voittajaluokka 8A Noormarkun yhtenäiskoulusta Porista esitti kysymyksen: ”Ihmiset ovat muokanneet eläimiä esimerkiksi kesyttämisen ja jalostamisen kautta, mutta ovatko eläimet jotenkin muokanneet ihmisiä?”

Kunniamaininnan kilpailussa saivat alakoulujen sarjasta Crusellin peruskoulun 5A-luokka Helsingistä kysymyksellään ”Meneekö valo jonkin verran kaikkien aineiden (myös ei-läpinäkyvien) läpi, jos aineet kuitenkin koostuvat atomeista ja atomit ovat erillään toisistaan?”, sekä Mussalon koulun 4C-luokka Kotkasta kysymyksellään ”Mitä uusia eliölajeja voi vielä löytyä Itämerestä? Voisiko joku uusi eliölaji löytyessään auttaa hillitsemään Itämeren rehevöitymisongelmaa?” ja Kärjenniemen koulun 3. luokka Valkeakoskelta kysymyksellään ”Jos ihminen häviäisi maapallolta, niin mikä eläinlaji tulisi johtavaksi?”

Yläkoulujen sarjassa kunniamaininnan saivat Ehnroosin koulun 8C-luokka Mäntsälästä kysymyksellään ”Voidaanko sukupuuttoon kuolleita eläimiä, esimerkiksi dinosauruksia, tuoda takaisin tieteen avulla, mitä niille tehtäisiin, miten ne sopeutuvaisivat nykypäivän ilmastoon ja elinolosuhteisiin, ja voisivatko ne elää nykyisten lajien rinnalla?”, ja Kaukajärven koulun 9T-luokka Tampereelta kysymyksellään ”Mitä tapahtuisi, jos ihminen pystyisi havaitsemaan kaikki aallonpituudet? Miltä maailma silloin näyttäisi ja mitä hyötyä sellaisesta taidosta olisi?”

Tiedekeskus Heureka järjesti Suomen uteliain luokka -kilpailun jo toisen kerran. Kisaan osallistui yhteensä 167 peruskoulun luokkaa. Alakouluja oli mukana 137 ja yläkouluja 30.

Kilpailussa luokkia kannustettiin lähestymään tuttujakin asioita uusista näkökulmista tai kääntämään totutut ajattelumallit päälaelleen. Oivaltavuus ja laatikon ulkopuolinen ajattelu olivat tärkeämpiä kuin se, kuka keksii vaikeimman kysymyksen. Kysymysten tuli osoittaa uteliaisuutta, kekseliäisyyttä ja halua ymmärtää maailmaa.

