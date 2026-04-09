Naantalissa asukasbudjetista äänestetään jälleen – mukana 18 ideaa

9.4.2026 12:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Naantalilaiset saavat tänäkin vuonna äänestää, mihin kaupunki käyttää 50 000 euroa.

Naantalista kertova historiataulu Naantalin rannassa. Taustalla kirkkomaisema.
Vuonna 2024 naantalilaiset äänestivät Naantalin historiasta kertovien opastaulujen puolesta. Naantalin kaupunki

Vuoden 2025 äänestyksen yhteydessä naantalilaiset saivat ehdottaa uusia hankkeita vuoden 2026 asukasbudjettiin. Yhteensä 18 ehdotusta on valittu lopulliseen äänestykseen. Äänestys on käynnissä ajalla 9.–23.4.2026. 

Äänestää voi jokainen vähintään 12 vuotta täyttänyt naantalilainen. Äänestys toteutetaan Otakantaa.fi-palvelussa. 

Vuoden 2026 asukasbudjetoinnin hankeideat

  1. Teatteriesitys Kristoffer-salissa
  2. Virtuaalinen AR (augmented reality) -kulttuuriseikkailu Naantalin keskustan alueelle
  3. Nopeuden näyttötauluja Porhonkallio-Kuostano välille
  4. Istuinlankku Rantakadun reunakivetykselle
  5. Piknikiin tarkoitettuja tuoleja ja penkkejä Kirkkopuistoon
  6. Kuntorata tai kuntoilualue, joka sopii myös liikuntaesteisille
  7. Penkki-pöytäyhdistelmiä Pienen rengastien varrelle Naantaliin
  8. Frisbeegolfrata Kuparivuorelle
  9. Kajakkilaitureita Naantalin rannoille
  10. Maastopyöräilyreitti Suovuoren alueelle
  11. Polkupyörien huolto- ja pesupaikka keskustaan
  12. Sähköpyörien latauspisteitä saaristoon
  13. Vesipisteitä ihmisille ja koirille  
  14. Lisää Muumien mietelausekylttejä Rantaraitin varrelle
  15. Avantouintipaikka Luonnonmaalle
  16. Petankin heittopaikka Rymättylään
  17. Ukko-Pekan sillan valaistus Turun Kirjastosillan tapaan
  18. Lukittavat säilytyslokerot kirjaston ulkotilaan tai kirjaston aulaan


Toteutukseen etenevät ne hankkeet, jotka saavat eniten ääniä ja joiden toteutus mahtuu 50 000 euron kokonaisbudjettiin. Hankkeet toteutetaan noin vuoden kuluessa äänestyksestä. 

Uusia ideoita kerätään ensi vuodelle 

Äänestyksen yhteydessä kaupunki kysyy jälleen uusia hankeideoita vuoden 2027 asukasbudjetointiin. 

Hankkeen tulee olla kaupungin toteutettavissa ja kaupungin vastuualueella. Sopivia ovat hankkeet, jotka voidaan toteuttaa kertapanostuksella eivätkä ne vaadi jatkuvia tai merkittäviä ylläpitokustannuksia. Hankkeen tulee kustannuksiltaan mahtua 50 000 euron budjettiin. 

Vuonna 2025 panostettiin ulkokuntoiluun 

Vuoden 2025 asukasbudjetin äänestyksessä kaupunkilaisten suosikeiksi nousivat ulkokuntoilulaitteet. Kirkkopuistoon asennettiin uusia laitteita, ja painopakallisia laitteita päivitettiin Kalevanniemenpuistoon Naantalin Kylpylän läheisyyteen. 

Naantalista kertova historiataulu Naantalin rannassa. Taustalla kirkkomaisema.
Vuonna 2024 naantalilaiset äänestivät Naantalin historiasta kertovien opastaulujen puolesta.
Naantalin kaupunki
Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

