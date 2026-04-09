Naantalissa asukasbudjetista äänestetään jälleen – mukana 18 ideaa
9.4.2026 12:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalilaiset saavat tänäkin vuonna äänestää, mihin kaupunki käyttää 50 000 euroa.
Vuoden 2025 äänestyksen yhteydessä naantalilaiset saivat ehdottaa uusia hankkeita vuoden 2026 asukasbudjettiin. Yhteensä 18 ehdotusta on valittu lopulliseen äänestykseen. Äänestys on käynnissä ajalla 9.–23.4.2026.
Äänestää voi jokainen vähintään 12 vuotta täyttänyt naantalilainen. Äänestys toteutetaan Otakantaa.fi-palvelussa.
Vuoden 2026 asukasbudjetoinnin hankeideat
- Teatteriesitys Kristoffer-salissa
- Virtuaalinen AR (augmented reality) -kulttuuriseikkailu Naantalin keskustan alueelle
- Nopeuden näyttötauluja Porhonkallio-Kuostano välille
- Istuinlankku Rantakadun reunakivetykselle
- Piknikiin tarkoitettuja tuoleja ja penkkejä Kirkkopuistoon
- Kuntorata tai kuntoilualue, joka sopii myös liikuntaesteisille
- Penkki-pöytäyhdistelmiä Pienen rengastien varrelle Naantaliin
- Frisbeegolfrata Kuparivuorelle
- Kajakkilaitureita Naantalin rannoille
- Maastopyöräilyreitti Suovuoren alueelle
- Polkupyörien huolto- ja pesupaikka keskustaan
- Sähköpyörien latauspisteitä saaristoon
- Vesipisteitä ihmisille ja koirille
- Lisää Muumien mietelausekylttejä Rantaraitin varrelle
- Avantouintipaikka Luonnonmaalle
- Petankin heittopaikka Rymättylään
- Ukko-Pekan sillan valaistus Turun Kirjastosillan tapaan
- Lukittavat säilytyslokerot kirjaston ulkotilaan tai kirjaston aulaan
Toteutukseen etenevät ne hankkeet, jotka saavat eniten ääniä ja joiden toteutus mahtuu 50 000 euron kokonaisbudjettiin. Hankkeet toteutetaan noin vuoden kuluessa äänestyksestä.
Uusia ideoita kerätään ensi vuodelle
Äänestyksen yhteydessä kaupunki kysyy jälleen uusia hankeideoita vuoden 2027 asukasbudjetointiin.
Hankkeen tulee olla kaupungin toteutettavissa ja kaupungin vastuualueella. Sopivia ovat hankkeet, jotka voidaan toteuttaa kertapanostuksella eivätkä ne vaadi jatkuvia tai merkittäviä ylläpitokustannuksia. Hankkeen tulee kustannuksiltaan mahtua 50 000 euron budjettiin.
Vuonna 2025 panostettiin ulkokuntoiluun
Vuoden 2025 asukasbudjetin äänestyksessä kaupunkilaisten suosikeiksi nousivat ulkokuntoilulaitteet. Kirkkopuistoon asennettiin uusia laitteita, ja painopakallisia laitteita päivitettiin Kalevanniemenpuistoon Naantalin Kylpylän läheisyyteen.
