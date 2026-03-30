Silmäasema vahvistaa asemaansa asiakaskokemuksen kärjessä – asiakastyytyväisyys alan huipputasoa

Silmäaseman asiakastyytyväisyysindeksi on 79,5, mikä ylittää toimialan keskiarvon (77,9) ja nostaa yrityksen vertailun kärkeen. Myös asiakasuskollisuudessa Silmäasema saavutti tutkimuksen parhaan tuloksen (80,0).

Tutkimus osoittaa, että Silmäaseman vahvuuksia ovat erityisesti korkealaatuiset tuotteet, erinomainen palvelutaso, odotusten ylittäminen sekä vahva kokemus vastineesta rahalle. Silmäasema sai kaikissa keskeisissä asiakastyytyväisyyden osa-alueissa toimialaa paremmat arvosanat.

Optikkoliikkeiden toimialan asiakastyytyväisyys on tutkimuksen mukaan erittäin korkealla tasolla (77,9) verrattuna muihin toimialoihin. Edelle yltävät ainoastaan suoratoisto-operaattorit tuloksella 78,3.





Silmäasema kärkisijoilla myös toimialarajat ylittävässä vertailussa



Myös kaikkien kaupan alan toimialojen vertailussa Silmäaseman asiakastyytyväisyys on korkea sijoituksen ollessa kolmas. Edelle yltävät vain Marimekko ja Prisma.

Tulokset korostavat Silmäaseman vahvaa asemaa asiakaskokemuksessa myös laajemmassa kilpailukentässä.





Pitkäjänteinen työ näkyy tuloksissa



Tulokset ovat seurausta Silmäaseman pitkäjänteisestä panostuksesta laadukkaaseen palveluun, asiantuntevaan henkilöstöön ja kokonaisvaltaisiin näkemisen ratkaisuihin.

"Silmäaseman kokonaistulos ei syntynyt sattumalta, vaan olemme jo vuosia tehneet määrätietoista työtä asiakastyytyväisyytemme eteen ja pyrkineet kehittämään sitä jatkuvasti. Onnistunut asiakaskokemus syntyy jokaisen silmäasemalaisen asiantuntijuudesta ja aidosta halusta palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla”, kertoo Silmäasema Optiikka Oy:n toimitusjohtaja Jari-Pekka Kelhä.

*EPSI Rating on riippumaton asiakaskokemusta mittaava tutkimusorganisaatio, joka kerää dataa suoraan kuluttajilta ja tarjoaa läpinäkyvää vertailutietoa eri toimialojen asiakaskokemuksesta.