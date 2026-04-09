Kela avaa saavutettavat tiedon visualisoinnin mallinsa muun julkishallinnon käyttöön
9.4.2026 12:04:10 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Kela on avannut kehittämänsä saavutettavat tiedon visualisoinnin ohjeet ja suunnittelumallit koko julkishallinnon hyödynnettäväksi. Uudet suomenkieliset ohjeet tukevat erityisesti tilasto- ja tutkimustiedon esittämistä verkkopalveluissa, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi riippumatta organisaatiosta, työkalusta tai teknisestä toteutustavasta.
Kelan saavutettavat tiedon visualisoinnin ohjeet ja mallit on julkaistu osana Kela Design Systemiä (KDS), joka ohjaa Kelan ja Kannan digitaalisten palveluiden visuaalista ilmettä ja käytettävyyttä. Vaikka mallit on kehitetty ensisijaisesti Kelan ja Kannan omien palveluiden tarpeisiin, Kela on jakanut ne avoimesti myös muiden julkisten toimijoiden käyttöön.
– Julkishallinnossa tuotetaan valtavia määriä tietoa, mutta sen ymmärrettävään esittämiseen ei aina panosteta teknisistä syistä tai ajan puutteen vuoksi. Avaamalla valmiit mallit ja periaatteet haluamme madaltaa kynnystä tehdä visualisointeja, jotka ovat aidosti saavutettavia, sanoo Kela Design Systemin tuoteomistaja Suvituuli Mikos.
Ohjeista voivat hyötyä esimerkiksi hyvinvointialueet, ministeriöt, virastot ja tutkimusorganisaatiot, jotka julkaisevat avointa dataa, tilastoja tai raportteja verkkopalveluissaan. Visualisointien avulla käyttäjä voi vertailla tietoja, hahmottaa kehityssuuntia ja tarkastella ilmiöitä näkökulmista, joita taulukkomuotoinen data ei aina tuo esiin. Tällä on merkitystä julkisen tiedon läpinäkyvyyden ja myös demokratian kannalta.
Tiedon visualisoinnin ohjeet kattavat muun muassa interaktiiviset visualisoinnit, koontinäkymät, avainlukujen esittämisen sekä muun tietoa välittävän grafiikan. Niitä voi hyödyntää sekä pienissä että laajoissa digitaalisissa palveluissa.
Kela Design System on yksi laajimmista suomenkielisistä digitaalisten palveluiden suunnittelujärjestelmistä. Sitä käytetään Kelan ja Kannan verkkopalveluissa, joiden käyttömäärät ovat Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen suuria. Vuonna 2025 OmaKelaan ja OmaKantaan kirjauduttiin yhteensä 87,7 miljoonaa kertaa.
Kelan ulkopuolisilla käyttäjillä on ollut avoin pääsy Kela Design Systemin ohjeisiin marraskuusta 2024 lähtien. Sovelluksiin asennettava komponenttikirjasto ja sen lähdekoodi eivät toistaiseksi ole julkisia.
Lisätietoa
Tiedon visualisoinnin ohjeet
https://design.kela.fi/v17/ohjeet-ja-mallit/tiedon-visualisointi/
Kela Design System (KDS)
https://design.kela.fi/v17/yleista/
Yhteyshenkilöt
Suvituuli MikostuoteomistajaKelaPuh:020 634 0364suvituuli.mikos@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
