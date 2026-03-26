Luonnonperintösäätiö sr

Luonnonperintösäätiö laajentaa metsäomistuksiaan Syvärillä

9.4.2026 11:09:18 EEST | Luonnonperintösäätiö sr | Tiedote

Jaa

Säätiö on hankkinut suojelumetsiä Kuopion Nilsiässä sijaitsevalta Syväri-järveltä. Uusien maa- ja vesialueiden pinta-ala on lähes 50 hehtaaria ja ne sijaitsevat useassa eri saaressa. Ennestään säätiö omistaa 67 hehtaarin laajuisen Aholansaaren suojelumetsän samalta järveltä. 

Metsäkuva Syvärin suojelualueelta
Syvärin suojelualue Harri Hölttä

Uusimmat aluehankinnat käsittävät lehtipuuvaltaisia rantametsiä, rantaluhtia ja vesialueita sekä useita pikkusaaria ja luotoja Nilsiän kirkonkylän läheisyydessä. Alueet sijaitsevat kuudessa eri saaressa, ja rantaviivaa niillä on yhteensä noin kymmenen kilometriä.

"Aluehankinnat edesauttavat vanhojen rantametsien sekä rantaluonnon ja järvilinnuston suojelua monipuolisesti", sanoo Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Hölttä. "Meille tarjoutuu harvoin mahdollisuuksia hankkia suojelualueita useista saarista kerralla ja halusimme tarttua tähän tilaisuuteen."

Luonnonperintösäätiö on saanut myös lahjoituksena metsä- ja suoalueen Pisan luonnonsuojelualueen läheltä, Syvärin kaakkoispuolelta. Alue on vanhaa Säyneisen pitäjää. Tämä Hautasuon alue käsittää varttuneita, reheviä rinne- ja suometsiä. Alue täydentää hyvin Pisan ympäristön suojelualueiden verkostoa.

"Suojelutyömme perustuu siihen, että tuomme yhteen lahjoittajia, jotka haluavat suojella luontoa omilla lahjoituksillaan sekä maanomistajia, jotka haluavat suojella omia maitaan. Kiitokset kaikille lahjoittajille ja maanomistajille", suojelujohtaja Hölttä sanoo.  

Luonnonperintösäätiöllä on ennestään Pohjois-Savossa yksitoista suojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 296 hehtaaria. Nilsiän uusien suojelualueiden myötä yhteispinta-ala nousee noin 347 hehtaariin.

Avainsanat

luonnonperintöluonnonperintösäätiöpohjois-savoluonnonsuojelualuelahjoitus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Metsäkuva Syvärin suojelualueelta
Syvärin suojelualue
Harri Hölttä
Lataa
Liitteet

Linkit

Luonnonperintösäätiö suojelee suomalaista luontoa

Luonnonperintösäätiö on kalastaja Pentti Linkolan vuonna 1995 perustama säätiö, joka suojelee luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.

Luonnonperintösäätiö haapalogo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Luonnonperintösäätiön Taiteen metsä -kampanja yhdistää taiteen ja metsien suojelun TEOS 2026 -tapahtumassa

Luonnonperintösäätiö osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Suomen monipuolisimpaan teosvälitystapahtumaan TEOS 2026. Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään 8.–17.5.2026 Helsingin Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa sekä rinnakkaisesti verkossa. Järjestäjinä toimivat Suomen Taidegraafikot, Suomen Kuvanveistäjäliitto ja Valokuvataiteilijoiden liitto.

Save Pond Hockey auttoi suojelemaan Enontekiön metsiä ja soita

Jääkiekkoyhteisö Save Pond Hockey jatkoi tänä vuonna merkittävää luonnonsuojelutyötään ja lahjoitti Luonnonperintösäätiölle Helsingin ja Tampereen turnausten yhteydessä yhteensä 20 000 euroa. Viime vuonna Save Pond Hockey lahjoitti säätiölle 25 000 euroa. Lahjoitukset kohdennettiin Lapin Enontekiön suojeluhankkeisiin, joissa suojeltiin yhteensä lähes 150 hehtaaria metsiä ja soita.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
