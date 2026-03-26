Luonnonperintösäätiö laajentaa metsäomistuksiaan Syvärillä

Uusimmat aluehankinnat käsittävät lehtipuuvaltaisia rantametsiä, rantaluhtia ja vesialueita sekä useita pikkusaaria ja luotoja Nilsiän kirkonkylän läheisyydessä. Alueet sijaitsevat kuudessa eri saaressa, ja rantaviivaa niillä on yhteensä noin kymmenen kilometriä.



"Aluehankinnat edesauttavat vanhojen rantametsien sekä rantaluonnon ja järvilinnuston suojelua monipuolisesti", sanoo Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Hölttä. "Meille tarjoutuu harvoin mahdollisuuksia hankkia suojelualueita useista saarista kerralla ja halusimme tarttua tähän tilaisuuteen."



Luonnonperintösäätiö on saanut myös lahjoituksena metsä- ja suoalueen Pisan luonnonsuojelualueen läheltä, Syvärin kaakkoispuolelta. Alue on vanhaa Säyneisen pitäjää. Tämä Hautasuon alue käsittää varttuneita, reheviä rinne- ja suometsiä. Alue täydentää hyvin Pisan ympäristön suojelualueiden verkostoa.



"Suojelutyömme perustuu siihen, että tuomme yhteen lahjoittajia, jotka haluavat suojella luontoa omilla lahjoituksillaan sekä maanomistajia, jotka haluavat suojella omia maitaan. Kiitokset kaikille lahjoittajille ja maanomistajille", suojelujohtaja Hölttä sanoo.



Luonnonperintösäätiöllä on ennestään Pohjois-Savossa yksitoista suojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 296 hehtaaria. Nilsiän uusien suojelualueiden myötä yhteispinta-ala nousee noin 347 hehtaariin.