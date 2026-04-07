Vantaalainen Jenni Alasuutari vaihtaa RKP:hen
9.4.2026 11:42:25 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Vantaalainen Jenni Alasuutari liittyy osaksi RKP:n valtuustoryhmää Vantaan kaupunginvaltuustossa ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuustossa
– Olen etsinyt itselleni uutta ”poliittista kotia” ja valitsin RKP:n, koska koin, että tuntemani RKP:n jäsenet elävät aidosti todeksi puolueen arvoja, joita ovat sivistys, yrittäjyys ja tasa-arvo sekä Suomen rooli aktiivisena toimijana kansainvälisessä yhteisössä. Näiden arvojen lisäksi painotan omassa työssäni kestävää kehitystä ja kansalaisdemokratiaa, Alasuutari sanoo.
Koulutukseltaan Alasuutari on Hankenilta valmistunut kauppatieteiden maisteri. Alasuutari liittyy Suomen ruotsalaiseen kansanpuolueeseen ja ryhmiin 9.4.2026 alkaen. Jenni Alasuutari on ollut Vantaan kaupunginvaltuuston ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsen vuodesta 2025 alkaen.
– Toivon valtuutettuna, että otat minuun yhteyttä, kun sinulla on ajatus siitä, kuinka haluaisit parantaa Vantaan kaupungin tai Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toimintaa. Olen täällä sinua varten, Alasuutari muistuttaa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Rosanna Blomster-Bröckl återvänder som riksdagsassistent för riksdagsledamot Sandra Bergqvist7.4.2026 16:51:36 EEST | Pressmeddelande
Rosanna Blomster-Bröckl blir riksdagsledamot Sandra Bergqvists nya riksdagsassistent. Blomster-Bröckl har tidigare jobbat som specialmedarbetare för idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist och undervisningsminister Anders Adlercreutz. Hon har även tidigare jobbat som Bergqvists riksdagsassistent.
Rosanna Blomster-Bröckl palaa kansanedustaja Sandra Bergqvistin eduskunta-avustajaksi7.4.2026 16:51:36 EEST | Tiedote
Rosanna Blomster-Bröckl on kansanedustaja Sandra Bergqvistin uusi eduskunta-avustaja. Blomster-Bröckl on aiemmin toiminut sekä liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistin, että opetusministeri Anders Adlercreutzin erityisavustajana. Hän on aiemmin työskennellyt myös Bergqvistin eduskunta-avustajana.
PRESSINBJUDAN: SFP i Nyland samlas för kretsmöte7.4.2026 16:30:53 EEST | Pressmeddelande
SFP i Nyland bjuder in media att följa med kretsmöte lördagen 11.4.2026 på Villa Junghans i Grankulla.
Henrik Wickström är redo att kandidera i riksdagsvalet 20276.4.2026 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Henrik Wickström från Ingå är redo att kandidera i riksdagsvalet 2027 i Nylands valkrets. SFP i Nyland utser sina första riksdagsvalskandidater inkommande lördag på partiets kretsmöte i Grankulla.
Henrik Wickström asettuu ehdolle eduskuntavaaleissa 20276.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Inkoosta kotoisin oleva kansanedustaja Henrik Wickström on valmis asettumaan ehdolle vuoden 2027 eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirissä. RKP Uudellamaalla nimeää ensimmäiset ehdokkaansa tulevana lauantaina puolueen piirikokouksessa Kauniaisissa.
