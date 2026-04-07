Vantaalainen Jenni Alasuutari vaihtaa RKP:hen

– Olen etsinyt itselleni uutta ”poliittista kotia” ja valitsin RKP:n, koska koin, että tuntemani RKP:n jäsenet elävät aidosti todeksi puolueen arvoja, joita ovat sivistys, yrittäjyys ja tasa-arvo sekä Suomen rooli aktiivisena toimijana kansainvälisessä yhteisössä. Näiden arvojen lisäksi painotan omassa työssäni kestävää kehitystä ja kansalaisdemokratiaa, Alasuutari sanoo.

Koulutukseltaan Alasuutari on Hankenilta valmistunut kauppatieteiden maisteri. Alasuutari liittyy Suomen ruotsalaiseen kansanpuolueeseen ja ryhmiin 9.4.2026 alkaen. Jenni Alasuutari on ollut Vantaan kaupunginvaltuuston ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsen vuodesta 2025 alkaen.

– Toivon valtuutettuna, että otat minuun yhteyttä, kun sinulla on ajatus siitä, kuinka haluaisit parantaa Vantaan kaupungin tai Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toimintaa. Olen täällä sinua varten, Alasuutari muistuttaa.