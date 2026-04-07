Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Vantaalainen Jenni Alasuutari vaihtaa RKP:hen

9.4.2026 11:42:25 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Jaa

Vantaalainen Jenni Alasuutari liittyy osaksi RKP:n valtuustoryhmää Vantaan kaupunginvaltuustossa ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuustossa

– Olen etsinyt itselleni uutta ”poliittista kotia” ja valitsin RKP:n, koska koin, että tuntemani RKP:n jäsenet elävät aidosti todeksi puolueen arvoja, joita ovat sivistys, yrittäjyys ja tasa-arvo sekä Suomen rooli aktiivisena toimijana kansainvälisessä yhteisössä. Näiden arvojen lisäksi painotan omassa työssäni kestävää kehitystä ja kansalaisdemokratiaa, Alasuutari sanoo.

Koulutukseltaan Alasuutari on Hankenilta valmistunut kauppatieteiden maisteri. Alasuutari liittyy Suomen ruotsalaiseen kansanpuolueeseen ja ryhmiin 9.4.2026 alkaen. Jenni Alasuutari on ollut Vantaan kaupunginvaltuuston ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsen vuodesta 2025 alkaen.

– Toivon valtuutettuna, että otat minuun yhteyttä, kun sinulla on ajatus siitä, kuinka haluaisit parantaa Vantaan kaupungin tai Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toimintaa. Olen täällä sinua varten, Alasuutari muistuttaa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye