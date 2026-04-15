Kemian Seurojen palkinto Nesteen teknologia- ja innovaatiojohtaja, tekniikan tohtori, MBA Lars Peter Lindforsille

Lars Peter Lindfors on tehnyt merkittävän uran kemian ja kemian teknologian tutkijana ja johtajana uusiutuvien liikennepolttoaineiden kehittämisessä. Hänen pitkä työuransa Neste Oy:ssä on kulkenut tutkijasta tutkimusjohtajaksi ja teknologia- ja innovaatiojohtajaksi. Hän on myös vastannut mm. konsernin strategiasta ja engineering toiminnoista Nesteellä. Neste lähti varhain eli jo 30 vuotta sitten ennakkoluulottomasti kehittämään uusiutuvia polttoaineita. Yrityksestä muodostui sitkeällä työllä alallaan maailman johtava uusiutuvista bioraaka-aineista valmistettujen liikennepolttoaineiden tuottaja. Lindforsin panos tämän vaativan kemian ja teknologian kehittäjänä on ollut merkittävä.

Lars Peter Lindfors on saanut tunnustusta sekä suomessa että ulkomailla. Hänet valittiin vuonna 2014 Suomen Teknologiajohtajaksi ja 2015 hänelle myönnettiin Suomen Leijonan Ritarikunnan 1 luokan ritarimerkki. Hänet on kutsuttu sekä Teknillisten Tieteiden Akatemian että Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finlandin jäseneksi. Hänellä on kokemusta hallitus- ja neuvonanto tehtävistä pörssiyrityksistä start-upeihin sekä säätiöistä ja yhdistyksistä.

Palkinto luovutettiin Lars-Peter Lindforsille Kemian Päivillä 15.4.2026.

Kemian Seurojen palkinto myönnetään vuorotellen yliopistojen/tutkimuslaitosten ja teollisuuden edustajille. Palkinnonsaajaa päätettäessä kiinnitetään huomiota palkittavan ansioihin kemian tunnetuksi tekemisessä ja aktiivisuudesta kemian seurojen toiminnassa. Johtaja Lindfors on näkyvästi eri yhteyksissä tuonut esiin kemian merkitystä yhteiskunnalle ja on aina pyydettäessä esiintynyt yliopistojen ja tieteellisten seurojen tilaisuuksissa.

Palkintoesineen, Olomuoto, on tehnyt kuvanveistäjä ja muotoilija Matias Karsikas. Karsikkaalle kemia hahmottuu aineen koostumusta, ominaisuuksia ja muuttumista tutkivana tieteenä. Teosta kannattelee orgaanisesta materiaalista, tammesta valmistettu jalka. Puusta tihkuva platina ja kulta edustavat metalleja. Teoksista pulppuaa värikästä ja kirkasta kuplivaa lasia, jonka voi nähdä aineen olomuodon muuttumisena tai liekkinä. Teoksien valmistusprosessissa on ollut mukana lasinpuhaltaja Jenni Sorsa sekä puuseppä Juhani Marjanen.

