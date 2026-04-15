Kemian Seurojen palkinto Nesteen teknologia- ja innovaatiojohtaja, tekniikan tohtori, MBA Lars Peter Lindforsille
15.4.2026 12:09:35 EEST | Messukeskus | Tiedote
Kemian Päivien Säätiön hallitus on myöntänyt vuoden 2026 Kemian Seurojen palkinnon teknologia- ja innovaatiojohtaja, tekniikan tohtori Lars Peter Lindforsille, Neste Oyj:stä hänen suurista ansioistaan uusiutuvien liikennepolttoaineiden kehityksen johtajana.
Lars Peter Lindfors on tehnyt merkittävän uran kemian ja kemian teknologian tutkijana ja johtajana uusiutuvien liikennepolttoaineiden kehittämisessä. Hänen pitkä työuransa Neste Oy:ssä on kulkenut tutkijasta tutkimusjohtajaksi ja teknologia- ja innovaatiojohtajaksi. Hän on myös vastannut mm. konsernin strategiasta ja engineering toiminnoista Nesteellä. Neste lähti varhain eli jo 30 vuotta sitten ennakkoluulottomasti kehittämään uusiutuvia polttoaineita. Yrityksestä muodostui sitkeällä työllä alallaan maailman johtava uusiutuvista bioraaka-aineista valmistettujen liikennepolttoaineiden tuottaja. Lindforsin panos tämän vaativan kemian ja teknologian kehittäjänä on ollut merkittävä.
Lars Peter Lindfors on saanut tunnustusta sekä suomessa että ulkomailla. Hänet valittiin vuonna 2014 Suomen Teknologiajohtajaksi ja 2015 hänelle myönnettiin Suomen Leijonan Ritarikunnan 1 luokan ritarimerkki. Hänet on kutsuttu sekä Teknillisten Tieteiden Akatemian että Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finlandin jäseneksi. Hänellä on kokemusta hallitus- ja neuvonanto tehtävistä pörssiyrityksistä start-upeihin sekä säätiöistä ja yhdistyksistä.
Palkinto luovutettiin Lars-Peter Lindforsille Kemian Päivillä 15.4.2026.
Kemian Seurojen palkinto myönnetään vuorotellen yliopistojen/tutkimuslaitosten ja teollisuuden edustajille. Palkinnonsaajaa päätettäessä kiinnitetään huomiota palkittavan ansioihin kemian tunnetuksi tekemisessä ja aktiivisuudesta kemian seurojen toiminnassa. Johtaja Lindfors on näkyvästi eri yhteyksissä tuonut esiin kemian merkitystä yhteiskunnalle ja on aina pyydettäessä esiintynyt yliopistojen ja tieteellisten seurojen tilaisuuksissa.
Palkintoesineen, Olomuoto, on tehnyt kuvanveistäjä ja muotoilija Matias Karsikas. Karsikkaalle kemia hahmottuu aineen koostumusta, ominaisuuksia ja muuttumista tutkivana tieteenä. Teosta kannattelee orgaanisesta materiaalista, tammesta valmistettu jalka. Puusta tihkuva platina ja kulta edustavat metalleja. Teoksista pulppuaa värikästä ja kirkasta kuplivaa lasia, jonka voi nähdä aineen olomuodon muuttumisena tai liekkinä. Teoksien valmistusprosessissa on ollut mukana lasinpuhaltaja Jenni Sorsa sekä puuseppä Juhani Marjanen.
Lisätietoja:
Kemian Päivien Säätiö tiedotus Heleena Karrus, kps@kemianseura.fi 050 5571894 Nesteen mediapalvelu: puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00)
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
