Adven vakuutti johtavan pohjoismaisen kiinteistösijoittajan - toteuttaa kolme kaupallista geoenergiahanketta Nordika Fastigheterille

Kolmen merkittävän kiinteistökohteen siirtyminen paikallisesti tuotettuun geoenergiaan toteutetaan kevään ja kesän 2026 aikana. Hankkeet tuovat merkittäviä säästöjä sekä peruskorjausinvestoinneissa että pitkän aikavälin energiakustannuksissa.

”Kiinteistösijoittajille alhaisemmat energiakustannukset ja paremmat vastuullisuusluokitukset kasvattavat kiinteistöjen arvoa ja parantavat niiden houkuttelevuutta vuokralaisten näkökulmasta”, sanoo Advenin kiinteistöliiketoiminnasta vastaava johtaja Timo Koljonen.

”Kun yritykset optimoivat toimistoneliöitään, ne harkitsevat entistä tarkemmin millaisissa tiloissa toimivat. Toimisto on keskeinen osa sekä yrityksen brändiä että sen ympäristöjalanjälkeä, mikä näkyy myös EcoVadisin kaltaisissa vastuullisuusluokituksissa. Siksi vuokralaiset suosivat yhä enemmän korkeatasoisia tiloja, joilla on vahvat sertifioinnit, kuten BREEAM. Samalla ne ovat valmiita räätälöimään tiloja omiin tarpeisiinsa ja investoimaan käyttötarkoituksen muutoksiin, tilamuutoksiin sekä muihin parannuksiin, jotka tukevat liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä. Kiinteistönomistajille tämä merkitsee moninkertaista arvoa: muutostöistä saadaan parempaa tuottoa, sitoutuneet vuokralaiset toimivat aktiivisesti kohteen markkinoijina ja energiakustannukset pienenevät”, sanoo Advenin vastuullisuusraportoinnin päällikkö Jimi Bäck.

Nordika on johtava pohjoismainen kiinteistösijoitusyhtiö, joka kehittää vajaakäytöllä olevia ja ikääntyviä kiinteistöjä institutionaalisten sijoittajien vaatimukset täyttäviksi kohteiksi, vastuullisuutta painottavan ja pitkäjänteisen vision ohjaamana.

Palvelupohjaisessa kumppanuusmallissa Adven omistaa kohteeseen sijoitettavan energiainfrastruktuurin, rahoittaa investoinnit ja vastaa suunnittelusta, rakentamisesta ja operoinnista yhden sopimuksen periaatteella. Näin varmistetaan, että energiantuotantoa jatkuvasti seurataan, ylläpidetään ja kehitetään koko sopimuskauden ajan. Asiakkaalle tämä tarkoittaa mahdollisuutta hyödyntää modernia, vähähiilistä infrastruktuuria ilman merkittäviä alkuinvestointeja sekä ennakoitavia ja läpinäkyviä energiakustannuksia ja pitkän aikavälin toimintavarmuutta.

”Yksinkertaistettuna Nordika voi kohdentaa resurssinsa kiinteistösalkkunsa laajentamiseen ja kehittämiseen”, Koljonen sanoo.

Koska rakennusten tekniset järjestelmät olivat tulleet käyttöikänsä päähän, ajankohta on otollinen kokonaisvaltaiselle energiauudistukselle. Uusien energiaratkaisujen suunnittelu ja toteutus näissä kohteissa on erityisen vaativaa, sillä tontit ovat ahtaita ja rakennusten käyttöaste säilyy korkeana koko hankkeen ajan.

Kohteet pääkaupunkiseudulla

Leppävaarassa Espoossa sijaitsevaan, vuonna 2000 valmistuneeseen 36 400 neliömetrin ”Säterinporttiin” toteutetaan 58 geoenergiakaivoa, maalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumppu sekä sähkökattila.

Pitäjänmäessä Helsingissä sijaitsevaan, vuonna 1999 valmistuneeseen 15 200 neliömetrin "Takomo Baseen" toteutetaan 17 geoenergiakaivoa, maalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumppu, sähkökattila sekä kattotasolle aurinkopaneelit.

Munkkiniemessä Helsingissä sijaitsevaan, parhaillaan laajasti peruskorjattavaan 57 400 neliömetrin "Kaarnakampukseen" toteutetaan 39 geoenergiakaivoa, maalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumppu, sähkökattila sekä aurinkopaneelit.



”Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyön käynnistymiseen Nordikan kanssa. Yhteistyö on avainasemassa kaupallisten kiinteistöjen energiasiirtymän vauhdittamisessa, ja odotamme innolla yhteistyön laajentamista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa”, Koljonen päättää.

Lisätietoja:

Timo Koljonen, kiinteistöliiketoiminnan johtaja, Adven, 050 466 6999, timo.koljonen@adven.com

tai Advenin mediakontaktit alla.