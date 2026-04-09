Adven vakuutti johtavan pohjoismaisen kiinteistösijoittajan - toteuttaa kolme kaupallista geoenergiahanketta Nordika Fastigheterille
9.4.2026 15:41:25 EEST | Adven Group Oy | Tiedote
Nordika Fastigheter on valinnut Advenin toteuttamaan laajamittaiset geoenergiaratkaisut kolmelle merkittävälle toimistokampukselleen pääkaupunkiseudulla. Adven voitti hankkeet kilpailutuksen kautta vakuuttaen vahvalla osaamisellaan vaativien ja laajojen geoenergiaratkaisujen toteuttajana. Kyseessä on osapuolten ensimmäinen yhteinen hanke.
Kolmen merkittävän kiinteistökohteen siirtyminen paikallisesti tuotettuun geoenergiaan toteutetaan kevään ja kesän 2026 aikana. Hankkeet tuovat merkittäviä säästöjä sekä peruskorjausinvestoinneissa että pitkän aikavälin energiakustannuksissa.
”Kiinteistösijoittajille alhaisemmat energiakustannukset ja paremmat vastuullisuusluokitukset kasvattavat kiinteistöjen arvoa ja parantavat niiden houkuttelevuutta vuokralaisten näkökulmasta”, sanoo Advenin kiinteistöliiketoiminnasta vastaava johtaja Timo Koljonen.
”Kun yritykset optimoivat toimistoneliöitään, ne harkitsevat entistä tarkemmin millaisissa tiloissa toimivat. Toimisto on keskeinen osa sekä yrityksen brändiä että sen ympäristöjalanjälkeä, mikä näkyy myös EcoVadisin kaltaisissa vastuullisuusluokituksissa. Siksi vuokralaiset suosivat yhä enemmän korkeatasoisia tiloja, joilla on vahvat sertifioinnit, kuten BREEAM. Samalla ne ovat valmiita räätälöimään tiloja omiin tarpeisiinsa ja investoimaan käyttötarkoituksen muutoksiin, tilamuutoksiin sekä muihin parannuksiin, jotka tukevat liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä. Kiinteistönomistajille tämä merkitsee moninkertaista arvoa: muutostöistä saadaan parempaa tuottoa, sitoutuneet vuokralaiset toimivat aktiivisesti kohteen markkinoijina ja energiakustannukset pienenevät”, sanoo Advenin vastuullisuusraportoinnin päällikkö Jimi Bäck.
Nordika on johtava pohjoismainen kiinteistösijoitusyhtiö, joka kehittää vajaakäytöllä olevia ja ikääntyviä kiinteistöjä institutionaalisten sijoittajien vaatimukset täyttäviksi kohteiksi, vastuullisuutta painottavan ja pitkäjänteisen vision ohjaamana.
Palvelupohjaisessa kumppanuusmallissa Adven omistaa kohteeseen sijoitettavan energiainfrastruktuurin, rahoittaa investoinnit ja vastaa suunnittelusta, rakentamisesta ja operoinnista yhden sopimuksen periaatteella. Näin varmistetaan, että energiantuotantoa jatkuvasti seurataan, ylläpidetään ja kehitetään koko sopimuskauden ajan. Asiakkaalle tämä tarkoittaa mahdollisuutta hyödyntää modernia, vähähiilistä infrastruktuuria ilman merkittäviä alkuinvestointeja sekä ennakoitavia ja läpinäkyviä energiakustannuksia ja pitkän aikavälin toimintavarmuutta.
”Yksinkertaistettuna Nordika voi kohdentaa resurssinsa kiinteistösalkkunsa laajentamiseen ja kehittämiseen”, Koljonen sanoo.
Koska rakennusten tekniset järjestelmät olivat tulleet käyttöikänsä päähän, ajankohta on otollinen kokonaisvaltaiselle energiauudistukselle. Uusien energiaratkaisujen suunnittelu ja toteutus näissä kohteissa on erityisen vaativaa, sillä tontit ovat ahtaita ja rakennusten käyttöaste säilyy korkeana koko hankkeen ajan.
Kohteet pääkaupunkiseudulla
- Leppävaarassa Espoossa sijaitsevaan, vuonna 2000 valmistuneeseen 36 400 neliömetrin ”Säterinporttiin” toteutetaan 58 geoenergiakaivoa, maalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumppu sekä sähkökattila.
- Pitäjänmäessä Helsingissä sijaitsevaan, vuonna 1999 valmistuneeseen 15 200 neliömetrin ”Takomo Baseen” toteutetaan 17 geoenergiakaivoa, maalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumppu, sähkökattila sekä kattotasolle aurinkopaneelit.
- Munkkiniemessä Helsingissä sijaitsevaan, parhaillaan laajasti peruskorjattavaan 57 400 neliömetrin ”Kaarnakampukseen” toteutetaan 39 geoenergiakaivoa, maalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumppu, sähkökattila sekä aurinkopaneelit.
”Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyön käynnistymiseen Nordikan kanssa. Yhteistyö on avainasemassa kaupallisten kiinteistöjen energiasiirtymän vauhdittamisessa, ja odotamme innolla yhteistyön laajentamista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa”, Koljonen päättää.
Lisätietoja:
Timo Koljonen, kiinteistöliiketoiminnan johtaja, Adven, 050 466 6999, timo.koljonen@adven.com
tai Advenin mediakontaktit alla.
Yhteyshenkilöt
Mia Sipilä-HeikuraSVP, Sustainability, Marketing and CommunicationsAdven GroupPuh:+358 40 868 1515mia.sipila-heikura@adven.com
Tim KarikePublic Relations & MarCom ManagerAdven GroupPuh:+358 50 574 5204tim.karike@adven.com
Kuvat
Adven on dynaaminen energiakonserni, jonka päämääränä on edistää energiasiirtymää kehittämällä kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden, kuntien ja toimittajien kanssa. 600 työntekijäämme tarjoavat kotitalouksille ja yrityksille kaukolämpöön ja geoenergiaan perustuvaa lämmitystä sekä teollisuudelle resurssitehokkuutta edistäviä höyryntuotannon, lämmityksen, jäähdytyksen ja infrastruktuurin palveluja. Meillä on yli 50 vuoden pitkä ja vankka kokemus alalta. Vastaamme yli 350 laitoksen toiminnasta Euroopassa, ja kokonaisenergiantuotantomme on 5,1 TWh. Liikevaihtomme on 424 miljoonaa euroa ja taseemme loppusumma 1480 miljoonaa euroa.
Yhdessä kohti mahdollisuuksien tulevaisuutta, adven.fi
Adven tilldelas tre kommersiella geoenergiprojekt i Finland av ledande nordisk fastighetsinvesterare9.4.2026 16:28:26 EEST | Pressmeddelande
Nordika Fastigheter har valt Adven som leverantör för storskaliga geoenergi-lösningar till tre större kontorskomplex i Helsingforsregionen. Adven säkrade projekten genom att vinna upphandlingen med sina starka prestationer och bevisad expertis inom storskaliga, komplexa geoenergi-lösningar. Samarbetet är det första mellan parterna.
Adven convinced leading Nordic property investor: awarded three commercial geoenergy projects in Finland9.4.2026 15:55:49 EEST | Press release
Nordika Fastigheter chose Adven to deliver large-scale geoenergy solutions to three major office campuses in the Helsinki metropolitan area. Adven secured the projects through a competitive tendering process, outperforming with its proven expertise in complex, large-scale geoenergy solutions. This marks the first joint project between the two parties.
