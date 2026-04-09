Vihreiden Inka Hopsu vaatii ulkomaalaislainsäädäntöön tehtyjen lukuisten muutosten kokonaisarviota

9.4.2026 17:17:25 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu arvostelee hallitusta siitä, että ulkomaalaislakiin on tehty kuluvalla hallituskaudella useita muutoksia ilman kokonaisarviota niiden yhteisvaikutuksista. Hopsu osoittaa tukensa yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomuksessa esitetyille suosituksille.

– Ulkomaalaislakiin on tehty useita sirpalemaisia muutoksia, mutta niiden yhteisvaikutuksista ei ole tehty yhtä ainutta kokonaisarviota. Myös muihin ulkomaalaisia koskeviin lakeihin on tehty lukuisia muutoksia. Hallituskaan ei tiedä, mitä sen omat päätökset yhdessä aiheuttavat, Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu sanoo.

Hopsu vaatii, että tehtyjen muutosten ihmisoikeus- ja kokonaisvaikutukset selvitetään viipymättä.

Hopsu viittaa yhdenvertaisuusvaltuutetun tuoreeseen eduskuntakertomukseen, jossa nostetaan esiin ongelmia yhdenvertaisuuden toteutumisessa ja lisääntyneitä syrjintäkokemuksia.

– Kertomuksesta käy selkeästi ilmi, miten koventunut asenneilmapiiri, rasistisen puheen normalisoituminen ja Orpon hallituksen tekemät lainsäädäntömuutosten seuraukset näkyvät konkreettisesti ihmisten arjessa, Hopsu toteaa.

Kertomuksessa suositellaan myös monia muita Vihreille tärkeitä toimia ihmisoikeuksien parantamiseksi.

–  Olen esimerkiksi jättänyt viime vuonna lakialoitteen pakottavan kontrollin kriminalisoimisesta, joka on vakava henkisen väkivallan muoto. Lapsen edun ensisijaisuuden kirjaaminen ulkomaalaislakiin ja vastaanottolakiin sekä lasten säilöönoton kieltäminen puolestaan olisivat konkreettisia parannuksia lapsen oikeuksiin, Hopsu linjaa.

Hopsu huomauttaa, että useat kertomuksen suositukset ovat samoja kuin aikaisemmin, mikä kertoo siitä, ettemme ole yhteiskuntana onnistuneet yhdenvertaisuuden edistämisessä.

–  Demokratia vahvistuu, kun yhdenvertaisuutta vahvistetaan. Yhdenvertaisuusvaltuutetun lakiesitykset eivät ole kalliita toteuttaa. Sen sijaan yhteiskunnalle käy kalliiksi, mikäli jakautuminen ja syrjäytyminen lisääntyy entisestään. Nyt on korkea aika ottaa käyttöön kertomuksessa esitetyt keinot ja ryhtyä töihin yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi, Hopsu paaluttaa.

