Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 9.4.2026
9.4.2026 18:09:21 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 9.4.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Useampi esitys jäi pöydälle, kuten valtuustoaloitteet Roihuvuoren pesäpallokentän sivukatsomoiden rakentamisesta ja maksuttoman uintilipun tarjoamisesta 65 vuotta täyttäneille.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Lautakunta hyväksyi tarveselvityksen Pukinmäen nuorisotalon ja kirjaston yhteisistä väistötiloista. Lisäyksenä päätösehdotukseen lisättiin:
”Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa huolehditaan alueen turvallisista liikennejärjestelyistä ja vahvistetaan turvallisuutta esimerkiksi valaistusta parantamalla sekä kiinnittämällä huomiota pyörien turvalliseen säilyttämiseen erityisesti aikana, jolloin kirjasto ja nuorisotila ovat molemmat väistössä samassa paikassa.”
"Lautakunta pitää tärkeänä, että väistötilan 7 vuoden vuokra-ajan päättyessä selvitetään kirjastolle pysyvää tilaa myös muualta huomioiden alueen kehitys."
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Essi Eranka johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja markkinointipalveluja. Palvelu vastaa toimialan viestinnästä, markkinoinnista sekä osallisuudesta.
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
