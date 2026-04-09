Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 9.4.2026

9.4.2026 18:09:21 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 9.4.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Useampi esitys jäi pöydälle, kuten valtuustoaloitteet Roihuvuoren pesäpallokentän sivukatsomoiden rakentamisesta ja maksuttoman uintilipun tarjoamisesta 65 vuotta täyttäneille. 

  • tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).

Lautakunta hyväksyi tarveselvityksen Pukinmäen nuorisotalon ja kirjaston yhteisistä väistötiloista. Lisäyksenä päätösehdotukseen lisättiin:
”Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa  huolehditaan alueen turvallisista liikennejärjestelyistä ja vahvistetaan turvallisuutta esimerkiksi valaistusta parantamalla sekä kiinnittämällä huomiota pyörien turvalliseen säilyttämiseen erityisesti aikana, jolloin kirjasto ja nuorisotila ovat molemmat väistössä samassa paikassa.”

"Lautakunta pitää tärkeänä, että väistötilan 7 vuoden vuokra-ajan päättyessä selvitetään kirjastolle pysyvää tilaa myös muualta huomioiden alueen kehitys."

