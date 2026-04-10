Oulun Kotaselän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista perusteltu päätelmä
10.4.2026 09:41:04 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmän Ilmatar Kotaselkä Oy:n Kotaselän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Kotaselän tuulivoimahanke sijoittuu Oulun pohjoisosiin Yli‑Iin taajaman eteläpuolelle. Hankealue sijaitsee noin 3,6 kilometriä Yli‑Iin keskustasta etelään ja noin 34 kilometriä Oulun keskustasta koilliseen. Tuulivoimapuistoon suunnitellaan enimmillään 18 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä ja yksikköteho noin 7–10 megawattia. Hankealueen laajuus on noin 3 000 hehtaaria.
Arviointiselostuksessa hanketta on tarkasteltu kahdessa vaihtoehdossa: vaihtoehdossa VE1 enintään 18 tuulivoimalaa ja vaihtoehdossa VE2 enintään 14 tuulivoimalaa. Sähkönsiirto valtakunnan verkkoon on tarkoitus toteuttaa jo rakennetulla 2 × 110 kV liityntäjohdolla. Liityntävoimajohto on sisältynyt Pahkakosken tuulivoimahankkeen YVA-menettelyyn, jossa sähkönsiirto järjestetään kyseisellä voimajohdolla. Kotaselän tuulivoimahankkeen YVA-menettelyyn ei näin ollen sisälly sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointia.
Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset ja selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset.
Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa yhteensä 15 lausuntoa ja 15 mielipidettä.
Hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat etenkin linnustoon ja luonnonympäristöön
Yhteysviranomaisen perustellun päätelmän mukaan hankkeella voi olla merkittäviä kielteisiä ympäristövaikutuksia erityisesti linnustoon, Natura‑alueiden suojeluperusteisiin, ekologisiin yhteyksiin, sekä yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön.
Kohtalaisia vaikutuksia voi aiheutua muun muassa ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä poronhoitoon. Lisäksi yhteysviranomainen toteaa, että hankkeen yhteisvaikutukset muiden alueen tuulivoimahankkeiden kanssa korostuvat useissa vaikutustyypeissä ja voivat muodostua merkittäviksi.
Ero tarkasteltujen toteutusvaihtoehtojen välillä on neljä voimalaa (VE1: 18 ja VE2: 14), eikä niiden välillä eri vaikutustyyppien merkittäviä vaikutuksia tarkasteltaessa ole todettavissa juurikaan eroa arviointiselostuksessa. Kotaselän tuulivoimahankkeen suunnittelualueelle ei ole vaihemaakuntakaavassa osoitettu seudullisen kokoluokan tuulivoimarakentamista mahdollistavaa tv-merkintää.
YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 35 §:n mukainen arviointi Poikainlammit-Karhusuon Natura-alueelle (FI1100400 SAC/SPA), josta Lupa- ja valvontavirasto on todennut vaadittavan arvioinnin täydentämistä.
Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/kotaselantuulivoimaYVA
Emma Salo, ympäristöasiantuntija, p. 0295 255 647, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Vuosittaisten ympäristövahinkomaksujen kerääminen käynnistyi – koskee tuhansia yrityksiä10.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on aloittanut veroluonteisten ympäristövahinkomaksujen keräämisen tuhansilta toiminnanharjoittajilta. Vuosimaksut vaihtelevat 200 eurosta 30 000 euroon. Maksulla pyritään turvaamaan, ettei valtio joudu maksamaan ympäristön pilaantumisen kustannuksia verovaroin.
Kutsu verkkoseminaariin: Työsopimuslain muutokset – irtisanomisen perusteet 15.4.20268.4.2026 15:54:46 EEST | Kutsu
Työsopimuslain henkilökohtaisiin irtisanomisperusteisiin tehtiin muutoksia, jotka tulivat voimaan vuoden 2026 alussa. Työsuojeluviranomaisen verkkoseminaarissa käymme läpi tuoreet lakimuutokset.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukselle lupa väliaikaisesti poiketa Puulan, Ryökäsveden ja Liekuneen juoksutusmääräyksestä8.4.2026 11:07:30 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukselle oikeuden poiketa Itä-Suomen vesioikeuden 28.11.1964 antaman päätöksen nro 110/1964 koskevasta Puulan, Ryökäsveden ja Liekuneen juoksutusmääräyksestä.
Keski-Suomen hyvinvointialueelle huomautus ensihoidon ensivastetoiminnan lainvastaisesta järjestämisestä2.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on antanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle huomautuksen ensihoitopalvelujen lainvastaisesta järjestämisestä. Keski-Suomen hyvinvointialue on tuottanut osan ensihoitoon sisällytetystä ensivastetoiminnasta kyläyhdistysten kanssa tehdyin sopimuksin, joissa apu on perustunut vapaaehtoisiin maallikkoauttajaryhmiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ei mahdollista ensivastetoiminnan hankkimista yksityiseltä palveluntuottajalta, joka ei täytä yksityistä terveydenhuollon palveluntuottajaa koskevia vaatimuksia.
Kirjojen lainaamisen suosio jatkaa kasvuaan – kirjastojen toimintatilastot 2025 on julkaistu1.4.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Kirjastojen vuoden 2025 toimintatilastot julkaistiin 1.4.2026. Tilastojen mukaan painettujen kirjojen lainaus jatkoi viime vuonna kasvuaan, ja ennätyksiä tehtiin jälleen sekä lasten kirjallisuuden että muunkielisen kirjallisuuden lainauksessa. Lainaajien, kirjastokäyntien ja tapahtumien määrät pysyivät tasaisina.
