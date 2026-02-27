Loihteen BLC Turva -yritysoston KKV-käsittely jatkuu edelleen

Kilpailu- ja kuluttajaviraston alustavan arvion perusteella yrityskaupasta saattaa aiheutua haitallisia kilpailuvaikutuksia lukitusjärjestelmien markkinasegmentissä Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakunnissa. Muissa markkinasegmenteissä tai muilla alueilla kilpailua rajoittavia tekijöitä ei ole ilmennyt.

Loihde ja Savonlinnan BLC-osuuskunta valmistelevat parhaillaan KKV:lle sitoumusehdotusta, jonka tarkoituksena on poistaa viraston alustavan arvion mukaiset kilpailuongelmat.

Loihteen 5.11.2025 julkaisema yhtiötiedote yrityskaupasta: https://www.loihde.com/ajankohtaista/yhtiotiedotteet/sisapiiritieto-loihde-oyj-ostaa-blc-turva-oyn-ja-lujittaa-asemaansa-suomen-johtavana-yritysten-kokonaisturvallisuuden-ratkaisutoimittajana