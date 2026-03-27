Helsinki Literary Agencyllä ennätysvuosi – siirtyy Schildts & Söderströmsin omistukseen yrityskaupan myötä
13.4.2026 12:00:00 EEST | Kustantamo S&S | Tiedote
Schildts & Söderströmsistä tulee kaupan myötä agentuurin ainoa omistaja.
Helsinki Literary Agency (HLA) jatkoi vuonna 2025 vahvaa kasvuaan jo viidettä vuotta ja avasi kansainvälisiä markkinoita monille suomalaisille kirjailijoille. Suuriin läpimurtoihin kuului mm. Anu Ojalan Jääsilkkitie-sarjan ja Anni Blomqvistin Myrskyluoto-sarjan myynti useille kielialueille merkittävin ennakoin. Aikaisempien vuosien onnistumisista Iida Turpeisen Elolliset sekä Pirkko Saision Helsinki-trilogia julkaistiin englanninkielisessä maailmassa suuren huomion saattelemana.
Agentuurin uuden strategisen kehitysvaiheen myötä nykyisistä omistajista Gummerus ja Siltala myyvät osuutensa Schildts & Söderströmsille, josta tulee kaupan myötä agentuurin ainoa omistaja. Muutos mahdollistaa agentuurin toiminnan kehittämisen entistäkin kunnianhimoisemmin itsenäisenä ja suomalaisia kirjailijoita laajasti palvelevana agentuurina.
”Helsinki Literary Agency on 9-vuotisen toimintansa aikana vakiinnuttanut asemansa alalla luotettavana ja osaavana yhteistyökumppanina. Agentuuri on menestyksekkäästi tuonut suomalaisia kirjailijoita esille Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa ja onnistunut herättämään kiinnostusta niin kaunokirjallisuutta, lastenkirjallisuutta kuin genrekirjallisuuttakin kohtaan. Tämä sopii hyvin Schildts & Söderströmsin strategiaan: haluamme olla mukana rakentamassa siltoja kielten välille ja luoda uusia markkinoita suomalaiselle kirjallisuudelle, ja HLA:n hankinta sopii hyvin yhteen myös Ruotsin markkinoille laajentumisemme kanssa. Odotamme innolla, että voimme tarjota entistäkin paremmin mahdollisuuksia viedä kirjailijoita ja kirjoja ulkomaille”, Schildts & Söderströmsin toimitusjohtaja Nils Saramo sanoo.
”On ollut palkitsevaa rakentaa suomalaisen kirjallisuusviennin kasvua osaavien omistajien kanssa nämä kuluneet vuodet. Meillä on Schildts & Söderströmsin kanssa yhteinen näkemys agentuurin tulevaisuudesta, ja tärkeää meille on, että toimintamme jatkuu itsenäisenä agentuurina, laajalti suomalaisia kirjailijoita edustaen”, HLA:n toimitusjohtaja Viivi Arela sanoo.
”Kun perustimme HLA:n S&S:n ja Teoksen kollegoiden kanssa yhdeksän vuotta sitten, oli suomalaisen kirjallisuusviennin tilanne varsin toisenlainen kuin tänään. Nyt agentuurien rooli on vahvistunut, ja yhteinen ymmärrys siitä, millaiset kirjat voivat ylittää kielirajoja, on entisestään parantunut. Uskon, että yhteistyö HLA:n ja Gummeruksen kirjailijoiden välillä jatkuu tiiviinä jatkossakin, ja toivon kaikkea hyvää uuteen vaiheeseen siirtyvälle agentuurille”, sanoo Anna Baijars, Gummeruksen toimitusjohtaja ja yksi HLA:n perustajista.
”HLA on ollut tärkeä, ammattimainen yhteistyökumppani Siltalan ja Teoksen kirjailijoille ja kustantamoille. Toivomme hyvän yhteistyön ja agentuurin menestyksen jatkuvan myös tulevaisuudessa”, sanoo Aleksi Siltala, Siltalan kustantaja ja perustaja.
Helsinki Literary Agency on vuonna 2017 Gummeruksen, Schildts & Söderströmsin ja Teoksen perustama kirjallisuusagentuuri, joka edustaa useita palkittuja suomalaisia kirjailijoita maailmalla.
Lisätietoja antavat Nils Saramo ja Viivi Arela.
Nils SaramoToimitusjohtajaSchildts & SöderströmsPuh:040 059 3036nils.saramo@sets.fi
Viivi Arelatoimitusjohtaja, Helsinki Literary AgencyPuh:040 838 5376viivi@helsinkiagency.fi
