Helmareiden lauantain mediatilaisuudessa Tynnilä, E. Koivisto, Engman ja Saloranta
10.4.2026 15:16:42 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa MM-karsinnoissa Slovakian Helsingissä (14.4.) ja Latvian Riiassa (18.4.).
Suomen joukkue kokoontui Helsingissä perjantaina. Helmarit järjestää lauantaina mediatilaisuuden Hilton Kalastajatorpan aulassa kello 15.30. Tilaisuudessa haastateltavissa ovat pelaajat Joanna Tynnilä, Emma Koivisto ja Adelina Engman sekä päävalmentaja Marko Saloranta.
Lue myös: Maaria Roth sivuun Helmareista – Jasmin Mansaray täydentää ryhmää (palloliitto.fi)
Alta löydät Helmareiden mediaohjelman huhtikuun otteluihin. Mediaohjelman mukaiset puhelinhaastattelut tulee sopia joukkueen tiedottaja Eveliina Parikan kanssa (yhteystiedot viestin lopussa).
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Suomessa järjestettäviin mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>
Yle näyttää kanavillaan kaikki Helmareiden MM-karsintaottelut.
Helmarit kohtaa Slovakian Helsingissä Bolt Arenalla tiistaina 14. huhtikuuta kello 18.30. Latvia emännöi Suomea Riiassa Daugava Stadiumilla lauantaina 18. huhtikuuta kello 20.00.
Akkreditointi MM-karsintaotteluun Suomi - Slovakia (14.4.)
Helmareiden mediaohjelma 11.–18.4.2026
Lauantai 11.4.2026
Klo 15.30 Mediatilaisuus, Hilton Kalastajatorppa, Helsinki
Paikalla Tynnilä, E. Koivisto, Engman ja Saloranta
Sunnuntai 12.4.2026
Klo 15.30 Puhelinhaastattelut
Mahdollisuus haastatteluihin myös Hilton Kalastajatorpalla
Maanantai 13.4.2026
Klo 11.25 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Bolt Arena, Helsinki
Paikalla päävalmentaja ja pelaaja
Klo 12.00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Bolt Arena, Helsinki
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Tiistai 14.4.2026
Klo 18.30 SUOMI–SLOVAKIA, Bolt Arena, Helsinki
Ottelun jälkeiset tiedotustilaisuus ja mixed zone
Torstai 16.4.2026
Klo 11.30 Puhelinhaastattelut
Perjantai 17.4.2026
Klo 11.30 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Pullman Riga Old Town, Riika
Paikalla päävalmentaja ja pelaaja
Klo 16.00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Daugava Stadium, Riika
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Lauantai 18.4.2026
Klo 20.00 LATVIA–SUOMI, Daugava Stadium, Riika
Ottelun jälkeiset haastattelut ja puhelinhaastattelut
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme