Rakennusneuvos Timo Nieminen jatkaa Kiinteistöliiton puheenjohtajana

11.4.2026 10:43:18 EEST | Kiinteistöliitto | Tiedote

Rakennusneuvos Timo Nieminen Kauniaisista valittiin jatkamaan Kiinteistöliiton puheenjohtajana 11.4.2026 Oulussa järjestetyssä liittokokouksessa. Nieminen valittiin liiton puheenjohtajaksi ensimmäisen kerran vuonna 2018 Tampereella pidetyssä kokouksessa. Liiton varapuheenjohtajina jatkamaan valittiin kiinteistöneuvos Harri Järvenpää Tampereelta ja toimitusjohtaja Katariina Haigh Espoosta sekä uutena hallitusammattilainen Mika Artesola Turusta.

Puheenjohtajiston lisäksi liiton hallitukseen kuuluu 20 jäsentä, joista puolet oli tänä vuonna erovuorossa. Erovuorossa olleiden tilalle valittiin hallitukseen uusina jäseninä asianajaja Olavi Kailari Porvoosta, yrittäjä Timo Järvelä Kokkolasta, hallituksen puheenjohtaja Selja Partanen Savonlinnasta, hallituksen puheenjohtaja Eija Villberg-Kilpinen Lahdesta ja toimitusjohtaja Jouni Lampinen Porista. Lisäksi varapuheenjohtajaksi valitun Mika Artesolan tilalle valittiin jäljellä olevaksi kaudeksi eli yhdeksi vuodeksi toimitusjohtaja Vesa Keskilä Turusta.  

Uudelle kaksivuotiskaudelle erovuorossa olleista valittiin jatkamaan riskienhallintapäällikkö Janne Heiliö Kotkasta, hallituksen puheenjohtaja Pasi Orava Oulusta, toiminnanjohtaja Juhani Simpanen Kuopiosta, toimitusjohtaja Tuukka Tuomala Orimattilasta ja toimitusjohtaja Janne Tuominen Pirkkalasta. 

Lisäksi hallituksessa jatkavat vuonna 2027 erovuorossa olevat regional manager Peter Bebek Helsingistä, projektijohtaja Merja Ailama-Mäkitalo Lahdesta, asuntosijoittaja Heikki Karu Helsingistä, HTT-tavarantarkastaja Arto Krootila Helsingistä, varatuomari Vesa Lensu Jyväskylästä, toiminnanjohtaja Olli-Veikko Kurvinen Helsingistä, hallituksen puheenjohtaja Anja Pujola Tampereelta, asiantuntija Saku Lehtinen Helsingistä ja yrittäjä Viljo Laitinen Espoosta. 

Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu noin 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.

Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi

Lue lisää julkaisijalta Kiinteistöliitto

Kotien korjaaminen huomioitava kehysriihessä7.4.2026 08:20:00 EEST | Tiedote

Suomessa asuinrakennusten arvioitu korjaustarve on vuosittain miljardeja euroja ja kasvaa entisestään. Korjausrakentamisen määrä on vähentynyt 2023–2025. Kiinteistöliitto pitää tärkeänä, että kotien korjaamisen näkyy hallituksen kehysriihen päätöksissä. Kiinteistöliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö peräänkuuluttaa konkreettisia avauksia ja poliittista keskustelua yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen tiimoilta.

