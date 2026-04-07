Rakennusneuvos Timo Nieminen jatkaa Kiinteistöliiton puheenjohtajana
11.4.2026 10:43:18 EEST | Kiinteistöliitto | Tiedote
Rakennusneuvos Timo Nieminen Kauniaisista valittiin jatkamaan Kiinteistöliiton puheenjohtajana 11.4.2026 Oulussa järjestetyssä liittokokouksessa. Nieminen valittiin liiton puheenjohtajaksi ensimmäisen kerran vuonna 2018 Tampereella pidetyssä kokouksessa. Liiton varapuheenjohtajina jatkamaan valittiin kiinteistöneuvos Harri Järvenpää Tampereelta ja toimitusjohtaja Katariina Haigh Espoosta sekä uutena hallitusammattilainen Mika Artesola Turusta.
Puheenjohtajiston lisäksi liiton hallitukseen kuuluu 20 jäsentä, joista puolet oli tänä vuonna erovuorossa. Erovuorossa olleiden tilalle valittiin hallitukseen uusina jäseninä asianajaja Olavi Kailari Porvoosta, yrittäjä Timo Järvelä Kokkolasta, hallituksen puheenjohtaja Selja Partanen Savonlinnasta, hallituksen puheenjohtaja Eija Villberg-Kilpinen Lahdesta ja toimitusjohtaja Jouni Lampinen Porista. Lisäksi varapuheenjohtajaksi valitun Mika Artesolan tilalle valittiin jäljellä olevaksi kaudeksi eli yhdeksi vuodeksi toimitusjohtaja Vesa Keskilä Turusta.
Uudelle kaksivuotiskaudelle erovuorossa olleista valittiin jatkamaan riskienhallintapäällikkö Janne Heiliö Kotkasta, hallituksen puheenjohtaja Pasi Orava Oulusta, toiminnanjohtaja Juhani Simpanen Kuopiosta, toimitusjohtaja Tuukka Tuomala Orimattilasta ja toimitusjohtaja Janne Tuominen Pirkkalasta.
Lisäksi hallituksessa jatkavat vuonna 2027 erovuorossa olevat regional manager Peter Bebek Helsingistä, projektijohtaja Merja Ailama-Mäkitalo Lahdesta, asuntosijoittaja Heikki Karu Helsingistä, HTT-tavarantarkastaja Arto Krootila Helsingistä, varatuomari Vesa Lensu Jyväskylästä, toiminnanjohtaja Olli-Veikko Kurvinen Helsingistä, hallituksen puheenjohtaja Anja Pujola Tampereelta, asiantuntija Saku Lehtinen Helsingistä ja yrittäjä Viljo Laitinen Espoosta.
Yhteyshenkilöt
Harri HiltunentoimitusjohtajaPuh:050 551 1295harri.hiltunen@kiinteistoliitto.fi
Tietoja julkaisijasta
Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu noin 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme