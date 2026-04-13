Korkeakoulujärjestelmään tarvitaan lisää vaikuttavuutta: pääkaupunkiseudulla valmistellaan uutta verkostomaista yhteistyömallia

Uusi malli rakentuisi tasavertaisille kumppanuuksille kahden yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun kesken. Mallilla ei tavoitella rakenteellisia muutoksia, vaan jokainen korkeakoulu säilyy itsenäisenä instituutiona.

Verkostomaisella yhteistyömallilla korkeakoulut haluavat vahvistaa Suomen elinvoimaa ja kasvua sekä vastata kiristyvään kansainväliseen kilpailuun. Pääkaupunkiseutu on Suomen keskeinen osaamis- ja kasvukeskus, ja sen merkitys on ratkaiseva koko maan menestykselle.

Verkostomaisen yhteistyön avulla voidaan kehittää esimerkiksi opiskelijaliikkuvuutta ja joustavia opintopolkuja, sujuvoittaa tutkimusta ja yhteiskehittämistä sekä vahvistaa julkisen sektorin ja elinkeinoelämän kumppanuuksia.

Valmistelun ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan yhteiset tavoitteet ja toimintatavat koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Suuntaviivojen arvioidaan valmistuvan kesäkuussa.

Keskustelut verkostomaisen toimintamallin rakentamisesta pääkaupunkiseudulle käynnistyivät Helsingin yliopiston rehtorin aloitteesta.