Korkeakoulujärjestelmään tarvitaan lisää vaikuttavuutta: pääkaupunkiseudulla valmistellaan uutta verkostomaista yhteistyömallia
14.4.2026 10:00:06 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Aalto-yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat käynnistäneet valmistelun yhteistyön tiivistämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuutta verkostomaisen toimintamallin avulla.
Uusi malli rakentuisi tasavertaisille kumppanuuksille kahden yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun kesken. Mallilla ei tavoitella rakenteellisia muutoksia, vaan jokainen korkeakoulu säilyy itsenäisenä instituutiona.
Verkostomaisella yhteistyömallilla korkeakoulut haluavat vahvistaa Suomen elinvoimaa ja kasvua sekä vastata kiristyvään kansainväliseen kilpailuun. Pääkaupunkiseutu on Suomen keskeinen osaamis- ja kasvukeskus, ja sen merkitys on ratkaiseva koko maan menestykselle.
Verkostomaisen yhteistyön avulla voidaan kehittää esimerkiksi opiskelijaliikkuvuutta ja joustavia opintopolkuja, sujuvoittaa tutkimusta ja yhteiskehittämistä sekä vahvistaa julkisen sektorin ja elinkeinoelämän kumppanuuksia.
Valmistelun ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan yhteiset tavoitteet ja toimintatavat koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Suuntaviivojen arvioidaan valmistuvan kesäkuussa.
Keskustelut verkostomaisen toimintamallin rakentamisesta pääkaupunkiseudulle käynnistyivät Helsingin yliopiston rehtorin aloitteesta.
Yhteyshenkilöt
Aalto-yliopisto
Rehtori Ilkka Niemelä
president@aalto.fi, +358 50 452 4690 (johdon assistentti Hely Kilpeläinen)
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Rehtori, toimitusjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta
susanna.niinisto-sivuranta@haaga-helia.fi, +358 50 5115 382
Helsingin yliopisto
Rehtori Sari Lindblom
rector@helsinki.fi, +358 294 122 210 (johdon assistentti Taina Värri)
Laurea-ammattikorkeakoulu
Rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski
jouni.koski@laurea.fi, +358 46 856 7660
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola
riitta.konkola@metropolia.fi, +358 44 342 8946 (johdon sihteeri Minna Nurmikari)
Verkoston puhehenkilönä toimii Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom.
Tietoja julkaisijasta
Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen yhteisö, joka tuottaa tieteen voimalla kestävää tulevaisuutta koko maailman parhaaksi. Se sijoittuu kansainvälisissä yliopistovertailuissa maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Monitieteinen yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä sekä Lahden, Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa. Lisäksi sillä on kuusi tutkimusasemaa eri puolilla Suomea ja yksi Keniassa. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
