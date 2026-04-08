Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 13.4.2026
13.4.2026 11:49:59 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkoi useita suunnitteluvarauksia ja päätti myydä Puolarmaarin ryhmäpuutarhayhdistys ry:lle ryhmäpuutarha-alueella sijaitsevan huolto- ja saunarakennuksen sekä katosrakennelmat.
Puolarmaarin ryhmäpuutarhan rakennukset on rakennettu vuonna 1992 ryhmäpuutarhalaisten tarpeisiin, eikä kaupungilla ole niille käyttöä. Rakennukset vaativat peruskorjauksen, mikä on huomioitu kauppahinnassa. Lisäksi jaosto päätti vuokrata yhdistykselle 966 m² määräalan, jolla rakennukset sijaitsevat.
Rakennusten kauppahinta on 25 000 euroa ja määräalan elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra 2000 euroa. Vuokrasopimus on voimassa 30.6.2042 asti.
Espoon Asunnot Oy:n suunnitteluvarausta Espoon keskuksesta ei jatkettu
Jaosto päätti äänestyksen jälkeen, äänin 6–3, olla jatkamatta Espoon Asunnot Oy:n suunnitteluvarausta Espoon keskuksesta, Kirkkojärventien ja Kotikyläntien risteyksestä.
Espoon Asunnot haki yksin suunnitteluvarauksen jatkamista, sillä suunnitteluvarauksessa aiemmin mukana ollut SRV on ilmoittanut vetäytyvänsä hankkeesta haastavan markkinatilanteen vuoksi.
Suunnitteluvarausta ei jatkettu, sillä alueen asemakaava ei ole mukana vuoden 2026 kaupunkisuunnittelun työohjelmassa, eikä asemakaavan muutosta siksi edistetä vuonna 2026.
---
Lisäksi jaosto kuuli seuraavat selostukset:
- EVP-indeksi 2025
- Asumisen ja maankäytön periaatteet ja periaatteiden toteutumisen seuranta vuodelta 2025, osa maankäyttö
- Otaniemen Tiedeasunnot Oy:n tilanne
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
