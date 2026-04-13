Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan hintoihin esitetään muutoksia 1.5. alkaen

13.4.2026 15:15:43 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päätti 13.4. kokouksessaan esittää aluevaltuustolle, että 3.12.2025 hyväksyttyihin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin tehtäisiin muutamia korjauksia ja täydennyksiä.

Muutokset koskevat muutamaa yksittäistä asiakasmaksua ja niiden muotoiluja, ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 1. toukokuuta 2026.

Keskeiset esitettävät muutokset

Liikkuva päivystys

Asiakasmaksuhinnastoon esitetään lisättäväksi uusi kohta liikkuvalle päivystykselle. Palvelusta perittävä asiakasmaksu olisi 25 euroa käynniltä. Maksu vastaa tilapäisen kotisairaalakäynnin asiakasmaksua. Palvelu olisi maksuton alle 18 vuotiaille, ja maksu kerryttäisi maksukattoa.

Suun terveydenhuolto

Suun perusterveydenhuollon kruunuja ja siltoja koskevassa toimenpidemaksussa esitetään korjattavaksi hinnastoon jäänyt virheellinen hinta. Asiakasmaksu esitetään muutettavaksi 268,30 euroon aiemmin hyväksytyn 325,60 euron sijaan, jotta maksu vastaa asiakasmaksuasetuksen mukaista enimmäishintaa.

Kuntouttava arviointijakso

Ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa toteutettavan kuntouttavan arviointijakson hoitopäivämaksua esitetään tarkistettavaksi. Uudeksi asiakasmaksuksi esitetään 38,00 euroa vuorokaudelta nykyisen 43,55 euron sijaan. Nykyinen asiakasmaksu on koettu liian korkeaksi, koska maksu ei enää kerrytä maksukattoa. Muutoksen arvioidaan vähentävän Varhan asiakasmaksutuottoja noin 415 000 euroa vuodessa nykyisellä paikkamäärällä.

Aluehallitus esittää, että edellä kuvatut muutokset ja täydennykset liitetään osaksi aluevaltuuston 3.12.2025 hyväksymää asiakasmaksudokumenttia. Aluevaltuusto käsittelee asian 29.4.2026

