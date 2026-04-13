Sunborn Internationalille Nasdaq Green Equity Designation -tunnustus
13.4.2026 15:00:00 EEST | Sunborn International Oyj | Tiedote
Nasdaq on myöntänyt Sunborn International Oyj:lle Nasdaq Green Equity Designation -tunnustuksen. Tunnustus perustuu S&P Global Ratingsin tekemään riippumattomaan ympäristöarviointiin, jonka mukaan Sunborn International täyttää Nasdaq Green Equity Principles -periaatteiden vaatimukset.
”Nasdaq Green Equity Designation -tunnustuksen saaminen on Sunborn Internationalille tärkeä virstanpylväs. Se tukee vastuullisuusstrategiaamme ja lisää läpinäkyvyyttä sijoittajien ja muiden sidosryhmien suuntaan. Riippumaton arviointi vahvistaa liiketoimintamme vihreää profiilia ja pitkäjänteistä sitoutumistamme energiatehokkaisiin kelluviin majoitusratkaisuihin”, sanoo Hans Niemi, Sunborn International Oyj hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.
Nasdaqin European Listing Services -toimintojen Senior Vice President ja Nasdaq Stockholmin President Adam Kostyál kommentoi: ”Nasdaq tarjoaa osana vastuullisuuteen liittyviä ratkaisujaan ja palveluitaan Nasdaq Green Designations -tunnustuksia tukeakseen listayhtiöiden vihreitä liiketoimintamalleja ja strategioita Euroopan markkinoillaan. Olemme iloisia voidessamme toivottaa Sunborn Internationalin tervetulleeksi ensimmäisenä suomalaisena kiinteistöalan yhtiönä, jolle on myönnetty Nasdaq Green Equity Designation -tunnustus, ja tukea yhtiötä tarjoamallamme näkyvyydellä sen matkalla Nasdaq Green Designations -yhtiönä.”
Nasdaq Green Designations -tunnustukset ovat vapaaehtoisia tunnustuksia sekä yksityisille yhtiöille että Nasdaqin Euroopan markkinoilla listatuille yhtiöille. Niiden tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä ympäristötietoisista liiketoimintamalleista ja strategioista sekä parantaa näkyvyyttä kestävistä sijoituksista kiinnostuneiden sijoittajien suuntaan.
Sunborn International (Nasdaq: SBI) on kansainvälisesti toimiva, korkeatasoisten jahtihotellien ja muiden kelluvien rakenteiden innovatiivinen kehittäjä, omistaja ja operaattori. Jahtihotelleilla ja kelluvilla rakenteilla voidaan hyödyntää vesialueita kaupunkisatamissa ja arvostetuilla ranta-alueilla.
Sunborn International omistaa tällä hetkellä kaksi jahtihotellia, joista toinen sijaitsee Lontoossa ja toinen Gibraltarilla. Jahtihotelleissa yhdistyy eksklusiivinen majoitus, ravintolapalvelut sekä konferenssi- ja tapahtumatilat. Sunborn International on alansa pioneeri ja sillä on pitkä kokemus laivanrakennuksesta ja -suunnittelusta sekä eri maiden ranta-alueiden ja satamien kehittämisestä ja lupaprosesseista. Yhtiö on aktiivisesti laajentumassa uusiin markkinoihin, ja sillä on jahtihotellien kehityshankkeita Vancouverissa, Lontoossa ja ympäri maailmaa.
