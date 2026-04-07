Tapahtuma: Tutustuminen avaruushankkeisiin ja Arktiseen avaruuskeskukseen

Aika: keskiviikko 22.4.2026 klo 9.00–12.00

Paikka: Ilmatieteen laitoksen Arktinen avaruuskeskus, Tähteläntie 62, Sodankylä

Ilmatieteen laitoksen Arktinen avaruuskeskus vastaanottaa satelliittidataa ja toimittaa sitä käyttäjille Suomessa ja maailmalla. Keskuksen yhteyteen perustettiin vuonna 2025 Euroopan arvaruusjärjestö ESAn rahoittama satelliittien kalibrointi- ja validointikeskus, ESA–FMI Arctic-Boreal Earth Science, Calibration and Validation Supersite, jonka toiminta alkoi syyskuussa 2025, mutta siirtyy nyt huhtikuussa 2026 operationaaliseen vaiheeseen.

Tilaisuudessa nähdään, miten satelliittidataa hyödynnetään käytännössä ja miten uusi keskus tukee eurooppalaista avaruustutkimusta.

Samalla esitellään Strategisen tutkimuksen SpaceEconomy-hanketta, jossa rakennetaan Suomeen uudenlaista avaruusalan yhteistyötä yhdistämällä tutkimus, yritykset ja julkiset toimijat. Hanke pyrkii navigoimaan Suomea uuteen, erittäin nopeasti kasvavaan, läpi yhteiskunnan jo nyt vaikuttavaan avaruustalouteen.

Toimittajilla on mahdollisuus tutustua keskuksen infrastruktuuriin sekä tavata alan asiantuntijoita ja yritysten edustajia.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen viimeistään maanantaina 20.4.2026.

Ohjelma klo 9–12:



Asiantuntijaesitykset:

Ia Hyttinen, Tampereen yliopisto: STN-SpacEconomy-hanke Suomen avaruusekosysteemin buustaajana

Jyri Heilimo, Ilmatieteen laitos: Arktinen avaruuskeskus Sodankylässä

Malcolm Davidson, ESA: Sodankylä and ESA EO strategy

Hannakaisa Lindqvist, Ilmatieteen laitos: Sodankylä Arctic-Boreal Earth Science, Calibration and Validation Supersite

Tutustuminen Arktisen avaruuskeskuksen toimintaan (kävelykierros ulkona)

Haastattelut ja keskustelut asiantuntijoiden kanssa

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Jari Mäkinen

SpaceEconomy-hankkeen vuorovaikutusvastaava

jari.makinen@kupla.com