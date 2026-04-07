Kutsu medialle: Suomi eurooppalaisen avaruustoiminnan ytimeen – ESAn Supersite avataan Sodankylässä
13.4.2026 12:44:40 EEST | Ilmatieteen laitos | Kutsu
Miten Suomi on nousemassa olennaiseksi osaksi eurooppalaisen avaruustoimintaa – ja millaista uutta yhteistyötä sen ympärille rakentuu? Kutsumme toimittajia Sodankylään tutustumaan Arktiseen avaruuskeskukseen, Suomen ensimmäiseen Euroopan avaruusjärjestön “Supersite”-luokan tutkimus- ja havaintoasemaan sekä uutta avaruustaloutta rakentavaan SpacEconomy-hankkeeseen.
Tapahtuma: Tutustuminen avaruushankkeisiin ja Arktiseen avaruuskeskukseen
Aika: keskiviikko 22.4.2026 klo 9.00–12.00
Paikka: Ilmatieteen laitoksen Arktinen avaruuskeskus, Tähteläntie 62, Sodankylä
Ilmatieteen laitoksen Arktinen avaruuskeskus vastaanottaa satelliittidataa ja toimittaa sitä käyttäjille Suomessa ja maailmalla. Keskuksen yhteyteen perustettiin vuonna 2025 Euroopan arvaruusjärjestö ESAn rahoittama satelliittien kalibrointi- ja validointikeskus, ESA–FMI Arctic-Boreal Earth Science, Calibration and Validation Supersite, jonka toiminta alkoi syyskuussa 2025, mutta siirtyy nyt huhtikuussa 2026 operationaaliseen vaiheeseen.
Tilaisuudessa nähdään, miten satelliittidataa hyödynnetään käytännössä ja miten uusi keskus tukee eurooppalaista avaruustutkimusta.
Samalla esitellään Strategisen tutkimuksen SpaceEconomy-hanketta, jossa rakennetaan Suomeen uudenlaista avaruusalan yhteistyötä yhdistämällä tutkimus, yritykset ja julkiset toimijat. Hanke pyrkii navigoimaan Suomea uuteen, erittäin nopeasti kasvavaan, läpi yhteiskunnan jo nyt vaikuttavaan avaruustalouteen.
Toimittajilla on mahdollisuus tutustua keskuksen infrastruktuuriin sekä tavata alan asiantuntijoita ja yritysten edustajia.
Ilmoittauduthan tilaisuuteen viimeistään maanantaina 20.4.2026.
Ohjelma klo 9–12:
Asiantuntijaesitykset:
-
Ia Hyttinen, Tampereen yliopisto: STN-SpacEconomy-hanke Suomen avaruusekosysteemin buustaajana
-
Jyri Heilimo, Ilmatieteen laitos: Arktinen avaruuskeskus Sodankylässä
-
Malcolm Davidson, ESA: Sodankylä and ESA EO strategy
-
Hannakaisa Lindqvist, Ilmatieteen laitos: Sodankylä Arctic-Boreal Earth Science, Calibration and Validation Supersite
Tutustuminen Arktisen avaruuskeskuksen toimintaan (kävelykierros ulkona)
Haastattelut ja keskustelut asiantuntijoiden kanssa
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Jari Mäkinen
SpaceEconomy-hankkeen vuorovaikutusvastaava
jari.makinen@kupla.com
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
