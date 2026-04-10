Kuukausitason (M1) kapasiteettilaskenta käyttöön Pohjoismaissa

Laskennan toteuttaa kantaverkkoyhtiöiden lähtödatan perusteella Nordic Regional Coordination Centre (Nordic RCC). Kapasiteettitiedot perustuvat yhteisiin laskentaperiaatteisiin ja julkaistaan avoimesti, mikä lisää tiedon hyödynnettävyyttä ja tukee markkinoiden toimivuutta. Julkaisu tehdään Nordic RCC:n verkkosivuilla:Month-Ahead Long-Term Capacity Calculation Results

Flow-based -menetelmä on ollut käytössä vuorokausimarkkinoilla lokakuusta 2024 lähtien, ja vuoden etukäteiset kapasiteetit (Y-1) on laskettu samalla menetelmällä lokakuusta 2025 alkaen. Flow-based -menetelmän käyttöönotto kuukausiaikavälillä parantaa kapasiteettien johdonmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Tämä tukee markkinaosapuolten mahdollisuuksia muodostaa selkeämpi käsitys siirtokapasiteetin kehityksestä sekä huomioida kapasiteettimuutokset omassa toiminnassaan.

Pitkän aikavälin kapasiteettilaskenta perustuu ennalta määriteltyihin skenaarioihin, minkä vuoksi tulokset voivat vaihdella skenaarioittain ja poiketa muiden aikavälien kapasiteettilaskennasta. Kuukauden etukäteiset (M1) kapasiteetit perustuvat ehjän verkon tilanteeseen. Julkaistut kapasiteetit toimitetaan tiedoksi markkinaosapuolille ja edelleen sovellettaviin pitkän aikavälin allokointiprosesseihin.

Käyttöönoton valmius on varmistettu testauksella, johon on sisältynyt alueellisia ja paikallisia testejä, rinnakkaisajoja sekä rajapintojen ja laskentatulosten validointia. Testien perusteella prosessit ja järjestelmät ovat valmiita operatiiviseen käyttöön.

Kapasiteetinlaskennan kehitys jatkuu ja myöhemmin tänä vuonna M-1 -kapasiteettien laskentaa täydennetään viikkotasolla tehtävillä tarkemmilla laskennoilla, joissa huomioidaan siirtokeskeytysten vaikutukset kapasiteettiin. Tarkemmasta prosessista käytetään nimitystä NUCS W-1.

Pohjoismainen tiedote M-1 -kapasiteetinlaskennan käyttöönotosta: New Long-Term Capacity Calculation for Month-ahead timeframe shall improve market consistency and transparency - Nordic Regional Coordination Centre



Lisätietoa Flow-based -kapasiteettilaskennasta ja julkaisuista löytyy Nordic RCC:n verkkosivuilta: https://nordic-rcc.net/flow-based/

