Kuukausitason (M1) kapasiteettilaskenta käyttöön Pohjoismaissa
13.4.2026 14:08:53 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Fingrid, Svenska kraftnät, Statnett ja Energinet ovat ottaneet 8.4.2026 käyttöön pitkän aikavälin kapasiteetinlaskennan kuukausitasolla (M-1 Long-Term Capacity Calculation). Käyttöönoton myötä Flow-based -menetelmällä lasketut siirtokapasiteetit julkaistaan edellisen kuukauden loppupuolella seuraavalle kuukaudelle eli toukokuulle kapasiteetit julkaistaan huhtikuun lopulla.
Laskennan toteuttaa kantaverkkoyhtiöiden lähtödatan perusteella Nordic Regional Coordination Centre (Nordic RCC). Kapasiteettitiedot perustuvat yhteisiin laskentaperiaatteisiin ja julkaistaan avoimesti, mikä lisää tiedon hyödynnettävyyttä ja tukee markkinoiden toimivuutta. Julkaisu tehdään Nordic RCC:n verkkosivuilla:Month-Ahead Long-Term Capacity Calculation Results
Flow-based -menetelmä on ollut käytössä vuorokausimarkkinoilla lokakuusta 2024 lähtien, ja vuoden etukäteiset kapasiteetit (Y-1) on laskettu samalla menetelmällä lokakuusta 2025 alkaen. Flow-based -menetelmän käyttöönotto kuukausiaikavälillä parantaa kapasiteettien johdonmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Tämä tukee markkinaosapuolten mahdollisuuksia muodostaa selkeämpi käsitys siirtokapasiteetin kehityksestä sekä huomioida kapasiteettimuutokset omassa toiminnassaan.
Pitkän aikavälin kapasiteettilaskenta perustuu ennalta määriteltyihin skenaarioihin, minkä vuoksi tulokset voivat vaihdella skenaarioittain ja poiketa muiden aikavälien kapasiteettilaskennasta. Kuukauden etukäteiset (M1) kapasiteetit perustuvat ehjän verkon tilanteeseen. Julkaistut kapasiteetit toimitetaan tiedoksi markkinaosapuolille ja edelleen sovellettaviin pitkän aikavälin allokointiprosesseihin.
Käyttöönoton valmius on varmistettu testauksella, johon on sisältynyt alueellisia ja paikallisia testejä, rinnakkaisajoja sekä rajapintojen ja laskentatulosten validointia. Testien perusteella prosessit ja järjestelmät ovat valmiita operatiiviseen käyttöön.
Kapasiteetinlaskennan kehitys jatkuu ja myöhemmin tänä vuonna M-1 -kapasiteettien laskentaa täydennetään viikkotasolla tehtävillä tarkemmilla laskennoilla, joissa huomioidaan siirtokeskeytysten vaikutukset kapasiteettiin. Tarkemmasta prosessista käytetään nimitystä NUCS W-1.
Pohjoismainen tiedote M-1 -kapasiteetinlaskennan käyttöönotosta: New Long-Term Capacity Calculation for Month-ahead timeframe shall improve market consistency and transparency - Nordic Regional Coordination Centre
Lisätietoa Flow-based -kapasiteettilaskennasta ja julkaisuista löytyy Nordic RCC:n verkkosivuilta: https://nordic-rcc.net/flow-based/
Mikko Piironen, yksikön päällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4338
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Webinaari pitkän aikavälin siirtokapasiteetin osittamismenetelmän julkisen kuulemisen tuloksista10.4.2026 09:51:06 EEST | Tiedote
Elering ja Fingrid kutsuvat markkinaosapuolet yhteiseen webinaariin, jossa esitellään viimeisimmän julkisen kuulemisen tulokset koskien pitkän aikavälin siirtokapasiteetin jakamista koskevaa yhteistä osittamismenetelmää (FCA GL, artikla 16) sekä siihen ehdotettuja muutoksia. Webinaarissa käsitellään myös FI–EE FTR-sopimusten enimmäismäärien ehdotettuja muutoksia. Webinaarissa kantaverkkoyhtiöt esittelevät ehdotuksen taustat ja perustelut, yhteenvedon markkinaosapuolilta saadusta palautteesta sekä lopullisen muutosesityksen, joka on toimitettu regulaattoreille. Webinaarin ajankohta: 21.4.2026 klo 13.00–14.00 (EET) Linkki webinaariin. Webinaari pidetään englanniksi. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja: Marina Nordström, erikoisasiantuntija, Fingrid Oyj, puh 030 3954 284 Airi Noor, Elering AS Fingridin sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi Kuuleminen muutoksesta pitkän aikavälin siirtokapasiteetin osittamismenetelmään FI–EE-rajalla (26.1.2026) [fingrid.fi] Linkki kuulemiseen E
Christoffer Nyberg avgår ur Fingrids styrelse9.4.2026 16:51:38 EEST | Pressmeddelande
Christoffer Nyberg har meddelat att han avgår ur Fingrids styrelse. Hans utträde ur styrelsen är relaterat till att Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen har sålt cirka 20 procent av sin ägarandel i Fingrid till finska staten och OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky. Nyberg är Senior Portfolio Manager vid Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Fingrids styrelse är fortsatt beslutsför efter avgången. Mer information: Marina Louhija, styrelsens sekreterare, direktör, juridiska ärenden och hållbarhet, Fingrid Oyj, tfn 040 519 0627
Christoffer Nyberg luopuu Fingridin hallituksen jäsenyydestä9.4.2026 16:51:38 EEST | Tiedote
Christoffer Nyberg on ilmoittanut luopuvansa Fingridin hallituksen jäsenyydestä. Jäsenyydestä luopuminen liittyy siihen, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on myynyt noin 20 prosentin omistusosuutensa Fingridistä Suomen valtiolle ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle. Nyberg toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vanhempana salkunhoitajana. Fingridin hallitus säilyy eron jälkeen päätösvaltaisena. Lisätietoja: Marina Louhija, Fingridin hallituksen sihteeri, johtaja, laki- ja vastuullisuusasiat, Fingrid Oyj, puh. 040 519 0627
Christoffer Nyberg to leave Fingrid’s Board9.4.2026 16:51:38 EEST | Press release
Christoffer Nyberg has resigned as a member of Fingrid’s Board of Directors. His exit from the Board is related to Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company selling its holding of approximately 20 per cent of the shares of Fingrid to the Finnish State and OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky. Nyberg acts as a Senior Portfolio Manager at Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company. Fingrid’s Board of Directors will remain quorate after the resignation. Further information: Marina Louhija, Secretary of the Board, SVP, Legal Affairs and Sustainability, Fingrid Oyj, tel. +358 40 519 0627
Uppdatering om ändringen i Fingrids ägarstruktur9.4.2026 16:44:46 EEST | Pressmeddelande
Fingrid Oyj informerade den 5 februari 2026 att Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen säljer cirka 20 procent av sin ägarandel i Fingrid till finska staten och OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky. Arrangemangen i anslutning till ändringen i ägarstrukturen genomförs stegvis, och överföringen av aktierna i A‑serien (311 st.) från Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen till finska staten samt överföringen av aktierna i B‑serien (350 st.) till OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky har nu slutförts. I nästa fas av arrangemangen ändras 50 st. A-aktier som ägs av finska staten till B‑aktier som säljs till OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky på så sätt att en B-aktie förblir i statens ägo. När samtliga arrangemang som hör samman med ändringen i ägarstrukturen har genomförts i sin helhet, kommer statens ägarandel att öka till 59,5 procent och OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:s andel kommer att vara 14,2 procent. Mer information: Asta Sihvonen-Punkka, verkställande direktör, Fingrid
